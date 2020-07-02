Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Elmasburnu'nda Kadınlara Özel Plaj Keyfi Başladı

İstanbulluların yaz aylarında serinlemek için akın ettiği Riva’da, haftanın dört günü kadınlara özel, localı plajı, elektrikli yolcu taşıma araçları, koy manzaralı restoranı ve piknik üniteleriyle Elmasburnu Tabiat Parkı açıldı.

02 Temmuz 2020 Perşembe 09:34
Elmasburnu'nda Kadınlara Özel Plaj Keyfi Başladı

Elmasburnu'nda Kadınlara Özel Plaj Keyfi Başladı

İstanbul’da tatil yöresi standartlarındaki tek kadınlar plajına sahip Riva Elmasburnu Tabiat Parkı modern tesisleriyle yaz boyunca kadınlara ve ailelere şehrin yakınında nezih bir tatil imkânı sunacak.

Beykoz Belediyesi’nin ilçedeki turizm yatırımları kapsamında Elmasburnu Tabiat Parkı’nda kurduğu, 9 bin m2’lik yürüyüş alanı, 165 adet piknik ünitesi, mavi ve yeşil koylara bakan restoranı, büfesi, 2 adet çocuk parkı ve 29 adet locanın yer aldığı kadınlara özel plajıyla sezonu açtı.

4 Gün Kadınlara

Sağlık Bakanlığı’nın halka açık plajlar arasında onay verdiği plaj, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yalnızca kadınlara hizmet verecek, ziyaretçiler cumartesi, pazar ve pazartesi günleri ise alandan ortak olarak yararlanabilecek.

Kadınlara özel günlerde tesislerde çalışan personel de kadınlardan oluşacak.

Ayrıca alanda 227 araçlık otopark da hazırlandı. Alana gelen ziyaretçiler araçların park ettikten sonra plaja elektrikli servis araçlarıyla taşınacak.

Giriş Ücreti 8 TL

Kişi başı giriş ücretinin 8,00 TL olduğu tesislerde şemsiye ve şezlong ise 10 TL’den kiralanacak.

Tabiat parkının içinde koy manzarasına sahip restoranı ve büfesi de ziyaretçilere zengin bir menüyle hizmet verecek.


Kovid-19 süreci de göz önüne alınarak tabiat parkının genelinde tüm alanlar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek ve çift vardiyalı kesintisiz bir temizlik hizmeti sunulacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğan Grubu otel yönetimini Hilton’a emanet etti
Doğan Grubu otel yönetimini Hilton’a emanet etti
Mandarin Oriental Güvenli Turizm Sertikası
Mandarin Oriental Güvenli Turizm Sertikası
AB, vatandaşlarına Türkiye'ye gitme izni vermedi
AB, vatandaşlarına Türkiye'ye gitme izni vermedi
Caresse Bodrum Genel Müdürü Tarkan Aksoy oldu
Caresse Bodrum Genel Müdürü Tarkan Aksoy oldu
İstanbul'un ilk JW Marriott Oteli tarihi yarımadaya kucak açıyor
İstanbul'un ilk JW Marriott Oteli tarihi yarımadaya kucak açıyor
Sheraton Istanbul City Center, şehrin kalbinde 1 yıldır sizinle
Sheraton Istanbul City Center, şehrin kalbinde 1 yıldır sizinle
Korona sonrası ‘maceraseverler’ artacak
Korona sonrası ‘maceraseverler’ artacak
Turizmde canlanma iç pazar ile başlayacak
Turizmde canlanma iç pazar ile başlayacak
Turizmin durduğu dönemde, Lujo'dan atak!
Turizmin durduğu dönemde, Lujo'dan atak!
TÜRSAB yönetiminde ibra krizi | Mahkeme kararı ile iptal edildi
TÜRSAB yönetiminde ibra krizi | Mahkeme kararı ile iptal edildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim