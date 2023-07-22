Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

TESK'in 'Her şey dahil' isyanı | Para kazandırmıyor

TESK Başkanı Palandöken: Sağlık, spor, doğa ve gastronomi turizmi canlandırılmalı. Geçtiğimiz yıy turizmden 46 milyar dolar gelir elde ettik. Gelen turistlerin kişi başı harcamalarında yüzde 12 düşüş var"

22 Temmuz 2023 Cumartesi 10:31
TESK'in 'Her şey dahil' isyanı | Para kazandırmıyor

TESK'in 'Her şey dahil' isyanı | Para kazandırmıyor

ANKARA- Ülkemizin turizm gelirini artırmak için öncelikle turizmi geniş bir alana yayarak her şey dahil sistemden vazgeçilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2021 yılında ülkemize gelen yabancı turist sayısı 29.4 milyonken 2022 yılında 44.5 milyona yükseldi. Bununla beraber turistlerin ülkemize getirdiği döviz miktarı da yüzde 53,4 artarak 24 milyar dolardan 46 milyar dolara çıktı. Her mevsim ayrı bir turizm potansiyeline sahip olan ülkemizde turizm gelirlerini sadece yaz aylarına değil; döviz getirisi daha fazla olan sağlık, kültür, gastronomi gibi diğer alanlara da yaymalıyız.” dedi.

-“TURİSTLERİN KİŞİ BAŞI HARCAMALARINDA YÜZDE 12 AZALIŞ VAR”

Yabancı turistlerin dolar bazında kişi başı ortalama harcamalarında azalma olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her ne kadar turist sayısı artsa da 2021 yılında bin 28 dolar harcama yapan bir turist, geçtiğimiz yıl 901 dolar harcama yaptı. Kişi başı harcamalardaki bu düşüşün en önemli sebebi, turistlerin otel gibi sabit bir noktaya bağlı kalması ve yeterince gezmemesidir. Burada turizm acentelerine büyük görev düşüyor. Turizmi tek bir alana indirgeyen ve turistleri otelden çıkarmayan her şey dahil sistemden vazgeçilmeliyiz. Böylelikle esnaf ve sanatkârlarımızın turizm gelirinden elde ettiği payı arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız” diye konuştu.

-“SAĞLIK TURİZMİ İÇİN GELEN TURİSTLER DAHA FAZLA DÖVİZ BIRAKIYOR”

Dört bir yanı cennet olan ülkemizin çok geniş bir turizm potansiyeli olduğuna dikkati çeken Palandöken, “2022 yılında 876 bin 521 kişi sağlık turizmi için gelerek ülke ekonomisine 1 milyar 600 milyon dolar döviz getirisi sağladı. Saç ekimi, katarakt ameliyatı, diş operasyonları, romatizma tedavileri, hacamat ve sülük tedavileri gibi her türlü operasyon için ülkemize gelen turistler ise diğerlerinin en az iki katı daha fazla döviz bırakıyor. Kaplıcalarımız, şifalı sularımız, yaylalarımız, dağ havası, ormanlık alanlar gibi doğal varlıklarımız sağlık turizmi ile daha çok değerlendirilmeli” ifadelerini kullandı.

-“GASTRONOMİ TURİZMİ TÜM DÜNYADA GELİŞEN BİR TREND”

Öte yandan her şey dahil sistemin gastronomi turizminin gelişimi açısından büyük bir engel olduğunu söyleyen Palandöken, “Artık turistler seyahat ettikleri ülkelerin yalnızca tarihi ve doğal güzelliklerini değil damak tadını da deneyimlemek istiyor. Özellikle sosyal medya kullanımının had safhaya ulaştığı bu dönemde gastronomi turizmi için gelenler paylaştıkları fotoğraflarla ülkemizin tanıtımına da katkı sağlıyor. Türk mutfağında her yörenin ayrı bir lezzeti var. Karadeniz’e giden turist ile Güneydoğu’ya giden turist birbirinden çok farklı lezzetleri tadabilme şansına sahip. Bu çeşitliliği çok iyi kullanarak turizme yeni bir ivme kazandırabiliriz” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
TESKHer şey DahilTurizmPalandökenBendevi Palandöken
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gastronomi meraklılarını buluşturan festival
Gastronomi meraklılarını buluşturan festival
IATA seyahat sezonuna yönelik verileri açıkladı
IATA seyahat sezonuna yönelik verileri açıkladı
Tatil Bütçesi Nasıl Hazırlanır?
Tatil Bütçesi Nasıl Hazırlanır?
Kapadokya Otelleri
Kapadokya Otelleri
Emekli olunca yerleşilebilecek huzurlu kasabalar
Emekli olunca yerleşilebilecek huzurlu kasabalar
Pasha Grup, Mandarin Oriental Bodrum Otel'in yüzde 50'sini aldı
Pasha Grup, Mandarin Oriental Bodrum Otel'in yüzde 50'sini aldı
Anemon Otelleri
Anemon Otelleri
Datça Gezilecek Yerler
Datça Gezilecek Yerler
Sıcak suda şifa bulmak için kaplıca zamanı
Sıcak suda şifa bulmak için kaplıca zamanı
İzmir’de Mutlaka Görülmesi Gereken 6 Muhteşem Yer
İzmir’de Mutlaka Görülmesi Gereken 6 Muhteşem Yer

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim