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Sömestrde Tatile Gidilebilecek Yerler

Milyonlarca öğrenci ve ailesinin dört gözle beklediği yarı yıl tatili başlıyor. Peki sömestr tatilini nerede geçireceksiniz?

14 Ocak 2022 Cuma 12:25
Sömestrde Tatile Gidilebilecek Yerler

Sömestrde Tatile Gidilebilecek Yerler

Zorlu geçen 1. dönemden sonra 21 Ocak Cuma günü okullarda birinci dönemin son zili çalacak. 2 hafta boyunca sürecek sömestr tatilinde çocuklarınızla eğlenip dinlenebileceğiniz ve kış tatilinin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz bir tatil sizleri bekliyor. İstanbul’a yakın kayak tatili yapabileceğiniz ya da kış tatilin adresi rotalarda sömestr tatilini değerlendirebilirsiniz. Sömestr tatilinde gidilecek yerler;

Uludağ

Kış tatili deyince akla gelen Uludağ hem İstanbul’a yakınlığı hem de konforlu kayak imkanları ile karın tadını çıkarmak isteyenlerin ilk adresi oluyor. Her yıl binlerce kayak severi ağırlayan Bursa Uludağ’da uygun fiyatlar ile sömestr tatili yapmak mümkün. Kış erken rezervasyonları dönemini ya da son dakika fırsatlarını değerlendirerek uygun fiyatlı konaklama alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.

Kartepe

Kocaeli’ye bağlı Kartepe, özellikle çocuklara özel imkanların olduğu kış tatili merkezlerinden. Çocuklarınıza kayak dersleri aldırabileceğiniz, ailece keyifli vakit geçirip bölgeyi keşfedebileceğiniz tatil boyunca 2. Döneme dinlenmiş, eğlenmiş ve stresten arınmış bir şekilde başlayabilirsiniz. İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çeken Kartepe’ye 2 saatlik bir kara yolu yolculuğuyla ulaşmanız mümkün.

Palandöken

Erzurum’a bağlı Palandöken tüm dünyanın bildiği ve kış tatili için tercih ettiği adreslerden.  Kış olimpiyatlarına da ev sahipliği yapan bölgede telesiyej, teleski kayak pistlerine ulaşmada kullanılan araçlar da oldukça yaygın. Ejder tepesi, Palandöken bölgesinin en yüksek zirvesi. Profesyonel kayakçıların yoğun ilgi gösterdiği bölgede kayağa yeni başlayanlara uygun pistler de bulunuyor. Aynı zamanda kayak, snowboard gibi sporları öğrenebileceğiniz bölgede alanında uzman hocalardan dersler alabilirsiniz.

Kartalkaya

Bolu Köroğlu Dağları’nda bulunan Kartalkaya kayak merkezi İstanbul’a yakınlığıyla özellikle sömestr tatili döneminde sıklıkla tercih ediliyor. İstanbul’dan 2.5 saat uzaklıkta bulunan Kartalkaya’da yeşille beyazın ahenkle dans ettiği manzaraları seyredebilirsiniz. Yılın 12 ayı yeşil olan Bolu’da doğa manzaraları eşliğinde kayak yapmak hem size hem de çocuklarınıza çok iyi gelecek.

 Sarıkamış

Kars Sarıkamış, endemik orman örtüsü ve sakin kayak tesisleri ile özellikle dinlenme amacıyla tatile gideceklerin tercih edebileceği bir bölge. İsterseniz doğu ekspresi ile Kars’a yolculuk yaparak kar manzaralarının tadına doyabilir ardından Kars Merkez’den Sarıkamış’a aktarma yaparak kayak merkezine ulaşabilirsiniz. Çocuklarınız ile çıkacağınız bu keyifli tren yolculuğu ardından tatilinize kayak merkezinde devam ederek sömestr tatili avantajını en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Sömestr Tatil
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