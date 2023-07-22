TESK'in 'Her şey dahil' isyanı | Para kazandırmıyor

ANKARA- Ülkemizin turizm gelirini artırmak için öncelikle turizmi geniş bir alana yayarak her şey dahil sistemden vazgeçilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2021 yılında ülkemize gelen yabancı turist sayısı 29.4 milyonken 2022 yılında 44.5 milyona yükseldi. Bununla beraber turistlerin ülkemize getirdiği döviz miktarı da yüzde 53,4 artarak 24 milyar dolardan 46 milyar dolara çıktı. Her mevsim ayrı bir turizm potansiyeline sahip olan ülkemizde turizm gelirlerini sadece yaz aylarına değil; döviz getirisi daha fazla olan sağlık, kültür, gastronomi gibi diğer alanlara da yaymalıyız.” dedi.

-“TURİSTLERİN KİŞİ BAŞI HARCAMALARINDA YÜZDE 12 AZALIŞ VAR”

Yabancı turistlerin dolar bazında kişi başı ortalama harcamalarında azalma olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her ne kadar turist sayısı artsa da 2021 yılında bin 28 dolar harcama yapan bir turist, geçtiğimiz yıl 901 dolar harcama yaptı. Kişi başı harcamalardaki bu düşüşün en önemli sebebi, turistlerin otel gibi sabit bir noktaya bağlı kalması ve yeterince gezmemesidir. Burada turizm acentelerine büyük görev düşüyor. Turizmi tek bir alana indirgeyen ve turistleri otelden çıkarmayan her şey dahil sistemden vazgeçilmeliyiz. Böylelikle esnaf ve sanatkârlarımızın turizm gelirinden elde ettiği payı arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız” diye konuştu.

-“SAĞLIK TURİZMİ İÇİN GELEN TURİSTLER DAHA FAZLA DÖVİZ BIRAKIYOR”

Dört bir yanı cennet olan ülkemizin çok geniş bir turizm potansiyeli olduğuna dikkati çeken Palandöken, “2022 yılında 876 bin 521 kişi sağlık turizmi için gelerek ülke ekonomisine 1 milyar 600 milyon dolar döviz getirisi sağladı. Saç ekimi, katarakt ameliyatı, diş operasyonları, romatizma tedavileri, hacamat ve sülük tedavileri gibi her türlü operasyon için ülkemize gelen turistler ise diğerlerinin en az iki katı daha fazla döviz bırakıyor. Kaplıcalarımız, şifalı sularımız, yaylalarımız, dağ havası, ormanlık alanlar gibi doğal varlıklarımız sağlık turizmi ile daha çok değerlendirilmeli” ifadelerini kullandı.

-“GASTRONOMİ TURİZMİ TÜM DÜNYADA GELİŞEN BİR TREND”

Öte yandan her şey dahil sistemin gastronomi turizminin gelişimi açısından büyük bir engel olduğunu söyleyen Palandöken, “Artık turistler seyahat ettikleri ülkelerin yalnızca tarihi ve doğal güzelliklerini değil damak tadını da deneyimlemek istiyor. Özellikle sosyal medya kullanımının had safhaya ulaştığı bu dönemde gastronomi turizmi için gelenler paylaştıkları fotoğraflarla ülkemizin tanıtımına da katkı sağlıyor. Türk mutfağında her yörenin ayrı bir lezzeti var. Karadeniz’e giden turist ile Güneydoğu’ya giden turist birbirinden çok farklı lezzetleri tadabilme şansına sahip. Bu çeşitliliği çok iyi kullanarak turizme yeni bir ivme kazandırabiliriz” şeklinde konuştu.