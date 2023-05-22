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Gastronomi meraklılarını buluşturan festival

Food Truck Festivali; Dünyada büyük beğeni toplayan, Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan Food Truck Fest, festivallerin buluşma noktası Bilkent Center’da.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:57
Gastronomi meraklılarını buluşturan festival

Gastronomi meraklılarını buluşturan festival
 

Food Truck Festival, Türkiye’de ilk kez 9-10-11 Haziran’da Bilkent Center’da. Birbirinden lezzetli ürünlerle truck araçların bulunacağı festivalde eğlence dolu 3 gün Başkentlileri bekliyor. Konserler, atölyeler, DJ performansları, truck deneyim çadırları ve yemek deneyim alanlarının bulunacağı festivalde; atölyeler, kahve workshopları, girişimci & tasarımcı stantları da festivalde yer alacak.  

Ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak olan festival hakkında konuşan Bilkent Center AVM Müdürü Ayhan Aytekin “Bilkent Center olarak yaptığımız etkinliklerin farklı ve kaliteli olması için ekip olarak çok kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında Ankara Kahve Festivali’yle “Hermes Creative Ödülleri”nden dört kategoride Platin ödül, III. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali ile dünyanın en önemli pazarlama ve iletişim ödülleri arasında gösterilen “Marcom Ödülleri”nden “Özel Etkinlik” kategorisinde Platin ödül kazanmıştık. Bu ödüllere ek olarak Hermes Creative Awards 2023’te “Etkinlik Pazarlaması”, “Özel Etkinlik” ve “En İyi Tematik Festival” kategorilerinde Ankara Kahve Festivali 2022 ile 3 platin ödül aldık. Festivallerimize bir yenisini ekleyerek, Türkiye’de ilk defa düzenlenecek Food Truck Fest’i Başkentliler ile buluşturacak olmanın heyecanı içindeyiz. Ziyaretçilerimizi harika konserler ve birbirinden farklı deneyim alanları bekliyor. Türkiye’deki gastronomi meraklılarını ilk defa yapılacak olan bu festival için Bilkent Center’a davet ediyoruz” dedi.

“Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Food Truck Fest, festivallerin AVM'si Bilkent Center'da ziyaretçileri ile buluşmak için gün sayıyor” açıklamasında bulunan Lego Etkinlik Ajans Başkanı Pelin Ağacıkoğulları “Türkiye’nin önde gelen baristaları ile workshoplar, atölyeler, tasarımcı ve girişimci stantları, sektörel sinemalar, oyun alanları ve yeme- içme araçları ile ilk kez görüp deneyimleyeceğiniz festivalin her anında müzik sizinle olacak. Coffee & Food Truck'lardan leziz ürünler yerken yazın başlangıcını da bu nitelikli festivalde karşılayacağız” açıklamasında bulundu. 

Retrobüs, Jabbar ve Ceylan Ertem Sahnede

Birbirinden eşsiz tatların yanı sıra müzik dolu bir 3 günde Food Truck Fest katılımcılarını bekliyor. 9 Haziran Retrobüs, 10 Haziran Jabbar ın sahne alacağı festivalin kapanış konuğu ise
 Ceylan Ertem oluyor. Akşam 20.00’da gerçekleşecek konserlerin yanı sıra gün boyu sahne alacak olan müzik grupları ile eğlenceli dakikalar festival severleri bekliyor. 

Son Güncelleme: 22.05.2023 11:08
Anahtar Kelimeler:
GastronomiFestivalFood Truck Festivali
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