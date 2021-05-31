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Nadir Kadakal'a Dedaman'da yeni görev

Dedeman Hotels & Resorts International’ın İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Nadir Kadakal aynı zamanda Otelcilik Direktörü olarak atandı. 

31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:19
Nadir Kadakal'a Dedaman'da yeni görev

Nadir Kadakal'a Dedaman'da yeni görev


1993 yılından itibaren Dedeman Hotels & Resorts International’da farklı görevler üstlenen, 2012 yılında Dedeman Bostancı Hotel & Convention ve Park Dedeman Bostancı otellerinin Genel Müdürü olarak atanan Nadir Kadakal, 2019 yılında İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak markanın büyüme hedeflerinin hayata geçmesinde aktif rol üstlenmeye başladı. 

İcra Kurulu Üyeliğine ek olarak Otelcilik Direktörü görevini de üstlenen Kadakal, artık tüm Dedeman otellerinin operasyonlarından da sorumlu olacak. 

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra ABD San Diego National University’de sertifika programını tamamlayan Kadakal, turizm ve otelcilik sektöründe, farklı kademelerde 30 yılı aşan bir tecrübeye sahip.

Evli ve iki çocuk babası olan Kadakal, TUROB, ATİD, SKAL, TUROYD gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşuna üyedir.

Anahtar Kelimeler:
DedemanDedeman OtelDedeman Hotels & Resorts
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