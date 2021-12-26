Turizm sektör temsilcileri sinemada buluştu!

2021 yılını yüz güldüren gelişmelerle tamamlayan turizm sektörü, 2022 hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sektörün en önemli yol arkadaşı olarak gösterilen Holimax, geçtiğimiz akşam düzenlediği mini davet ile sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Antalya Mall Of’da 18 yıl sonra izleyicisiyle buluşan Matrix’in ön gösterimini izleyen davetliler, Holimax’in 2022 yeni sezon reklam filmini de beyaz perdeden izledi. Davet sonrası bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını da belirten temsilciler, yeni sezon hazırlıkları için de bilgi alışverişinde bulundu.

“2022 yılı turizmin parlayan yıldızı olacak”

Holimax olarak turizm sektörünün yol arkadaşı olmaya devam ettiklerini belirten CRM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “Yeni yıl bitmeden sektör temsilcilerimizle bir araya gelerek bu etkinliği gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Yeni yıl için hazırlıklarımızı, yatırım planlarımızı tamamladık. Holimax olarak sektörümüzün en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeni sezonda Türkiye’de özellikle resort turizminden çok umutlu olduklarını kaydeden Becer, “Pandeminin etkilerini aza indirdiğimiz bir sezon olmasını ümit ediyoruz. Özellikle yerli turistler için bu yıl bir fırsat yılı olacak” dedi.