Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

İsfanbul Tema Park’ta bandolu bayram sevinci

Neşeli maskotlar ve coşku dolu bando takımıyla İsfanbul Tema Park’ta bayram sevinci şenliğe dönüştü,

01 Ağustos 2020 Cumartesi 13:24
İsfanbul Tema Park’ta bandolu bayram sevinci

Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İsfanbul, Kurban Bayramı’nı büyük bir coşkuyla karşıladı. İsfanbul Tema Park, sevdikleri ile eğlence ve macera dolu, unutulmayacak anılara imza atmak isteyenler için eğlence dünyasının kapılarını ardına kadar açarken, neşeli maskotları ve coşku dolu bando takımıyla da Kurban Bayramı heyecanını şenliğe dönüştürdü. Bayramın ilk günü misafirlerinin ilgi odağı olan İsfanbul Tema Park, bayrama özel başlattığı online biletlerde yüzde 60 indirim fırsatı sunan kampanyasını, eğlence bayramla sınırlı kalmasın, ay boyunca sürsün diye 31 Ağustos tarihine kadar uzattı.

Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İsfanbul, Kurban Bayramı’nı büyük bir coşkuyla karşıladı. İsfanbul Tema Park, sevdikleri ile eğlence ve macera dolu, unutulmayacak anılara imza atmak isteyenler için eğlence dünyasının kapılarını ardına kadar açarken, neşeli maskotları ve coşku dolu bando takımıyla da Kurban Bayramı heyecanını şenliğe dönüştürdü. Bayramın ilk günü ilgi odağı olan İsfanbul Tema Park’a gelenler bando takımının eğlenceli şarkılarıyla dans etmekten kendilerini alamazken, çocuklar da maskotların peşinden ayrılmadı. Bu ilginin karşısında İsfanbul Tema Park da bayrama özel başlattığı online biletlerde yüzde 60 indirim fırsatı sunan kampanyasını, eğlence bayramla sınırlı kalmasın, ay boyunca sürsün diye 31 Ağustos tarihine kadar uzattı.

Özlenen bayram eğlencesi

Kurban Bayramı’nda İsfanbul Tema Park, eğlence dolu o özlenen bayram günlerini yaşamak isteyenler için en ideal adres olmaya devam ediyor. 7’den 70’e herkesin, ailece sınırsız eğlenme imkanı bulduğu İsfanbul Tema Park’ta, heyecan dolu üniteler ile bayram coşkusu ve neşesi bir başka yaşanıyor.

İsfanbul Tema Park’ta; 3 saniyede 110 km hıza ulaşan dünyanın en iyi 4’üncü roller coaster’ı Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan “Adalet Kulesi”, macera severlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul’un fethini insansı robotlarla anlatan “Fatih’in Rüyası”, İsfanbul Tema Park’ın en sevilen üniteleri arasında yer alıyor.

Ailece eğlence tutkunlarına unutamayacakları deneyimler yaşatan İsfanbul Tema Park, sınırsız eğlence olanakları, sıra dışı konsept mimarisiyle misafirlerine tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca faydalanma imkanı sunuyor. Eğlence tutkunları İsfanbul Tema Park’ın yıllık kartı Yes Club’a üye olarak yıl boyu sınırsızca eğlenebilme şansı da yakalıyor. 

İsfanbul Tema Park 29 Haziran'da açılıyor
İsfanbul Tema Park 29 Haziran'da açılıyor
Aleyna Tilki, klibini anlamayanlara tek tek açıkladı
Aleyna Tilki, klibini anlamayanlara tek tek açıkladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The Bodrum Edition | İmza Restoranı Brava açıldı
The Bodrum Edition | İmza Restoranı Brava açıldı
Ege'de yeni On'live Deluxe Çeşme de
Ege'de yeni On'live Deluxe Çeşme de
Özel koyda ayrıcalıklı bir yaşam
Özel koyda ayrıcalıklı bir yaşam
Elmasburnu'nda Kadınlara Özel Plaj Keyfi Başladı
Elmasburnu'nda Kadınlara Özel Plaj Keyfi Başladı
Doğan Grubu otel yönetimini Hilton’a emanet etti
Doğan Grubu otel yönetimini Hilton’a emanet etti
Mandarin Oriental Güvenli Turizm Sertikası
Mandarin Oriental Güvenli Turizm Sertikası
AB, vatandaşlarına Türkiye'ye gitme izni vermedi
AB, vatandaşlarına Türkiye'ye gitme izni vermedi
Caresse Bodrum Genel Müdürü Tarkan Aksoy oldu
Caresse Bodrum Genel Müdürü Tarkan Aksoy oldu
İstanbul'un ilk JW Marriott Oteli tarihi yarımadaya kucak açıyor
İstanbul'un ilk JW Marriott Oteli tarihi yarımadaya kucak açıyor
Sheraton Istanbul City Center, şehrin kalbinde 1 yıldır sizinle
Sheraton Istanbul City Center, şehrin kalbinde 1 yıldır sizinle

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim