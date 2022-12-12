Sıcak suda şifa bulmak için kaplıca zamanı



Fikri bile birçok insanın içini ısıtmaya yeten ve özellikle kış aylarında tercih edilen kaplıca tatilleri, dinlenmek, arınmak ve sıcak sularda şifa bulmak anlamına geliyor. Kaplıcalara ev sahipliği yapan bölgeler genellikle doğayla iç içe olduğundan pek çok tesis de yaz-kış faydalanılabilecek hizmetlerle kaplıca tatilini benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Online otobüs, uçak, feribot biletlerini, araç kiralama hizmetini ve otel rezervasyonunu tek çatı altında buluşturan seyahat platformu Obilet.com, Türkiye’de kaplıca tatili yapılabilecek en güzel yerleri derledi.



Her yönüyle tam bir turizm ülkesi olan Türkiye, kaplıcalar yönünden sahip olduğu zenginlik nedeniyle de tüm dünya için bir şifalı su cenneti. Kaplıcalarda bulunan vitamin ve mineral dengesinin; romatizmal hastalıklardan mide ve bağırsak hastalıklarına, solunum yolunda yaşanan sıkıntılardan safra kesesi tembelliğine kadar birçok rahatsızlıkta fayda sağladığına inanılıyor. Sadece hastalık durumlarında değil, sıcak suyun rahatlatıcı ve dinlendirici etkisinden faydalanmak isteyen herkesin ilgi odağında olan kaplıcalar, doğanın içinde sağlık ve huzur dolu bir tatil deneyimi sunuyor. Obilet.com, tatil rotasını kaplıcalara çevirenler için en güzel yerleri paylaşıyor.

‘Geleceğin su şehri’ Yalova

Adını bölgedeki şifalı termal sulardan alan Termal ilçesi ile Yalova listenin ilk sırasında yer alıyor.

Yerli halk arasında dolaşan rivayete göre Atatürk burayı “geleceğin su şehri” olarak ilan etmiş.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde!

Yörede Bizans döneminden kalan hamamlar bile var. Yalova’da bulunan Termal Kaplıcaları en çok İstanbullular tarafından tercih ediliyor. İstanbul şehir merkezi ile bu şifalı sular arasında yalnızca 1 saat 30 dakikalık bir mesafe var. Kaplıca kompleksinin içinde de dışında da konaklanabilecek tesisler bulunuyor. Bu tesislerde kaplıca suyu ve jakuzi gibi imkanlar sunan yerler de mevcut.

Tüm dünyadan turistleri travertenleri ile mest eden Pamukkale, kaplıca turizminde de bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. Burada hem doğanın şahane oluşumlarını izlemek hem de kaplıca sularında şifa bulmak mümkün. Yüzyıllardır Pamukkale termalleri, deri hastalıklarına, romatizmaya ve daha birçok hastalığa şifa kaynağı olarak biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan kaplıcaları ziyaret etmek isteyenler için aile saunasından kaplıca havuzlarına, çok çeşitli konaklama imkanları sağlanıyor.

Uludağ’ın eteklerinden çıkan şifa

Bursa’nın şirin semti Çekirge’de, Türkiye’nin en büyük termal zenginliklerinden biri olan Vakıfbahçe Kaplıcaları bulunuyor. Özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği bu şifalı termal sular, Uludağ’ın kuzey eteklerinden çıkıyor. Yöredeki banyo uygulamasının özellikle ağrılı hastalıklara iyi geldiği belirtiliyor.

Bursa’ya kadar gelmişken Akarca, Ilıcaksu, Gemlik ve Oylat kaplıcaları da ziyaret edilebilir. Şifalı sulardan faydalanırken kapalı havuz ve özel diyet menüleri gibi hizmetler de sunan tesislerde konaklamak mümkün.

Kaplıcada kar keyfi

Afyon, kaplıca tatili sevenlerin favori adreslerinden biri. Burası kış döneminde neredeyse tüm otellerde yüzde yüz civarında doluluğa ulaşıyor.Kışın tam bir İç Anadolu karasal ikliminin hüküm sürdüğü kaplıcalarda kar keyfi yaşamak da mümkün. Kaplıcalardaki tesisler bu nedenle özellikle sonbahar ve kış aylarında rağbet görüyor. Bölgede ayrıca çok sayıda devre mülk ve termal tatil köyü fırsatı da var.

Deniz seviyesinde kaplıca tatili

Yaz tatillerinin popüler adreslerinden İzmir’in Çeşme ilçesi, Ilıca ve Şifne şifalı kaplıcaları ile de kış aylarında turistleri çekmeye devam ediyor. Deniz seviyesindeki bu kaplıcalar, “Ilıca Kaplıcaları” ve “Şifne Kaplıcaları” olarak da anılıyor. Kaplıcalar civarında konaklanama hizmeti sunan bazı tesisler termal su kaynaklarından çıkan sudan direkt faydalanma imkanı da sağlıyor.