Sheraton Istanbul City Center, Şehrin Kalbinde 1 Yıldır Sizinle!

Sheraton İstanbul City Center 1. yıl kutlamaları kapsamında, misafirlerine 1-7 Temmuz tarihleri arasında tüm hizmetlerde geçerli %40 indirim imkanı sunuyor.

Bu sene 1. Yaşını kutlayan, Beyoğlu’nun kalbinde, Taksim, Tarihi Yarımada ve Haliç gibi merkezi yerlere yakın konumuyla cazip bir buluşma noktası olan Sheraton Istanbul City Center, aldığı hijyen önlemleri, yeni uygulamalar ve dijital dönüşüm ile hizmet vermeye aralıksız olarak devam ediyor. 254 odası, tam donanımlı ve açık hava olanağı sunan etkinlik salonlarının yanı sıra yiyecek ve içecek alanları ve Türkiye’deki tek paddle tenis kortunu da içeren SPA ve fitness alanları ile standartların ötesinde bir hizmet sunuyor.

Sheraton Istanbul City Center’da yeni normal kapsamında, otel genelinde alınan geniş hijyen önlemleri ile tüm menüler ve misafir hizmetleri kitapçığı da dahil olmak üzere sıklıkla kullanılan tüm basılı evraklar dijital olarak hazırlandı. Böylece, otel misafirleri QR kod okuyucu kullanarak ya da odalarındaki televizyondan ihtiyaç duyabileceği tüm bilgilere kolaylıkla ve hijyenik olarak erişme imkanına sahip olacak.

Yeni normal sürecinde alınan bütün önlemler ile birlikte oda servisi siparişi veren misafirler, herhangi bir çalışan ile temas kurmak istemez ise, verdiği oda servisi siparişini otel içinde belirlenen teslim alma noktasından alabilecek. Sheraton Istanbul City Center’daki bir diğer yenilik ise; misafirin otelden paketlerini teslim alarak evlerinde tüketebilecekleri bir takeaway menüsü ile başlayan eve teslimat sistemi.

Sheraton Istanbul City Center’da ayrıca 2000 metrekareden geniş bir alana yayılan Sheraton Fitness ve Shine SPA’ya uğrayarak rahatlamak, şehrin içinde şehrin stresinden uzaklaşmak ise sizin elinizde. Yaz aylarında açık havada spor yapmaya ve Türkiye’deki tek paddle tenis kortunda sporu keyfe dönüştürmeye doyamayacaksınız.

Bu dönemde Sheraton Istanbul City Center’da misafirleri bekleyen birçok yeni keyifli fırsat bulunuyor. 1. yılı kapsamında, 1-7 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Sheraton City Center’da misafirleri tüm hizmetlerde geçerli %40 indirim bekliyor. “Welcome Back” paketi sayesinde misafirler, kısıtlı bir süre için Marriott Bonvoy üyelerine özel olarak %25 indirimli kahvaltı dahil konaklama imkanından faydalanabiliyor. “Family Package” ise aile rezervasyonlarında çocukların konaklayacağı 2. odada yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor. Evden çalışma sisteminin yaygınlaştığı bu dönemde; misafir odaları, öğle yemeği, çay kahve ve atıştırmalık ikramları, yüksek hızlı internet ile birlikte Sheraton Istanbul City Center konforu ile birlikte kullanılabiliyor. Sheraton Istanbul City Center’da herkese hitap edecek farklı seçenekler sunuluyor.