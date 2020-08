The Bodrum Edition | İmza Restoranı Brava açıldı

Türkiye'nin büyüleyici Turkuaz Kıyısında yer alan, Ian Schrager iş birliği ile açılan The Bodrum Edition, bu sezon da çağdaş ve lüks otel deneyiminin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Schrager’in yenilikçi konsepti ile dizayn edilen The Bodrum EDITION, Türk Rivierası'nın berrak sularına bakan eşsiz manzarası ve geniş sahili ile doğal bir amfi tiyatro formunda. Sezon açılışını gerçekleştiren The Bodrum Edition misafirlerine rüya gibi bir tatil yaşatarak onları Tilkicik koyunda hayat bulan bir Ege ütopyasıyla tanıştırıyor. Sosyal mesafe ve hijyen önlemleri en üst seviyeye taşındığı The Bodrum Edition’da, temizlik protokolleri ile virüs riskini minimuma indirmek hedefleniyor.

Geçtiğimiz senenin en başarılı yeni restoranlarından biri olan, The Bodrum EDITION’ın imza restoranı BRAVA, aralarında Başak Dizer Tatlıtuğ, Kıvanç Tatlıtuğ, Deniz Marşan ve Melisa Tapan gibi isimlerin olduğu keyifli bir açılış ile yeni sezona başlangıç yaptı. Açık hava konseptiyle BRAVA; renkli ve cezbedici, Latin-Ege mutfağından ilham alıyor. BRAVA, avokado kremalı ve zeytin yağlı ahtapot Tiradito, 24 saat boyunca yavaşça pişen paylaşımlık kuzu ayağı ve kabak spagettinin eşlik ettiği ıstakoz gibi benzersiz tatlarla misafirlerini ağırlıyor. Eşsiz tariflerle tasarlanan menü, sadece yerel üreticilerin taze ürünlerini kullanarak çevrenin çeşitliliğini de kutluyor.

Adından dünyanın en yetenekli ve kreatif şeflerinden biri olarak söz ettiren, The Bodrum EDITION’ın keyifli restoranı BRAVA’nın ünlü şefi Diego Muñoz, Güney Amerika kültürünün dünyadaki temsilcilerinden biri olmakla birlikte, yenilikçi bakış açısına sahip özgürlükçü bir şef. BRAVA’da misafirler, Muñoz'un gastronomik yolculuğunu temsil eden atıştırmalıkların tadını çıkartabilir, tahin, fıstık ve nane soslu kızarmış yerli biberlerden, Karides Satay’a uzanan çeşitli atıştırmalıkları ve ferahlatıcı içecekleri deneyimleyebilirler. Michelin yıldızlı şef Muñoz’un imzasını taşıyan BRAVA, dünyanın en prestijli otoritelerinden en iyi gurme restoran, en iyi imza restoran ve en iyi düğün mutfağı alanlarında üç farklı ödüle sahip. BRAVA, her gün günleri gerçekleşen müzik performansları ile misafirlerine unutulmaz bir yaz yaşatmaya hazır.

TESİS AÇILMA SAATLERİ VE REZERVASYON BİLGİLERİ

BRAVA

20.00 – 00.00 açık

10.00 – 22.00 açık

MORENA

08.00 - 23:00 açık

Perşembe ve Cuma: 17: 00-19: 00 saatleri arasında güneş batımı ile akustik konserleri

Pazar günleri: 13: 30'dan 16: 30'a kadar canlı Latin müzikleri

SPA

Her gün 10:00 - 22:00 arası

Tarih aralıkları değişebilir