Emekli olunca yerleşilebilecek huzurlu kasabalar

EYT yüzbinlerce emekli adayına huzurlu yaşam hayali kurduruyor. Emekli olunca büyük şehirlerin kalabalığından, gürültüsünden kaçıp sakin bir hayat kurmak isteyenler nerelere gidebilir? Online otobüs ve uçak bileti, araç kiralama ve otel rezervasyonu platformu Obilet.com emekli olunca büyük şehirlerden kaçmayı düşünenler için doğal güzellikleriyle öne çıkan, oksijeni bol, huzurla yaşanabilecek sahil kasabalarını derledi.

2022’nin son aylarıyla birlikte ülke gündemine oturan EYT düzenlemesiyle birlikte milyonlarca kişi emeklilik hayatına başlangıç yapmak için gün sayıyor. Obilet.com, emekli olunca yeni bir hayata başlamak isteyen ve şehirden uzakta bir sahil kasabası hayalini kuranlar için huzur ve sakinlik vadeden yerleri paylaştı.

Tarih ve doğa iç içe: Sığacık

İzmir’in güneybatısında yer alan ve Seferihisar’a bağlı olan Sığacık, son yıllarda artan popülerliğine rağmen hala sakinliği ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Bir “cittaslow” yani sakin şehir olan Sığacık, açık hava müzesi olarak ziyaret edilebilen Teos Antik Kentine de ev sahipliği yapıyor. Lüks yatların ve balıkçı teknelerinin birlikte demirlediği Sığacık Limanı ile hareketlenen kasaba, her daim ferahlatan rüzgârı ile rüzgâr sörfü yapanların da uğrak adreslerinden biri. Yaklaşık 3 bin nüfuslu Sığacık, yakın lokasyonlarda bulunan plajları, tarih ve doğa ile iç içe geçmiş yaşamı ile emekliler için de son derece cazip bir yaşam vadediyor.

Eski Rum köyü: Kozbeyli

İzmir’in saklı güzelliklerinden Kozbeyli, Yeni Foça’ya bağlı tarihi bir köy. Arnavut kaldırımlı, yokuşlu sokakları, taş evleri, üzüm bağları ile 500 yıllık bir tarihi olan bu eski Rum köyü, toprakla uğraşmak isteyenler için de pek çok seçenek sunuyor. Bölgenin sakinleri genelde hayvancılık ve tarım ile uğraşıyor. Denizden vazgeçemeyenler için Eski Foça ve Yeni Foça oldukça yakın konumda yer alıyor.

Balıkçı kasabası hayali kuranlar için Selimiye

Emeklilik hayali kuranlar için doğa içerisinde kargaşadan uzak bir yaşam sunan Selimiye Köyü,

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı bir balıkçı kasabası. Bölgeye karayolu ile ulaşımın kolay olmaması, bu cennet köşeyi daha bakir kılıyor. Yat turlarının uğrak noktalarından biri olan Selimiye sahip olduğu az sayıda kumsala rağmen, berrak deniziyle öne çıkıyor.

Kuşadası’nın doğa harikası Güzelçamlı

Antik Çağ’da İyon şehirleri arasında bulunan, Osmanlı döneminde de bir Rum kasabası olarak öne çıkan Güzelçamlı, Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı beldelerden biri. Bir doğa harikası olan Dilek Yarımadası – Büyük Menderes Deltası Milli Parkına ev sahipliği yapan Güzelçamlı, temiz denizi ile yaz mevsiminde tatilcilerin de favori adresleri arasında yer alıyor. Hiç bozulmamış koylar kadar Zeus Mağarası ve Ponionion Antik Kenti gibi tarihi kalıntılar da Güzelçamlı’da emeklilik hayatı yaşamak isteyenleri bekliyor.

Yat turizminin gözde beldesi Göcek

Akdeniz’in incisi Göcek, Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı bir mahalle. 5 bin kişinin yaşadığı bu belde 6 adet yat limanına sahip. Beldenin en önemli özelliklerinden biri de geniş bir körfez içerisinde yer alması ve birçok koya sahip olması. Etrafında irili ufaklı birçok ada bulunan Göcek, yaz aylarındaki canlılığa sahip olmasa da kışın da sakin ve denizle iç içe bir hayat sürenlere ev sahipliği yapıyor.

Suyun öte tarafı: Samos Adası

Bize en yakın Yunan adalarından biri olan Sisam Adası ya da Samos Adası, 45 bin kişilik nüfusuyla Dilek Yarımadası’nın hemen karşısında yer alıyor. Yunanistan özellikle bize yakınlığı ve kültürel ortaklık sebebi ile Türkiye’den de nüfus alıyor. Ege’nin turkuaz sularına, muhteşem doğasına sahip olan Samos’a Kuşadası ya da Seferihisar’dan 2 saatlik bir feribot yolculuğu ile ulaşılabiliyor. Ada iki katlı köy evleri, gizli kalmış koyları ve lezzetli mutfağı ile huzurlu bir ada yaşamı isteyenler için de cazip seçenekler sunuyor.

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