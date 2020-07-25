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Ege'de yeni On'live Deluxe Çeşme de

Türkiye'nin turizm yıldızı Çeşme, On'Live Deluxe ile sektöre yeni bir tarz kazandırıyor.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:28
Ege'de yeni On'live Deluxe Çeşme de

Ege'de yeni On'live Deluxe Çeşme de


Ege’nin yeni Lux oteli On'Live Deluxe Çeşme Hotel denize sıfır konumu eşsiz deniz ve doğa manzarası mavi bayraklı denizi ve kendine ait 1500mt uzunluğunda özel plajı, muhteşem Sakız Adası manzarası ile Çeşme yarımadasında bulunuyor.

Sade, zarif ve modern odaları; geniş suitleri Deluxe, Junior Suite, Exclusive Suite ve Presidential Suite olarak kategorilendirilmiş, toplamda 73 odanın hepsi deniz, havuz ve bahçe manzarası ile mavi ve yeşilin tüm tonlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Zen mimarisinde tasarlanmış peyzajı,termal havuzu ve 2.500 m2’lik SPA merkeziyle tüm yıl boyunca kişiye özel hizmet anlayışı ile unutulmaz bir tatil deneyimi sunmaktadır.

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