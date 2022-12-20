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Datça Gezilecek Yerler

Muğla; Türkiye’nin cennet olarak tarif edilebilecek coğrafyalarından birisine ev sahipliği yapar. Bünyesinde Bodrum, Marmaris, Fethiye ve daha birçok popüler tatil yerini bulunduran Muğla’yı özel kılan yerlerden birisi de Datça!

20 Aralık 2022 Salı 18:41
Datça Gezilecek Yerler

Datça Gezilecek Yerler


Datça; Roma ve Bizans dönemine kadar uzanan geçmişi ile farkını ortaya koyar. Ayrıca, buradaki tüm plajların mavi bayraklı olduğunu ifade edebiliriz. Bunun yanı sıra, Datça sınırları içerisinde her birisi kartpostallardan fırlamış güzelliği ile öne çıkan 52 koy mevcuttur. Siz de Datça’ya gittiğiniz takdirde söz konusu koyları tekne turları sayesinde gezebilirsiniz. Datça otelleri de ayrı bir övgüyü hak eder.

Datça’da Ne Yapılır?

Datça; bilhassa Mayıs ve Haziran aylarında ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Uygun iklimi ile farkını ortaya koyar. Bunun yanı sıra, ortalama üç günde gezip bitirilebilecek bir yer olarak tanımlanabilir. Gelin, biraz da Datça’da yapabileceklerinizden bahsedelim!

  • Datça Merkez: Yolunuz ilk olarak buraya düşmeli! Burası; dar sokakları ve geçmişi andıran evleri ile bilhassa Alaçatı’ya benzer. Can Yücel; Türk edebiyatının en önemli isimlerden birisidir. Yücel; hayatının son yıllarını Datça’daki evindeki geçirmiştir. Vaktiniz olduğu takdirde Can Yücel’in evini de ziyaret etmelisiniz. Bunun yanı sıra, Datça’ya ait yerel ürünleri satın alabileceğiniz hediyelik eşya dükkanları da mevcuttur.
  • Datça Limanı: Datça ile özdeşleşmiş yerler arasında yer alır. Burası; bilhassa deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını çıkarmak isteyenlerin ilk adresi olmalıdır. Datça Limanı’nda sıra halinde dizilmiş tur teknelerine rastlayabilirsiniz. Tekne turlarına katılarak Datça’nın harika güzelliğe sahip olan 52 koyunu ziyaret edebilirsiniz.
  • Taşlık Plajı: Datça’ya geldiğiniz takdirde buranın tadını tatil anlamında çıkarmayı asla unutmamalısınız. Çakıl ve kum karışımı plajı ile eşsiz güzelliğini ortaya çıkarır. Her ne kadar ulaşımı sıkıntılı olsa da kısa bir yürüyüşün ardından gidilebilecek bir plajdır. Tıpkı diğer Datça plajları gibi mavi bayraklıdır. Plaj çevresinde insanların ihtiyaçlarını karşılamasına izin veren çok sayıda restoran ve kafe de mevcuttur.

Datça Otel Tavsiyeleri

Datça otelleri; Bodrum ve Marmaris’teki otellere kıyasla uygun fiyatlıdır. Gelin, en iyi Datça otelleri listesine bir göz atalım!

  • Payam Butik Otel: Datça; lüks otelleri kadar butik otelleri ile de meşhurdur. Yalnızca yedi odalı bir otel olsa da doğa manzarasına sahip olması ve işletme imkanları ile farkını belli eder. Ücretsiz a la kart restoranında Datça’ya özgü yemeklerin tadına bakmak mümkündür.
  • Mavi Beyaz Otel: Maldivler’i andıran manzarası ile gören herkesi kendisine hayran bırakır. Kendisine ait plajının ve bahçesinin olması ciddi bir avantajdır. Ayrıca, deniz manzaralı odaları da uygun fiyatlıdır.
  • Ova Butik Otel: Butik Datça otelleri arasında yer alır. Denize sıfır konumu, ücretsiz kahvaltısı, yöresel yemekleri, mangal yapma imkanı, sessiz ve sakin ortamı ile dikkat çeken bir oteldir.
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