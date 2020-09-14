Dedeman Turizm Grubu'nda iki yeni atama

Türk turizminin ilk uluslararası otel zinciri olan Dedeman Turizm Grubu’nun 2021 yılı ilk çeyreğinde hizmete açmayı planladığı Park Dedeman Kastamonu’nun Genel Müdürlüğü görevine, sektörde 30 yılı aşkın tecrübeye sahip Tamer Bektaş getirildi. Dedeman kariyerine 1995 yılında başlayan Atila Manav ise Zonguldak’ın ilk 5 yıldızlı oteli olan Dedeman Zonguldak’a Genel Müdür Vekili olarak atandı.

Tamer Bektaş

’nda uzun yıllardır başarılı çalışmalar hayata geçiren iki isim;ve Atila Manav, yeni görevlerine atandılar.

Kariyer hayatına 1987 yılında başlayan, sektörün farklı alanlarında elde ettiği tecrübeyle, 2004 yılında Dedeman Ailesi’ne katılan Tamer Bektaş, 5 yıl boyunca sırasıyla; Dedeman Antalya Hotel & Convention Center’da Ön Büro Müdürü, Dedeman Olive Tree - Girne K.K.T.C.’de Genel Müdür, Dedeman Antalya Hotel & Convention Center’da Otel Müdürü olarak görev aldı. Çok iyi derece İngilizce ve ileri düzeyde Azerice bilen Bektaş, 2009-2019 yılları arasında ise Wyndham Hotels & Resorts ve Hilton Otelleri’nde yurt içinde ve yurt dışında Genel Müdür olarak çalıştı. En son Dedeman Turizm Grubu bünyesinde yer alan Dedeman Zonguldak’ın Genel Müdürü olarak görev alan Tamer Bektaş, Eylül ayı itibariyle Park Dedeman Kastamonu’nun Genel Müdürü oldu.

Dedeman kariyerine Dedeman Palandöken’de Muhasebe Müdürü olarak başlayan ve bu görevi 1995 ile 2000 yılları arasında sürdüren Atila Manav, 2002-2005 yılları arasında Dedeman Bodrum Muhasebe Müdürü, ardından Dedeman Ankara Mali İşler Müdürü olarak görev yaptı. 2012 yılında Dedeman Turizm Grubu’na tekrar katılan Atila Manav, sırasıyla Park Dedeman Denizli, Dedeman Erbil, Dedeman Öskemen, Dedeman Palandöken ile Dedeman Palandöken Ski Lodge’da Mali İşler Müdürü olarak kariyerine devam etti. Zonguldak’ın ilk 5 yıldızlı oteli olan Dedeman Zonguldak’ta 2018 yılından beri Mali İşler Müdürlüğü görevini sürdüren Atila Manav, 25 yılık deneyim ve tecrübesi ile Dedeman Zonguldak Genel Müdür Vekili olarak atandı.