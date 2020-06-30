Mandarin Oriental Güvenli Turizm Sertikası

Bodrum Yarımadası’nın en büyüleyici koylarından Cennet Koyu’nda yer alan Mandarin Oriental, Bodrum, “Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı” çerçevesinde yayımlanan “Pandemi süresince Oteller ve Onların Yiyecek-İçecek Mekanlarında Uygulanacak Covid-19 ve Hijyen Önlemlerine Yönelik Değerlendirme Kriterleri”ne eksiksiz uyduğu gerekçesiyle Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazandı.

Misafirlerinin gönül rahatlığıyla tatillerinin keyfini çıkarabilmeleri için sezon başında “SİZİN İÇİN” adlı bir kampanyaya imza atan Mandarin Oriental, Bodrum’un bu kapsamda otelin istisnasız her noktasında hayata geçirdiği sağlık ve güvenlik tedbirleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan “Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı”nın değerlendirme kriterlerince uygun ve yeterli bulundu. Aldığı Güvenli Turizm Sertifikası ile Mandarin Oriental, Bodrum, 2020 yaz sezonunun en güvenli tatil destinasyonlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Mandarin Oriental, Bodrum’un “SİZİN İÇİN” kampanyası çerçevesinde yaptığı uygulamaları aşağıdaki liste üzerinden inceleyebilirsiniz.

“SİZİN İÇİN” Kampanyası Kapsamında Gerçekleştirilen Uygulamalar

Karşılama

- Sertifikalı uzmanlar tarafından tüm transfer araçlarının yüksek kaliteli hijyen ürünü Anti-germ nano 50 ile temizlenip dezenfekte edilmesi

- Tüm transfer araçlarında şoför ve misafir arasında separatör bulunması

- Transfer görevlileri tarafından 'Kişisel Koruyucu Ekipman’ kullanılması

- Milas Bodrum Uluslararası Havalimanı'nda misafir karşılama hizmeti için hazır bulunan otel görevlileri tarafından 'Kişisel Koruyucu Ekipman’ kullanılması ve gerekli önlemlerin alınması

- Otel girişinde termal kamera ile tarama uygulanması

- Tesise giriş esnasında ‘Misafir Sağlığı Beyan Formu’ doldurtulması

Konaklama

- Özel geniş bahçeler, havuzlar, teras ve balkon seçenekleri ile tasarlanmış oda, özel mutfaklı süit, villalar ve geniş yaşam alanı sunan rezidans daireleri

- Tüm odalarda fiziksel teması önleyen ‘Valet Box’

- Sertifikalı uzmanlar tarafından tüm misafir odalarının ve özellikle sık dokunulan eşyaların yüksek kaliteli hijyen ürünü Anti-germ nano 50 ile temizlenip dezenfekte edilmesi

- Konaklama süresince misafir odalarının, kat hizmetleri görevlileri tarafından günde iki kez temizlenmesi

- Tesisin ortak kullanım alanlarındaki oda anahtarları, kapı kolları, asansör düğmeleri, tırabzanlar, lavabolar vb. alanların sık sık temizlenerek dezenfekte edilmesi

- Nevresim takımı, havlu ve bornozların 65°C sıcaklıkta yıkanması

- Misafirlere ücretsiz maske temin edilmesi

- Tüm ortak kullanım alanlarında el dezenfektanı bulundurulması

Yeme İçme

- Tüm rezidans daireleri, villalar ve farklı kategorilerdeki süitlerde özel mutfak ve geniş yeme içme alanları

- Tüm odalar, rezidans daireleri, süitler ve villalarda yeme içme alanına sahip özel teras veya balkon

- Tüm villa bahçelerinde kişiye özel barbekü alanı

- Mandarin Oriental, Bodrum restoranlarının menülerinin ‘Oda Servisi’ kapsamında sunulması

- Tüm restoran ve barlarda sosyal mesafeli geniş, ferah ve konforlu oturma düzeni

- Alakart kahvaltı servisi

- Tüm restoran ve barların detaylı temizlik ve dezenfeksiyonu

Spa ve İyi Yaşam

- Kapsamlı fitness ekipmanlarına sahip özel fitness salonu

- Sosyal mesafe kurallarına özen gösterilerek verilen özel spor dersleri

- Sağlıklı bir yaşam tarzı için tasarlanmış kilo vermeye odaklı özel konaklama paketi

- Spa resepsiyonda doğal multi-vitaminler içeren içeceklerin servis edilmesi

- Klor seviyesinin tesisteki açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1-1,5 ppm arasında tutulması ve periyodik kontrolünün yapılması

İdeal Atmosfer

- Bodrum Yarımadası’nın kuzeyinde 600 dönüm üzerinde kurulu denize sıfır konum

- Cennet Koyu’nda doğa ile iç içe, yoğunluktan ve stresten uzak bir yaşam alanı

- Mavi ile yeşilin birleştiği, binbir çeşit bitki ile bezeli doğal bir ortam

- İpeksi kumlarla örtülü 2 km sahil şeridi

- Yeşilin maviyle buluştuğu izole bir ortamda sağlıklı yaşam aktiviteleri

- Tamamen kişiye özel plaj kabanaları

- Tenis, voleybol ve basketbol sahaları

- Sertifikalı uzmanlar tarafından tüm plaj mobilyalarının yüksek kaliteli hijyen ürünü Anti-germ nano 50 ile detaylı temizliği ve dezenfeksiyonu

- Pool & Blue Beach’de doğal multi-vitaminler içeren içeceklerin servis edilmesi

- Tesis içinde, sağlık ve güvenlik bilgileri içeren dijital panolar

- Doktor ve sağlık hizmetleri

Mandarin Oriental, Bodrum Hakkında

Mandarin Oriental, Bodrum; Bodrum Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Cennet Koyu’nda, Ege Denizi’ni panoramik olarak gören denize sıfır 60 hektar arazi üzerinde konumlanıyor. Otel 100 yıllık zeytin ve çam ağaçlarıyla çevrili yemyeşil bir yamaç üzerine farklı seviyelerde inşa edilmiş yapılarıyla bölgedeki en geniş ve ferah konaklama alanına sahip olup, tamamı teras veya balkona, belirli bir kısmı ise özel bahçe ve sonsuzluk havuzuna sahip oda, tam donanımlı ve özel mutfaklı apartman dairesi, süit ve villa olmak üzere toplam 132 adet konaklama ünitesinden oluşmaktadır. Yenilikçi ve gastronomik mutfağın sergilendiği sekiz restoran ve bara ek olarak, 2.700 m2 üzerine kurulmuş Spa merkezi, grubun ödüllü spa konseptini Mandarin Oriental’a özgü holistik imza bakımları ve sağlıklı yaşam merkeziyle birlikte sunmakta. Ayrıca çeşitli etkinlikler için uyarlanmış etkinlik alanları, kum plajları ve geniş bir alana yayılmış dinlence imkanlarıyla resort, stili ve kişiselleştirilmiş lüksü bir araya getirerek dinlenmek isteyen gezginler için kusursuz bir kaçış noktası haline gelmiştir.