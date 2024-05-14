TAİDER ‘Gelecek nesil ve aile ödülü' Göçtur Turizm oldu

TAİDER ‘GELECEK NESİL VE AİLE’ ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ GÖÇTUR TURİZM

Paydaşlarının beklentilerini aşan ve referans alınan dünya markaları yaratma vizyonu ve kendine özgü misafirperverlik yaklaşımıyla 1987 yılından bu yana Türk turizmine değer katan Göçtur, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Kuzey Yıldızı Programı kapsamında Gelecek Nesil ve Aile kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından, Dünya çapında bir ilk olarak geliştirilen Kuzey Yıldızı Programı, aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine destek olmayı ve iyi örnekleri paylaşarak bu şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuklarında gelişimlerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Göçtur Yönetim Kurulu Başkanı Naile Göçen, TAİDER Kuzey Yıldızı Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Programı 7. Dönem Zirve’si kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde, Göçtur’un 40 yıla yaklaşan yolculuğunu şekillendiren önceliklerimiz ve ilkelerimizle uyumlu bu ödül, bizlere gurur veriyor ve her zaman daha iyisini başarma azmimizi artırıyor. Farklı sektörlerde ülkemiz ekonomisine değer üreten aile şirketlerinin sürdürülebilir başarısına katkıda bulunan TAİDER ailesine, jüri üyelerine, bu değerli etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Göçtur’un, 1987 yılından bu yana Türk turizmine değer katma hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Naile Göçen, “Göçtur bünyesinde ortak amacımız, dünyamızın sahip olduğu kaynakları en iyi şekilde kullanarak, tüm misafirlerimize ve tüm paydaşlarımıza mutlu anılara dönüşecek mutlu anlar yaşatmak, bunu sürdürülebilir kılmak ve gelecek nesillere aktarabilmektir. Bunun için de çalışanlarımız, yerel toplum ve çevremizle birlikte katma değer yaratarak odağımızda olan misafir ve paydaşlarımıza yenilikçi, yaratıcı, kişiselleştirilmiş deneyim sunmayı odağımıza alıyoruz” şeklinde konuştu.

Göçtur Yönetim Kurulu Başkanı Naile Göçen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesleki değerlerimiz, ilkelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda sürekli gelişime verdiğimiz önemle, süreçlerimizde, tesislerimizde ve hizmet kalitemizde sürekli iyileştirme ve dijital dönüşümle, üçüncü neslin yönetim görevlerine aktif katılımıyla Göçtur’u geleceğe taşıyoruz. Sürdürülebilirlik, vazgeçilmez önceliklerimizdendir. Çevre Koruma Politikamızın ve Çevre Yönetim Sistemlerimizin yanı sıra doğal çevrenin, bitki ve hayvan varlıklarının korunması konusunda önemli adımlar atıyoruz. Bunun da ötesinde, bir bütünün parçası olduğumuza ve bu bütünün korunmasının önemine inanıyoruz. Öte yandan Göçtur kültürümüzün bileşenlerini Sanat, Aile, Doğa ve Eğitim (SADE) oluşturuyor. SADE yaklaşımımızla sanata verdiğimiz değeri, aileye verdiğimiz önemi, doğaya verdiğimiz saygımızı ve eğitime verdiğimiz önceliği bir anlayış ve kültür olarak içselleştirip, yaptığımız her işe yansıtıyoruz. Göçtur’un gelecek yolculuğunu şekillendiren tüm bu özelliklerimiz, bugün aldığımız ‘Gelecek Nesil ve Aile’ ödülünü bizler için daha da anlamlı kılıyor. Ailemize, şirketimiz, süreçlerimiz için sürdürülebilirliğinin önemini bizlere bir kez daha hatırlatan bu ödül, gerçekten de çok değerli.”

İzmir merkezli Göçtur, Kuşadası'nda muhteşem bir doğaya sahip Pine Bay Hotels & Resorts ve beldeye kazandırılan ilk dünya turizm markası olma özelliği taşıyan DoubleTree by Hilton Kuşadası otellerinin yanı sıra, Kuşadası'nın yakın tarihini yeniden canlandıran Old Town Tanneries ve dünya lezzetlerinin eşsiz bir lokasyonda sunulduğu Gio Rooftop markalarını da bünyesinde bulunduruyor.