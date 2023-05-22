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IATA seyahat sezonuna yönelik verileri açıkladı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)’in açıkladığı verilere göre, bu yaz seyahat severler en az bir seyahat planlıyor, pandemi döneminin etkilerinin artık geride bırakılacağı tahmin ediliyor.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:30
IATA seyahat sezonuna yönelik verileri açıkladı

IATA seyahat sezonuna yönelik verileri açıkladı 

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)’in açıkladığı verilere göre, bu yaz seyahat severler en az bir seyahat planlıyor, pandemi döneminin etkilerinin artık geride bırakılacağı tahmin ediliyor. 2023 Mart-Eylül rezervasyon verileri 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 35 yukarıda görünüyor.

11 ülkede 4.700 seyahat severi kapsayan anket şunu gösteriyor:

• Ankete katılan gezginlerin yüzde 79'u, Haziran-Ağustos 2023 döneminde bir seyahat planladıklarını söyledi

• yüzde 85'i yoğun seyahat sezonu kesintilerinin sürpriz olmaması gerektiğini söylerken, yüzde 80'i pandemi sonrası sorunların çözüldüğünü, sorunsuz seyahat beklediklerini söyledi

İleriye yönelik rezervasyon verileri, en büyük büyümenin şu bölgelere yönelik beklendiğini gösteriyor: 

Asya Pasifik bölgesi (yüzde 134,7)
Orta Doğu (yüzde 42,9)
Avrupa (yüzde 39,9)
Afrika (yüzde 36,4)
Latin Amerika (yüzde 21,4)
Kuzey Amerika (14.1yüzde )

IATA'nın Operasyonlar, Emniyet ve Güvenlikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Nick Careen, şunları söyledi “Bu yıl, seyahat sezonu için beklentiler yüksek. Birçoğu için bu, pandemi sonrası ilk seyahat deneyimleri olacak. Bazı aksamalar beklenebilir, ancak 2022'de bazı önemli merkez havalimanlarında karşılaşılan hızlanma sorunlarının çözüleceğine dair net bir beklenti var. Havayolları, güçlü talebi karşılamak için havalimanları, sınır kontrolü, yer hizmet sağlayıcıları ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarının beyan ettiği kapasiteye dayalı tarifeler planlıyor."

IATA’ya göre, işbirliği, yeterli personel ve doğru bilgi paylaşımı, operasyonel kesintileri ve yolcular üzerindeki etkilerini en aza indirmek için gerekli. Anahtar, beyan edilen ve programlanan kapasitelerin kullanılabilir olmasını sağlamak olacak.

Careen “Kuzey yaz seyahat sezonunun zirvesine hazırlanmak için çok çalışma yapıldı. Başarı, tedarik zincirindeki tüm oyuncuların hazır olmasına bağlı. Pazarda her oyuncu beyan edileni yerine getirirse, gezginlerin rezervasyon yaptırdığı programların ölçeğini azaltmak için son dakika gereklilikleri olmamalıd" darken, özellikle Fransa'daki işçiler arasındak.i huzursuzluğun endişe kaynağı olduğunu belirtti. Bu yılın başlarında Fransa'daki grevlerin etkisine ilişkin Eurocontrol verileri, iptallerin üçte birden fazla artabileceğini gösteriyor.

Careen, sözlerini şöyle tamamladı: “Avrupa’da grev eylemleri bu yılın başlarında önemli aksamalara neden oldu. Hükümetler, hava trafik kontrolü gibi temel hizmetleri sağlayanların eylemlerinin minimum hizmet seviyelerini sürdürmesi ve seyahat edenlerin zor kazanılan tatillerini aksatmaması veya seyahat ve turizm sektöründekilerin geçim kaynaklarını riske atmaması için etkili acil durum planlarına sahip olmalıdır." 

Son Güncelleme: 22.05.2023 11:08
Anahtar Kelimeler:
IATA
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