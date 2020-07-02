Elmasburnu'nda Kadınlara Özel Plaj Keyfi Başladı

İstanbul’da tatil yöresi standartlarındaki tek kadınlar plajına sahip Riva Elmasburnu Tabiat Parkı modern tesisleriyle yaz boyunca kadınlara ve ailelere şehrin yakınında nezih bir tatil imkânı sunacak.

Beykoz Belediyesi’nin ilçedeki turizm yatırımları kapsamında Elmasburnu Tabiat Parkı’nda kurduğu, 9 bin m2’lik yürüyüş alanı, 165 adet piknik ünitesi, mavi ve yeşil koylara bakan restoranı, büfesi, 2 adet çocuk parkı ve 29 adet locanın yer aldığı kadınlara özel plajıyla sezonu açtı.

4 Gün Kadınlara

Sağlık Bakanlığı’nın halka açık plajlar arasında onay verdiği plaj, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yalnızca kadınlara hizmet verecek, ziyaretçiler cumartesi, pazar ve pazartesi günleri ise alandan ortak olarak yararlanabilecek.

Kadınlara özel günlerde tesislerde çalışan personel de kadınlardan oluşacak.

Ayrıca alanda 227 araçlık otopark da hazırlandı. Alana gelen ziyaretçiler araçların park ettikten sonra plaja elektrikli servis araçlarıyla taşınacak.

Giriş Ücreti 8 TL

Kişi başı giriş ücretinin 8,00 TL olduğu tesislerde şemsiye ve şezlong ise 10 TL’den kiralanacak.

Tabiat parkının içinde koy manzarasına sahip restoranı ve büfesi de ziyaretçilere zengin bir menüyle hizmet verecek.



Kovid-19 süreci de göz önüne alınarak tabiat parkının genelinde tüm alanlar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek ve çift vardiyalı kesintisiz bir temizlik hizmeti sunulacak.