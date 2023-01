Pasha Grup, Mandarin Oriental Bodrum Otel'in yüzde 50'sini aldı

Pasha Grup, Mandarin Oriental Bodrum Otel'in yüzde 50'sini satın aldı



Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ortaklık sonrası otel, Astaş Holding ve Pasha Holding’in ortaklığında faaliyet gösteren Asta Cennetkoy Turizm ve İşletmecilik A.Ş. adına Vedat Aşçı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığında hizmetlerine devam edecek.

Astaş Holding’in 2014 yılında Bodrum’a kazandırdığı 132 konaklama ünitesine sahip ve International Hotel Awards tarafından Avrupa’nın en iyi lüks oteli ve Condé Nast Traveler tarafından ise dünyanın en iyi ve lüks resort oteli seçilen ve dünya çapında 140’ı aşkın seçkin ödüle layık görülen Mandarin Oriental Bodrum Oteli için yeni bir dönem başlıyor. Pasha Holding, Astaş Holding’e ait Mandarin Oriental Bodrum’un hisselerinin yüzde 50’sini devraldı. Mandarin Oriental Bodrum, Astaş Holding ve Pasha Holding’in ortak olduğu Asta Cennetkoy Turizm ve İşletmecilik A.Ş. adına Vedat AŞCI’nın Yönetim Kurulu Başkanlığında faaliyetlerini sürdürecek.

Bu önemli ortaklığa ilişkin açıklamada bulunan ASTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat AŞCI; “Mandarin Oriental, Bodrum’u dünya standartlarının üstünde çok büyük bir vizyon ve emek ile 9 yıl önce Türkiye turizmine kazandırdık. Böylesine başarılı bir projenin yatırımcısı olmaktan da gurur duyuyorum. Bodrum’un dünya jet-set destinasyonları arasında yer almasına ciddi anlamda katkımız oldu. Markamızın güçlenmesi ve büyümesi, aynı derecede güçlü bir ortaklığa da vesile oldu. Pasha Holding, Türkiye’de yatırımları olan geniş perspektifli sağlam temellere dayalı bir grup. Markalarımıza yakışan bu önemli ortaklık ile doğacak sinerjinin çok daha başarılı ve örnek niteliğindeki işlere ve yeni işbirliklerine vesile olacağına inanıyorum. Biz, Astaş Holding olarak her zaman inandığımız projelere çok fazla emek verdik ve çok şükür projelerimizi de başarıya ulaştırarak, ülkemize, dünya çapındaki lüks turizm sektörüne örnek teşkil edecek kalıcı değerler sağladık. Pasha Holding ile yapmış olduğumuz bu güzel ortaklığın, bize verdiği mutluluğun yanısıra ülkemize ve Bodrum’a büyük değer katacağına inanıyor ve tüm taraflara ve turizm sektörüne bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize önemli döviz getirisi sağlayacak bu başarılı ortaklığın, başka yabancı yatırımcılara güzel bir örnek olacağının inancındayım. Bu ortaklık sürecine büyük katkıları olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yöneticilerine ve görev alan tüm arkdaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum.” ifadesine yer verdi.

PASHA Holding CEO’su Jalal GASİMOV ise: “Türkiye’deki ilk yatırımımız bankacılık alanında oldu. 2015 yılından bu yana PASHA Yatırım Bankası ile finans sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bunun dışında, Türkiye’de bugüne kadar gayrimenkul ve turizm alanında da çeşitli yatırımlarımız oldu. Türkiye’nin grubumuzun uzun vadeli yatırım stratejilerinde önemli bir yeri var ve turizm alanında, diğer bir çok alanda olduğu gibi, önemli potansiyelleri barındırdığını düşünüyoruz. Bizim de ana yatırım odaklarımızdan olan bu sektörde, bugün çok önemli ve büyük bir anlaşmaya imza attık. Astaş Holding gibi sektörde çok değerli yatırımları başarıyla hayata geçirmiş olan ve bu sayede ülke turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlamakta olan bir grupla ortaklığa gitmekten mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Mandarin Oriental Bodrum Otel’deki bu ortaklığımızın tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyor, uzun vadede farklı ve yeni yatırımlara da vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

2006’da Azerbaycan’da kuruldu. Başta bankacılık olmak üzere, finans, sigortacılık, inşaat/taahhüt, gayrimenkul geliştirme ve turizm alanlarında faaliyet gösteriyor. Grubun bu alanlar dışında farklı sektörlerde yatırımları da mevcut. En büyük iş kolu olan bankacılıkta, Azerbaycan’daveile sektörün önde gelen temsilcilerinden olan grubun, Gürcistan ve Türkiye’de de banka iştirakleri bulunuyor. Turizm sektöründe ise Azerbaycan, Türkiye, Karadağ ve Gürcistan’da önemli yatırmları olan grup aynı zamanda bünyesindekifirmasi üzerinden de otel işletmeciliği yapıyor.

Pasha Grubu’nun Türkiye’ye ilk adımı, 2015 senesinde finans sektöründe Pasha Yatırım Bankası A.Ş. üzerinden oldu. Grubun Türkiye’de ayrıca turizm ve gayrimenkul alanında yatırımları bulunuyor. Bodrum Yalıkavak’ta yer alan Allium Bodrum Resort&Spa Oteli de Pasha Grubu’na ait.

Astaş Holding Hakkında: Vedat AŞCI tarafından 1980 yılında Almanya’da endüstriyel tekstil makineleri ticareti yapmak üzere kurulan Astaş Holding, devam eden tekstil makineleri faaliyetlerinin yanı sıra 2000 yılından bu yana dünyanın en lüks markaları ve ünlü tasarımcıları ile Türk gayrimenkul sektöründe markalı ve uluslararası projeler geliştirerek alanında lider ve öncüdür. Astaş Holding önde gelen uluslararası mimar, tasarımcı, ve lüks otel işletme markalarının bilgi ve tecrübelerini bir araya getirip işbirliği yaparak ayrıcalıklı konumlarda sofistike projeler geliştirmektedir.

2007 yılında Kempinski Residences Astoria, 2008 yılında Bellevue Residences Managed by Kempinski projelerini hizmete açan Astaş Holding, 2010 yılında yatırım kararı aldığı Maçka Residences Interior Design by Armani / Casa Managed by Kempinski projesini 2012 yılında hizmete açtı. Astaş Holding, Mandarin Oriental, Bodrum ve The Residences at Mandarin Oriental, Bodrum projesine 2010 yılında arazinin satın alınması ile başlamıştır. 2011 yılında da dünyaca ünlü ödüllü mimarların tasarımları arasından en iyileri seçilerek yapılan proje 7 Temmuz 2014’te hizmete açıldı. Astaş Holding’in İstanbul’daki son projesi, Kuruçeşme’de İstanbul Boğazı’nın en güzel lokasyonunda konumlanan Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul ise 2021 yılında hizmete açıldı.

Astaş Holding, turizm, inşaat ve tekstil makineleri sektöründe doğrudan 3.500 kişiye dolaylı olarak da 10.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Profesyonel ekibiyle, gelecekte de markalı ve lüks rezidans, ofis, otel ve niş gayrimenkul yatırımlarıyla sofistike beklentileri olanlara hitap etmeye devam edecektir.

Mandarin Oriental, Bodrum Otel Hakkında:Bodrum Yarımadası’nın en büyüleyici koylarından biri olan ve yarımadanın kuzeyinde yer alan Cennet Koyu’nda mavi ile yeşilin eşsiz atmosferinde, asırlık zeytin ve çam ağaçlarıyla çevrili yemyeşil bir doğanın içerisinde 60 hektar alan üzerinde yer alan, 3 özel kumsala ve 2,5 km sahil şeridine sahip Mandarin Oriental Bodrum, bölgedeki en geniş ve ferah konaklama ve peyzaj alanına sahip, tamamı teras veya balkonlu odaları, keyifli barbekü alanlarını içinde barındıran özel bahçe ve infinity havuza sahip süitleri, villaları ve rezidans daireleriyle dünyanın bir çok farklı noktasından ziyaretçi ağırlıyor. Tesiste 132 konaklama ünitesi bulunuyor.

Dünya mutfaklarından lezzetlerin sunulduğu Hakkasan, Lucca, Kurochan by İoki, Atelier di Carne, Mobar, Blue Beach restoranları ve Chanel, Hermes, Brunelli Cucineli, Beymen gibi önde gelen lüks markalarının yer aldığı bütikleri, 2700 m2 alan uzerine kurulmus SPA’sında sunulan ayrıcalıklı bakımları ve kişiye özel tatil deneyimi yaşatan hizmetiyle her yıl dünyaca ünlü misafirlere ev sahipliği yapıyor. SPA ve restaurantları da birçok ödüle layık görüldü.