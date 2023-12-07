Karavancılar için en uygun kış rotaları

Kışın karavan tatili yapmak isteyenler için en güzel 6 rota



Karavan tatili, son yıllarda özellikle pandemi döneminde popüler hale gelen bir tatil seçeneği oldu. Doğa ve macera severler, özgürce seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek ve farklı deneyimler yaşamak için son dönemde daha fazla karavan tatillerini tercih ediyorlar. Türkiye’nin önde gelen karavan şirketlerinden İdeal Caravan’ın Genel Müdürü Mehmet Kaya, kışın karavan tatili yapmak isteyenler Türkiye’nin en güzel kış karavan tatili rotaları hakkında önerilerde bulundu.

Kış turizmin merkezi Bursa Uludağ

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ, karavan tatili için de harika bir adres olduğunu belirten Kaya, “Karavanınızı Uludağ’da kamp yapabileceğiniz alanlardan birine park edip, kayak yapabilir, kızak sürebilir veya kış aktiviteleri yapabilirsiniz.” dedi.

Ayrıca, Mehmet Kaya, Bursa’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini de keşfedilebileceğini, kebaptan kestaneye tüm yöresel lezzetlerin tadına bakılabileceğini söyledi.

Kuzeyin doğası Kastamonu Ilgaz

Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın karavan tatili için doğa ile iç içe bir seçenek sunuyor. Karavanınızı Ilgaz Kayak Merkezi’ne yakın bir yere park edip, kayak yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, Ilgaz Dağı’nın muhteşem manzarasını seyredebilir, orman içinde yürüyüş yapabilir, kışın da açık olan Ilgaz Tüneli’ni geçebilirsiniz.

Her mevsim güzel Bolu Yedigöller

Doğanın mucizesi Nevşehir Kapadokya

, Yedigöller Milli Parkı’nın kışın gezilecek yerler listesinin başında geldiğinin altını çizerek, “Karla kaplı yedi gölün etrafında karavanınızla konaklayabilir, doğanın sessizliğini dinleyebilir, göllerin fotoğraflarını çekebilirsiniz. Ayrıca, Yedigöller’de kamp ateşi yakabilir, balık tutabilir, kuş gözlemi yapabilirsiniz” şeklinde konuştu

Kapadokya’nın geniş vadilerini sadece gün ağarırken değil bir de kar yağarken görülmesi gerektiğini belirten Kaya, “Beyaza bürünmüş peri bacaları üzerinde balona binebilirsiniz. Ayrıca kış sakinliğine bürünen Ürgüp ve Göreme’nin sokaklarını adımlayabilirsiniz” dedi.

Deniz ve lezzet bir arada Ayvalık Cunda

Cunda Adası’nın kışın da ziyaret edilebilecek güzel bir yer olduğunu belirten Kaya, “Karavanınızı Cunda’nın Ortunç Koyu’ndaki kamp alanlarından birine park edip, deniz manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, Cunda’nın tarihi ve kültürel dokusunu, yöresel lezzetlerini ve deniz ürünlerini de deneyimleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Yeşilin her tonu Artvin Borçka Karagöl

Borçka Karagöl’ün kışın karavan tatili için en maceralı bölgelerden biri olduğunu söyleyen Mehmet Kaya, “Karavanınızı göl kenarındaki kamp alanlarından birine park edip, gölün etrafında yürüyüş yapabilir, karavanınızın içinde sobanın sıcaklığını hissedebilirsiniz. Ayrıca, Borçka Karagöl’ün eşsiz doğasını, yaban hayatını ve kışın da açık olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı’nı da ziyaret edebilirsiniz ifadelerini kullandı.

Aracınızı kışa hazırlayın

Karavan tatili, yazın olduğu kadar kışın da çok eğlenceli bir tatil seçeneği olduğunu belirten İdeal Caravan Genel Müdürü Mehmet Kaya, “Ancak, karavanınızın kışa hazır olması, gerekli malzemeleri yanınızda bulundurmanız, hava durumunu takip etmeniz ve güvenli bir şekilde seyahat etmeniz elzemdir. Karavan tatili yapmak istiyorsanız, rotanızı önceden planlayın, karavanınızın bakımını yapın ve yola çıkın. Unutmayın, karavan tatili bir yaşam tarzıdır” dedi.