İzmir’de Mutlaka Görülmesi Gereken 6 Muhteşem Yer

Ege’nin incisi İzmir’de gezip görebileceğiniz birbirinden özel lokasyonlar yer alır. Kendine özel mutfağıyla da dikkat çeken İzmir, tarihsel açıdan da önemli bir yerdir. Biz de sizin için bu eşsiz şehirde görülmesi gereken yerleri listeledik. Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan İzmir'i ziyaretiniz esnasında keşfedeceğiniz yerleri önceden öğrenerek, siz de tatilinizi unutulmaz kılabilirsiniz!

Kordon

İzmir’e günübirlik uğrayanların en sık tercih ettiği yer Kordon’dur. Ucu bucağı gözükmeyen denizin mavi rengi, Kordon’un hoş esintisi, vapur ve martıların adeta yarış yaptığı Kordon, İzmir’in sembolleri arasında yer alır. Belediyenin görkemli binası, Osmanlı’dan kalan Kaymakamlık Konağı ve Osmanlı eserleri arasındaki Saat Kulesi ile dikkat çeken Kordon, İzmir seyahatinizde mutlaka gezip görmeniz gereken yerler arasındadır.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi

İzmir’in en işlek caddeleri arasındaki Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Alsancak dendiği zaman akla ilk gelen yerlerdendir. Kafeleri, barları ve restoranları ile ünlü caddenin sahil boyunca uzanan restoranlarında keyifli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

Gazi Kadınlar Sokağı

Alsancak’ta yer alan Gazi Kadınlar Sokağı, İzmir’in hareketli ve canlı gece hayatını keşfetmek isteyenler için ideal bir bölgedir. Eğlence merkezi olarak nitelendirilen Gazi Kadınlar Sokağı’nda İzmir’in gece hayatını yakından keşfedebilirsiniz. Aynı zamanda İzmir’in lezzetlerini tadabilmek ve alışveriş yapabilmek için bu bölgeyi ziyaret edebilirsiniz.

Kemeraltı Çarşısı

Osmanlı döneminden kalma Kemeraltı Çarşısı; içerisinde restoranlar, kafeler ve hediyelik eşyalar satan yerler barındırır. Çarşının bazı dükkanları Osmanlı döneminden kalmadır. Her zaman kalabalık olan bu çarşı hediyelik eşyalar satın almak isteyenlerin göz attığı ilk adresler arasında yer alır.

Konak Meydanı

Konak Meydanı da İzmir’in sembollerinden bir tanesidir. Birçok farklı gezi noktası bulabileceğiniz Konak Meydanı’nda Saat Kulesi, Yalı Camii ve Hükümet Konağı gibi önemli yapıları görebilirsiniz.

Saat Kulesi

İzmir ile bütünleşmiş olan eserler arasında bulunan Saat Kulesi, Osmanlı döneminden kalmadır. 25 metrelik yüksekliğe sahip kulenin yapımı için talimat veren kişi Sadrazam Mehmet Sait Paşa olarak bilinir. İzmir’i tamamlayan bu özel Saat Kulesi, İzmir seyahatlerinde gezip keşfedilmesi gereken yerler arasında önemli bir yere sahiptir. Şehir merkezine yakın olan bu bölgeye ulaşabilmek için isterseniz araç kiralama hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Adnan Menderes havalimanı araç kiralama fiyatları için Yolcu360’ı tercih edebilir, kiraladığınız araçla İzmir'in tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.