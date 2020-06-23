İstanbul'un ilk JW Marriott Oteli tarihi yarımadaya kucak açıyor

Binlerce yıllık tarihine Bizanslıların, Cenevizlilerin, Venediklilerin, Osmanlıların ve daha birçok farklı kültür ve toplumun iz bıraktığı Karaköy’ün merkezindeki konumuyla JW Marriott Istanbul Bosphorus Temmuz ayının başında yeniden hizmete açılıyor. Dünya genelindeki toplam 29 ülkede 88 oteliyle hizmet veren JW Marriott markasının en yeni üyelerinden JW Marriott Istanbul Bosphorus, tarihi yarımadaya kucak açan muhteşem boğaz manzarasıyla misafirlerini unutulmaz bir deneyime davet ediyor.

JW Marriott Istanbul Bosphorus, 180 yıl önce İtalyan mimarlar tarafından inşa edilen ve önemli bir liman ticaret merkezi olan Veli Alemdar Han’ın tarihi dokusu korunarak restore edilmesi sonucu turizme kazandırıldı. Tarihi yarımada, Galata Kulesi, Adalar, Haliç, Kız Kulesi ve boğazı da kapsayan muhteşem manzarasıyla Temmuz başında yeniden misafirlerini ağırlamaya başlıyor.

JW Marriott Istanbul Bosphorus’un tüm alanlarında yeni normal sürecinde alınan tüm hijyeni önlemlerine ek olarak tüm menüler, misafir hizmetleri kitapçığı, haritalar, tavsiye edilen lokasyonlar ve misafir bilgilendirme notlarının dijital versiyonları hazırlandı. Böylikle otel misafirleri ihtiyaç duydukları tüm bilgilere oda televizyonlarından ya da QR kod okuyucu kullanarak telefonlarından kolaylıkla dijital olarak erişme imkanına sahip olacak.

Yeni normal sürecinde alınan bütün önlemler ile birlikte oda servisi siparişi veren misafirler,herhangi bir çalışan ile temas kurmak istemez ise, verdiği oda servisi siparişini otel içinde belirlenen teslim alma noktasından alabilecek. JW Marriott Istanbul Bosphorus’taki bir diğer yenilik ise; misafirin otelden paketlerini teslim alarak evlerinde tüketebilecekleri bir take away menüsünü ile başlayan eve teslimat sistemi.

Bu dönemde İstanbul’un tadını doya doya çıkarmak isteyenler için JW Marriott Istanbul Bosphorus’ta birçok yeni konaklama fırsatı sunuluyor. “Celebration at Terrace” paketi ile geniş bir terası ve terasta yemek masası, oturma grubu ve sadece odada konaklayan misafirlere özel jakuzisi bulunan, Galata Kulesi ve Karaköy’ün karakteristik çatı kiliseleri ile büyüleyici İstanbul manzaralı Premier Executive odalarda geçerli iki kişilik bu özel pakete kahvaltı ve odanın terasında iki kişilik akşam yemeği de dahil ediliyor. “Welcome Back” paketi sayesinde ise misafirler, tekrar açılışa özel Marriott Bonvoy üyelerine özel olarak % 25 indirimli kahvaltı dahil konaklama imkanından faydalanabiliyor. Kişiselleştirilmiş ve keyifli bir konaklama deneyimi için JW Marriott Istanbul Bosphorus misafirlerini ağırlamaya hazır.