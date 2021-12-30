Şef gibi hindi pişirmenin ipuçları
Hindi pişirmenin zor olduğunu düşünenler için Sayın Peker, doğru püf noktalarını bilirseniz hindi pişirmenin aslında kolay olduğuna dikkat çekiyor. Lezzetli bir hindi pişirmenin ilk adımın hazırlık aşaması olduğunu belirten Sayın Peker “Hindiyi defne yaprakları ve top karabiberle yarım saat kadar haşlamak en önemli adımdır. Yapılan bu işlem hindinin lezzetini arttırıp, pişmesini de kolaylaştıracaktır.” diyor.
Hindinin en önemli tamamlayıcısı olan sebzelerin pişirilmesinde ise ayrı bir ipucu gizli… Bu sebzelerin hazırlanmasında da ayrı bir özen gösterilmesi gerektiğini belirten Sayın Peker, “Sebzelere lezzetini veren hindinin haşlama suyudur. Sebzelerinizi mutlaka haşlanan hindinin suyunda haşlayın. Bu hem bütünlük hem de lezzet için önemlidir.’’ diyor.