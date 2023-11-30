Kayak Merkezleri Sezona Hazırlanıyor

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve dağların zirvelerinin beyaz örtüyle kaplanmasıyla birlikte, Türkiye'deki kayak merkezleri kış sezonuna hazırlanmaya başladı. İlk kar tanesinin düşmesiyle birlikte kayak merkezleri, 15 Aralık’ta açılacak kayak sezonu öncesinde moral buldu.

Pistler karla dolarken tesisler de hazırlıklarını yapmaya başladı… Türkiye'deki kayak merkezleri, sadece kayak yapmak isteyenler için değil, aynı zamanda snowboard, kızakla kayma, kar yürüyüşleri gibi çeşitli aktivitelerle dolu bir sezon vadediyor. Ayrıca kafeler, restoranlar ve eğlence mekânlarıyla da ziyaretçilere unutulmaz bir kış tatili sunuyor. Online seyahat bileti, araç kiralama ve otel rezervasyonu platformu obilet, kış sporu tutkunları için Türkiye’deki kayak merkezlerinden bir rehber hazırladı.

Uludağ (Bursa)

İstanbul’a 3 saat uzaklıktaki Uludağ, kolay ulaşılabilir ve yakın konumu, Türkiye’nin en gelişmiş kar merkezi olması nedeniyle kış spor merkezleri arasında ilk sırada geliyor. Kış sporlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan Uludağ Kayak Merkezi, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Sporseverlere eşsiz bir deneyim sunmanın yanı sıra sporla ilgilenmeyen ancak kar tatilini sevenlere de doğal güzellikleriyle eşsiz bir deneyim vadediyor. Yeni başlayan kayakçılardan profesyonellere kadar farklı kategorilerde 24 piste sahip olan Uludağ’da kayak dışında snowboard, bigfoot, buz pateni ve kar motosikleti aktiviteleri de yapılabiliyor.

Palandöken (Erzurum)

Uludağ’dan sonra en ünlü kayak merkezi olan Erzurum'un gözde kayak merkezi Palandöken, her yıl olduğu gibi bu yıl da kar tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Yüksek rakımı ve kaliteli kar yapısıyla ünlü Palandöken, kar yağışlarını başarıyla karşılamış durumda. Pist bakımları, kar kalitesinin artırılması ve tesislerin güncellenmesi gibi çalışmalar yoğun bir tempoda devam ediyor.

Kartalkaya (Bolu)

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Kartalkaya, bu sezon da kalitesinden ödün vermeden hizmet vermeye hazırlanıyor. Kar kalitesini artırmak için yapılan kar üretimi ve kar kalınlığını artırma çalışmalarıyla birlikte, tesislerdeki bakım ve onarımlar da hızla devam ediyor. Kartalkaya’da farklı zorluk seviyelerinde 21 adet pist bulunuyor.

Sarıkamış (Kars)

Sarıkamış, eşsiz doğası ve tarihi dokusuyla öne çıkan bir diğer önemli kayak merkezi. Kışın soğuk iklimine rağmen kaliteli kar örtüsü, Sarıkamış'ı tercih edenleri büyülemeye devam ediyor. Pist güvenliği ve tesislerin işlevselliği için yapılan düzenlemelerle Sarıkamış, sezonu karşılamaya hazır.

Kartepe- İzmit

İstanbul’a en yakın kayak merkezi olması nedeniyle arabayla günübirlik gitme imkânına sahip olan Kartepe, bu avantajıyla İstanbulluların gözdesi. Temiz hava, etkileyici manzara ve adrenalin dolu sporlar, kayak merkezlerini sadece bir spor mekânı olmaktan çıkarıp, unutulmaz bir kış macerasına dönüştürüyor.

Erciyes (Kayseri)

3 bin 916 metre yüksekliği ile Türkiye’nin 5. en yüksek dağı olan Erciyes Kayak Merkezi, son dönemde yıldızı parlayan merkezler arasında dikkat çekiyor. Erciyes’te farklı zorluk seviyelerinde 32 adet pist bulunuyor. Kayak sporunun yanı sıra snow kite (uçurtma kayağı) ve heliski (helikopterli kayak) sporları da yapılabiliyor.

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İstanbul merkezli obilet 2012 yılında kuruldu. Halen 350 çalışana sahip olan online seyahat bileti platformu obilet, uluslararası danışmanlık firması Deloitte’un hazırladığı “Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın En Hızlı Büyüyen 500 Teknoloji Girişimi” ve TOBB’un hazırladığı “En Hızlı Büyüyen 100 Türk Şirketi” araştırmalarında yıllardır düzenli olarak en üst sıralarda yer alıyor. obilet ayrıca dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 online seyahat biletlemesi platformu arasında yer alıyor.