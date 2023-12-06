Gault & Millau 2024 Türkiye'nin rehber dereceleri açıklandı



Bereketli topraklarında Anadolu’nun köklü geçmişinden beslenerek dünyanın en zengin mutfaklarından birine ev sahipliği yapan Türkiye, dünyanın prestijli gastronomi rehberlerinden biri olan Gault & Millau Rehberi’yle Türkiye gastronomisi dünya vitrinine çıkıyor. Dünya gastronomi otoriteleri tarafından takdir edilen rehberlerden biri olan Gault & Millau’nun Türkiye için hazırladığı seçki, 4 Aralık 2023 tarihinde Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilen ödül töreni ile duyuruldu. Gault & Millau’nun Türk lezzet mirasına gösterdiği bu ilgi, Türkiye’nin dünyanın önde gelen gastronomi merkezleri arasında öne çıkmasına katkı sağlayacak.

Sözen Group iş birliği ile Türkiye'ye adım atan dünya gastronomisinin en seçkin rehberlerinden olan Fransa menşeili Gault & Millau, Türkiye gastronomisinde yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Güçlü gastronomi ağı sayesinde kendisine saygın bir konum kazanan Gault & Millau, 2024 rehberiyle Türkiye pazarında yerini almaya hazırlanıyor.4 Aralık 2023 Pazartesi günü Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen görkemli bir ödül töreniyle gastronomi tutkunlarının ilgisine sunuldu.

İlk kez 1969 yılında Paris'te iki gazeteci ve yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau tarafından yayımlanan Gault & Millau, günümüzde dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olarak kabul ediliyor. Her şefin restoranının özgünlüğüne inanan Gault & Millau, gastronomi dünyasının inceliklerini keşfetmeye yönelik bir pusula niteliğinde. Lezzet haritasıyla gastronomiye yeni bakış açıları tanıtan bu modern rehber, restoran ve şefleri puanlaması için bağımsız şarap ve gastronomi uzmanlarıyla çalışmalarına devam ediyor. Elli yıldır lezzetin ve yeteneklerin peşinde koşan Gault & Millau sekiz bölgesel rehbere, bir şarap rehberi ve bir şampanya rehberine sahip. Rehber restoranları ödüllendirirken kendine özgü puanlama sistemiyle ayrıntılı bir değerlendirme sunuyor. Restoran ve şeflere Gault & Millau tarafından hizmet, fiyat ve restoranın atmosferi hakkında ayrı ayrı yapılan değerlendirmelerle birlikte yemeğin kalitesi ve lezzeti üzerinden 1 ile 20 arasında puan veriliyor. Yüksek puanlı restoranlar puanlarının derecesine göre Gault & Millau imzası olan şef şapkalarından 1 ile 5 arasında şapka kazanıyor.