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Ege adalarına 1 yıllık 'Ada vizesi' geliyor

Yunanistan Ege Denizi'ndeki 7 adaya, Türk vatandaşlarına yönelik 1 yıllık turist vizesi vermeye hazırlanıyor Turizm gelirlerini bir türlü artıramayan Yunanistan, umudunu ekonomik krizle boğuşan, AB ülkeleri ile de vize sorunlarını bir türlü aşamayan Türklere bağladı.

28 Ekim 2023 Cumartesi 18:28
Ege adalarına 1 yıllık 'Ada vizesi' geliyor






Ege adalarına 1 yıllık 'Ada vizesi' geliyor


Yunanistan hükümeti özellikle turizmi geliştiremediği 7 adaya özel vize rejimi uygulamaya hazırlanıyor. Yunan basınına göre Atina yönetimi, Türk vatandaşlarına Ege adalarında 1 yıl süreli “kapıda vize” uygulaması hazırlığında. Buna göre, “kapıda vizeRodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in başkanlığında, 7 Aralık’ta Selanik’te düzenlenecek Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) öncesi, Atina ve Ankara’daki hazırlıklara hız verildi.

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre, Erdoğan ile Miçotakis’in 12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki görüşmelerinde, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasını kararlaştırmaları çerçevesinde, Selanik’teki YDİK toplantısında ticaret, turizm, doğal afetlere karşı mücadele gibi bir dizi anlaşmanın imzalanması için son rötuşlar yapılıyor. İmzalanması beklenen anlaşmaların en önemlilerinden birisi de yasadışı göçe karşı iki ülkenin işbirliği yapmaları.

TASLAKTA 7 ADA VAR

Habere göre, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitirs Keridis’in, hafta başında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla Ankara’da yaptığı görüşmeden sonra, müzakereleri devam eden bu anlaşma taslağının ana hatları Yunan medyasına sızdı. Kathimerini gazetesine göre “mutabakat muhtırası” başlıklı anlaşmanın taslağında, Türk vatandaşlarına Ege’de Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında, 1 yıl süreli “kapıda vize” uygulaması öngörülüyor. COVID-19 salgını öncesinde adalardaki “kapıda vize” uygulaması yalnızca 15 gün ile sınırlıydı.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanMidilliSakızSisamİstanköyİleryozTurizm
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