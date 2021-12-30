Şef gibi hindi pişirmenin ipuçları

Hindi pişirmenin zor olduğunu düşünenler için Sayın Peker, doğru püf noktalarını bilirseniz hindi pişirmenin aslında kolay olduğuna dikkat çekiyor. Lezzetli bir hindi pişirmenin ilk adımın hazırlık aşaması olduğunu belirten Sayın Peker “Hindiyi defne yaprakları ve top karabiberle yarım saat kadar haşlamak en önemli adımdır. Yapılan bu işlem hindinin lezzetini arttırıp, pişmesini de kolaylaştıracaktır.” diyor.

Reklamlarda gördüğümüz gibi hindi pişirmek için ise Sayın Peker; sıvıyağ, toz şeker, bal ve kırmızı toz biberden oluşan bir sos öneriyor. Hindinin iç ve dışının bu sosla kaplayarak fırınladığınızda nar gibi kızarmış, reklamlara taş çıkartacak bir görüntü ve lezzet yakalamak mümkün. Hindinin sulu ve yumuşak olması içinse 180 derece 1,5 saat kadar pişirilmesi gerektiğini, pişerken kurumasını önlemek için fırının altına derin bir kapta su konulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Hindinin en önemli tamamlayıcısı olan sebzelerin pişirilmesinde ise ayrı bir ipucu gizli… Bu sebzelerin hazırlanmasında da ayrı bir özen gösterilmesi gerektiğini belirten Sayın Peker, “Sebzelere lezzetini veren hindinin haşlama suyudur. Sebzelerinizi mutlaka haşlanan hindinin suyunda haşlayın. Bu hem bütünlük hem de lezzet için önemlidir.’’ diyor.