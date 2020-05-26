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Korona sonrası ‘maceraseverler’ artacak

Koronavirüs salgını sonrası turizm ve tatil anlayışında büyük değişim bekleniyor. Sahil, deniz, otel konsepti yerine doğa severlerin sayısı hızla artabilir

26 Mayıs 2020 Salı 07:25
Korona sonrası ‘maceraseverler’ artacak

Korona sonrası ‘maceraseverler’ artacak

Koronavirüs, birçok sektörü olumsuz etkilerken bunların başında da turizm geliyor. Turizmciler, koronavirüs tehdidi ortadan kalksa dahi turizmde uzun yıllar iyileşemeyecek yaralar açılacağı görüşünde. Öte yandan turistlerin eskisi gibi popüler yurtdışı şehirlerinden, binlerce insanın kaldığı büyük otellerden, kalabalık turlardan bir süre uzak duracağı da düşünülüyor. Onun yerine kamp, karavan, doğa sporları zirve yapacak.

Turizm eskisi gibi olmayacak

Outdoor ve doğa sporları alanında Türkiye'de lider konumda bulunan SPX’in Genel Müdürü ve NTV’de yayınlanan Macerasever’in yapımcısı Orkun Olgar, “Koronavirüs nedeniyle evlerimize kapandık. Ülkeler sınırlarını kapattı, uçuşlar iptal edildi, sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Turizm tamamen durdu” dedi.

Salgın bitince aylardır evlerine kapanan insanların hiç olmadığı kadar seyahat etmek isteyeceğine dikkat çeken Olgar, “Çünkü seyahat etmek bir ihtiyaç. Ancak her ne kadar insanlar seyahat etmek isteseler de eskisi kadar rahat olamayacaklar. Popüler yurtdışı şehirlerinden, kalabalık turlardan, binlerce insanın kaldığı büyük otellerden bir süre kaçınacaklar” diye konuştu. Orkun Olgar “Bu noktada ise butik oteller, kişiye özel paketler gibi tatil seçeneklerine ilgi artacak. En çok artışı ise doğa turlarında ve macera sporlarında bekliyoruz” dedi.

Doğanın parçasıyız

İnsanların gerçek ortamının doğa olduğunu belirten Orkun Olgar, “İnsan doğanın parçası. Özümüz ve genlerimiz doğanın içerisinden. Her ne kadar şehirler güvenli ve konforlu olsa da gerçek ortamımız doğa” diye konuştu.

Korona sürecinde insanların doğadan tamamen koptuğunu hatırlatan Olgar, “Bu kopuş aynı zamanda bir farkındalık oluşturdu. Doğaya özlem yarattı” dedi. Ayrıca salon sporları yapan insanlara da doğada spor yapmalarını öneren Olgar, “Spor salonları uzun bir süre daha kapalı kalabilir. Bu nedenle doğada spor yapabilirsiniz. Bir kere doğada koşan insan bir daha koşu bandında koşmak istemeyecektir” ifadelerini kullandı.

Çadır tatili patlayacak

Son yıllarda doğa turlarına ilginin artığını belirten Olgar, “Son zamanlarda doğa turlarına zaten büyük bir ilgi artışı vardı. Koronavirüs sonrası bunun daha da artacağını bekliyoruz. Çünkü insanlar hem doğadan çok uzak kaldı hem de doğada tatil yapmak sosyal mesafeyi en iyi uygulayabileceğiniz yerler” dedi.

Karavan popülerleşiyor

Olgar’a göre ilginin artacağı bir diğer turizm çeşidi ise karavan olacak. İstediğin yere gidebilmek, her sabah farklı bir manzaraya uyanmak gibi güzellikleri nedeniyle karavanın her geçen gün popülerleştiğini, koronavirüsle bunun daha da katlandığını aktaran Olgar, “İnsanlar, ormanın içinde karavanda uyandıklarında ormanın kokusunu duymanın muhteşemliği yaşayacak. Bunu yaşadıktan sonra bunun da dönüşü yok. Her zaman doğayı özleyecekler” dedi.

Riskli sporlar artık güvenli

Kendisi de ekstrem sporlar yapan macerasever Orkun Olgar, koronavirüs sonrası ekstrem sporlara da ilginin artacağı görüşünde.

Olgar, “Dağ bisikleti, dalış, rüzgar sörfü, yamaç paraşütü gibi ekstrem sporlar genelde bireysel olarak doğada yapıldığı için büyük ilgi görebilir. Bu sporlar taşıdıkları riskler açısından ekstrem sporlar kategorisinde ancak salgın döneminde insanlardan uzak yapıldığı için virüs riskini en aza indiriyor. Bu da onları en azından koronavirüs konusunda güvenli yapıyor” dedi.

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