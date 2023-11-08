Tarih, Doğa, Deniz, Gastronomi bir arada | Dört Mevsim Ayvalık

Ege'nin en güzel gezi rotası üzerinde yer alan, Ayvalık, uluslararası turizm ekonomisinden daha fazla pay almak için su sporları başta olmak üzere özgün gastronomi zenginliği ve doğal güzelliğinin yanısıra kültürel mirası ile dünyaya açılmaya hazırlanıyor.

Dünyada sadece iki yerde orman gibi yoğun görünebilen kırmızı mercan resiflerine ev sahipliği yapan Ayvalık Körfezi'ni tanıtmaya hazırlanan Ayvalık Ticaret Odası Turizm Komite Başkanı Uğur Berk, şehrin su sporları, gastronomi kültürü, doğal güzelliğinin yılın dört mevsiminde yapılabilecek turizm için önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

Ayvalık’ın 450'ye yakın konaklama tesisi, 20 binden fazla yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten ATO Turizm Komite Başkanı Uğur Berk "Doğal güzelliğimiz, dünyada sayılı plajlarımız ve 22 adamız var. Özellikle su sporları konusunda Ayvalık çok ciddi bir potansiyele sahip. Su altı dalış tutkunlarının hayran olacağı yüz yıllık kırmızı mercan resiflerimizi tüm dünyaya tanıtmaya hazırlanıyoruz.

Sadece Birleşik Krallık ’tan her yıl 1.5 milyon doğa fotoğrafçısı, el değmemiş platolar ararken, Ayvalık doğal tabiat parklarında bulunan, 250 çeşit kuş, 450 çeşit bitkisiyle, zeytinlikleri, su altı güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor' dedi

Ayvalık’ta koruma altına alınan 2 binden fazla tescilli tas binanın bulunduğunu söyleyen Berk şu bilgileri verdi;

"Ayvalık, yaz mevsiminde başta Sarımsaklı Plajı, Şeytan Sofrası, adaları ile gelenlerin hayran olduğu bir merkez.

Dünyanın ikinci oksijen merkezi olan Edremit Körfezinde bulunan Ayvalık’ın koşu, doğa yürüyüşü, yoga, nefes kamplarının tabi ev sahibi olmasının yanısıra, dalış alanları, koylar, tarihi taş binaları, kiliseleri ve yemekleri ile yeni spor, kültür ve gastronomi gezi rotalarında yer almaya aday. Bunun için yurt içinde ve dışında yoğun şekilde çalışıyoruz.. Ayvalık yeni yapılan Osman Gazi Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü sayesinde İstanbul’a en yakın turizm ve yaşam beldesi olmuş durumdadır.

Ayrıca 40 km uzağında bulunan Edremit Koca Seyit Hava Limanı yerli ve yabancı misafirlerin direkt uçabildikleri önemli bir ulaşım aracı olmuştur.

Ayvalık, Antalya, Çeşme ve Bodrum'dan daha çok avantaj ve nitelikli turizm imkanlarına sahiptir. Doğal zenginliklerimizi çok farklı mecralarda Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da beraber tanıtmaya, geliştirmeye hazırlanıyoruz. Her zamankinden daha hızlı değişen ve gelişen günümüz dünyasında yeni trend ve taleplere uygun olarak, artık alışılmış turizm modellerinin dışına çıkıp daha nitelikli turizm rotaları yaratmamız gerektiğine inanıyorum. “