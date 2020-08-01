İsfanbul Tema Park’ta bandolu bayram sevinci

Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İsfanbul, Kurban Bayramı’nı büyük bir coşkuyla karşıladı. İsfanbul Tema Park, sevdikleri ile eğlence ve macera dolu, unutulmayacak anılara imza atmak isteyenler için eğlence dünyasının kapılarını ardına kadar açarken, neşeli maskotları ve coşku dolu bando takımıyla da Kurban Bayramı heyecanını şenliğe dönüştürdü. Bayramın ilk günü misafirlerinin ilgi odağı olan İsfanbul Tema Park, bayrama özel başlattığı online biletlerde yüzde 60 indirim fırsatı sunan kampanyasını, eğlence bayramla sınırlı kalmasın, ay boyunca sürsün diye 31 Ağustos tarihine kadar uzattı.

Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İsfanbul, Kurban Bayramı’nı büyük bir coşkuyla karşıladı. İsfanbul Tema Park, sevdikleri ile eğlence ve macera dolu, unutulmayacak anılara imza atmak isteyenler için eğlence dünyasının kapılarını ardına kadar açarken, neşeli maskotları ve coşku dolu bando takımıyla da Kurban Bayramı heyecanını şenliğe dönüştürdü. Bayramın ilk günü ilgi odağı olan İsfanbul Tema Park’a gelenler bando takımının eğlenceli şarkılarıyla dans etmekten kendilerini alamazken, çocuklar da maskotların peşinden ayrılmadı. Bu ilginin karşısında İsfanbul Tema Park da bayrama özel başlattığı online biletlerde yüzde 60 indirim fırsatı sunan kampanyasını, eğlence bayramla sınırlı kalmasın, ay boyunca sürsün diye 31 Ağustos tarihine kadar uzattı.

Özlenen bayram eğlencesi

Kurban Bayramı’nda İsfanbul Tema Park, eğlence dolu o özlenen bayram günlerini yaşamak isteyenler için en ideal adres olmaya devam ediyor. 7’den 70’e herkesin, ailece sınırsız eğlenme imkanı bulduğu İsfanbul Tema Park’ta, heyecan dolu üniteler ile bayram coşkusu ve neşesi bir başka yaşanıyor.

İsfanbul Tema Park’ta; 3 saniyede 110 km hıza ulaşan dünyanın en iyi 4’üncü roller coaster’ı Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan “Adalet Kulesi”, macera severlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul’un fethini insansı robotlarla anlatan “Fatih’in Rüyası”, İsfanbul Tema Park’ın en sevilen üniteleri arasında yer alıyor.

Ailece eğlence tutkunlarına unutamayacakları deneyimler yaşatan İsfanbul Tema Park, sınırsız eğlence olanakları, sıra dışı konsept mimarisiyle misafirlerine tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca faydalanma imkanı sunuyor. Eğlence tutkunları İsfanbul Tema Park’ın yıllık kartı Yes Club’a üye olarak yıl boyu sınırsızca eğlenebilme şansı da yakalıyor.