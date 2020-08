Tarihi sarnıçta gastronomi yolculuğu | Defne Restoran

“Boğaz’ın İncisi” olarak adlandırılan Sait Paşa Konağı’nın tarihi sarnıcını da içerisine alan Defne, menüsüyle lezzet tutkunlarına günün her saatinde dünya turu vaat ediyor. Mekan, Eat With Six Senses felsefesiyle sağlığınızı, İstanbul Boğazı manzarasıyla da ruhunuzu doyuracak.

Sait Paşa Konağı’nın yanında yer alan eski bir sarnıcın restore edilmesiyle hayata geçirilen Defne restoran, orijinal yapısı ve mimari dokusu korunarak Six Senses dokunuşlarıyla misafirlerine ev sahipliği yapıyor.

Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul bünyesinde yer alan Defne Restoran, küresel ile yereli, geleneksel ile moderni ve sürdürülebilir lüks anlayışını menüsünde harmanlıyor.

Muhteşem Boğaz manzarası ve doğayla iç içe konumuyla, şehirden uzaklaşmanın huzurunu hissedebileceğiniz Defne Restoran, kahvaltı, brunch, öğle yemeği ve akşam yemeği seçenekleriyle, günün her saatinde vakit geçirebileceğiniz bir durak... Yaz mevsiminin son günlerinden faydalanarak, dilerseniz sarmaşıklarla kaplı terasında, dilerseniz avludaki havuzun yamacında kendinize ve sevdiklerinize özel anlar yaratabilirsiniz.

Ev yapımı fermente içecekler, şuruplar, kombucha gibi bağışıklık sisteminize sayısız fayda sağlayan özel lezzetlerin yanı sıra, menüsündeki özenle seçilmiş ürünlerden hazırlanan ve şeflerimizin yaratıcılığı ile harmanlanmış Türk mezeleri, Sarıyer’in yerli balık pazarından günlük olarak temin edilen balık çeşitleri keyifli anlarınıza eşlik ediyor.

Menüsünde Eat With Six Senses felsefesiyle doğal malzemelerin, yerel ve sürdürülebilir ürünlerin kullanıldığı Defne Restoran, sağlıklı ve zinde bir lezzet deneyimi sunarken, İstanbul Boğazı manzarasıyla da şehrin karmaşasından bir adımda uzaklaşmak ve dinlenmek için ideal bir alternatif sunuyor.

