Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Karavancılar için en uygun kış rotaları

Türkiye’de yani tatil anlayışının merkezindeki karavan tatili, yazın aksine kışın da yapılabilmesiyle tatilcilerin gözdesi olmaya devam ediyor. İşte Türkiye’de karavancılar için kış rotası önerileri.

07 Aralık 2023 Perşembe 11:39
Karavancılar için en uygun kış rotaları






Karavancılar için en uygun kış rotaları

Kışın karavan tatili yapmak isteyenler için en güzel 6 rota


Karavan tatili, son yıllarda özellikle pandemi döneminde popüler hale gelen bir tatil seçeneği oldu. Doğa ve macera severler, özgürce seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek ve farklı deneyimler yaşamak için son dönemde daha fazla karavan tatillerini tercih ediyorlar. Türkiye’nin önde gelen karavan şirketlerinden İdeal Caravan’ın Genel Müdürü Mehmet Kaya, kışın karavan tatili yapmak isteyenler Türkiye’nin en güzel kış karavan tatili rotaları hakkında önerilerde bulundu. 

Kış turizmin merkezi Bursa Uludağ

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ, karavan tatili için de harika bir adres olduğunu belirten Kaya, “Karavanınızı Uludağ’da kamp yapabileceğiniz alanlardan birine park edip, kayak yapabilir, kızak sürebilir veya kış aktiviteleri yapabilirsiniz.” dedi.  

Ayrıca, Mehmet Kaya, Bursa’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini de keşfedilebileceğini, kebaptan kestaneye tüm yöresel lezzetlerin tadına bakılabileceğini söyledi. 

Kuzeyin doğası Kastamonu Ilgaz

Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın karavan tatili için doğa ile iç içe bir seçenek sunuyor. Karavanınızı Ilgaz Kayak Merkezi’ne yakın bir yere park edip, kayak yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, Ilgaz Dağı’nın muhteşem manzarasını seyredebilir, orman içinde yürüyüş yapabilir, kışın da açık olan Ilgaz Tüneli’ni geçebilirsiniz. 

Her mevsim güzel Bolu Yedigöller

Mehmet Kaya, Yedigöller Milli Parkı’nın kışın gezilecek yerler listesinin başında geldiğinin altını çizerek, “Karla kaplı yedi gölün etrafında karavanınızla konaklayabilir, doğanın sessizliğini dinleyebilir, göllerin fotoğraflarını çekebilirsiniz. Ayrıca, Yedigöller’de kamp ateşi yakabilir, balık tutabilir, kuş gözlemi yapabilirsiniz” şeklinde konuştu 

Doğanın mucizesi Nevşehir Kapadokya

Kapadokya’nın geniş vadilerini sadece gün ağarırken değil bir de kar yağarken görülmesi gerektiğini belirten Kaya, “Beyaza bürünmüş peri bacaları üzerinde balona binebilirsiniz. Ayrıca kış sakinliğine bürünen Ürgüp ve Göreme’nin sokaklarını adımlayabilirsiniz” dedi. 

Deniz ve lezzet bir arada Ayvalık Cunda

Cunda Adası’nın kışın da ziyaret edilebilecek güzel bir yer olduğunu belirten Kaya, “Karavanınızı Cunda’nın Ortunç Koyu’ndaki kamp alanlarından birine park edip, deniz manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, Cunda’nın tarihi ve kültürel dokusunu, yöresel lezzetlerini ve deniz ürünlerini de deneyimleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı. 

Yeşilin her tonu Artvin Borçka Karagöl

Borçka Karagöl’ün kışın karavan tatili için en maceralı bölgelerden biri olduğunu söyleyen Mehmet Kaya, “Karavanınızı göl kenarındaki kamp alanlarından birine park edip, gölün etrafında yürüyüş yapabilir, karavanınızın içinde sobanın sıcaklığını hissedebilirsiniz. Ayrıca, Borçka Karagöl’ün eşsiz doğasını, yaban hayatını ve kışın da açık olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı’nı da ziyaret edebilirsiniz ifadelerini kullandı. 

Aracınızı kışa hazırlayın

Karavan tatili, yazın olduğu kadar kışın da çok eğlenceli bir tatil seçeneği olduğunu belirten İdeal Caravan Genel Müdürü Mehmet Kaya, “Ancak, karavanınızın kışa hazır olması, gerekli malzemeleri yanınızda bulundurmanız, hava durumunu takip etmeniz ve güvenli bir şekilde seyahat etmeniz elzemdir. Karavan tatili yapmak istiyorsanız, rotanızı önceden planlayın, karavanınızın bakımını yapın ve yola çıkın. Unutmayın, karavan tatili bir yaşam tarzıdır” dedi. 

Ev parasına karavanlara ilgi giderek artıyor
Ev parasına karavanlara ilgi giderek artıyor
Karavan pazarı 20 milyar doları aştı
Karavan pazarı 20 milyar doları aştı
Tiny Home Show için geri sayım başladı | 1 milyarlık ticaret hacmi hedefleniyor
Tiny Home Show için geri sayım başladı | 1 milyarlık ticaret hacmi hedefleniyor
Volkswagen California Model Ailesi Karavanist 2022 Fuarı’nda!
Volkswagen California Model Ailesi Karavanist 2022 Fuarı’nda!
Seyahat alışkanlıkları değişti | Karavan tatiline ilgi artıyor
Seyahat alışkanlıkları değişti | Karavan tatiline ilgi artıyor
Karavan'da dehşet | 3 kişi vurularak öldürüldü
Karavan'da dehşet | 3 kişi vurularak öldürüldü
Hayallerindeki ülkeyi bulmak için dünyayı geziyorlar
Hayallerindeki ülkeyi bulmak için dünyayı geziyorlar
"Tatilde ev konforu arayanlar karavanları tercih ediyor"
Son Güncelleme: 07.12.2023 12:11
Anahtar Kelimeler:
KaravanKaravan RotasıKarvan Turizmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gault & Millau 2024 Türkiye'nin rehber dereceleri açıklandı
Gault & Millau 2024 Türkiye'nin rehber dereceleri açıklandı
Kayak Merkezleri Sezona Hazırlanıyor
Kayak Merkezleri Sezona Hazırlanıyor
Tarih, Doğa, Deniz, Gastronomi bir arada | Dört Mevsim Ayvalık
Tarih, Doğa, Deniz, Gastronomi bir arada | Dört Mevsim Ayvalık
Turizmde insani dokunuşu kaybetmemek gerekiyor
Turizmde insani dokunuşu kaybetmemek gerekiyor
Turizmin yeni dijital paltformu Bedboxx
Turizmin yeni dijital paltformu Bedboxx
Ege adalarına 1 yıllık 'Ada vizesi' geliyor
Ege adalarına 1 yıllık 'Ada vizesi' geliyor
Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi Süreçlerinde Teknolojik Adımlar
Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi Süreçlerinde Teknolojik Adımlar
Akış mı, İndirme mi? | Hangisi Daha İyi?
Akış mı, İndirme mi? | Hangisi Daha İyi?
Türkiye'nin en ünlü plajı açık hava oteline döndü
Türkiye'nin en ünlü plajı açık hava oteline döndü
Corendon Tur Operatörü, Alanya programını kışın da sürdürecek
Corendon Tur Operatörü, Alanya programını kışın da sürdürecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim