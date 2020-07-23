Özel koyda ayrıcalıklı bir yaşam! Le Meridien Residences Bodrum
- Dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden
- “A’Design Awards” ile taçlanan modern tasarım
- Tamamı panoramik deniz manzaralı salon ve odalar
- Le Meridien standartlarında full dekorasyon
- 650 metre uzunluğunda özel plaj
- Dünyadaki farklı mutfaklardan ilham alan gurme restoranlar ve barlar
- Kullanılmayan dönemlerde, rezidansı otele entegre ederek avantajlı gelir elde etme sistemi
- Tesiste bulunan Le Meridien Bodrum Beach Resort’un birinci sınıf lüks otelcilik hizmetlerinden faydalanma olanağı
- Dünyanın ve Türkiye’nin öncü wellness merkezi Vitalica Wellness ile aynı komplekste yaşama ayrıcalığı sunuyor.
Son Güncelleme: 25.07.2020 12:32