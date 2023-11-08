Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Turizmde insani dokunuşu kaybetmemek gerekiyor

Kutman ‘Turizmin Jeopolitiğinde Yol Almak’ konulu panelde seyahat endüstrisinde rekabet avantajı kazanmak amacıyla jeopolitik çatışmalarla mücadele ederken izlenecek yollarla ilgili bilgiler paylaştı.

08 Kasım 2023 Çarşamba 09:33
Turizmde insani dokunuşu kaybetmemek gerekiyor






Turizmde insani dokunuşu kaybetmemek gerekiyor

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 14 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşen dünyanın önde gelen yatırımcılarını, iş liderlerini, politikacılarını bir araya getiren FII 7th Edition: The New Compass’ın konuşmacıları arasında yer aldı. Kutman ‘Turizmin Jeopolitiğinde Yol Almak’ konulu panelde seyahat endüstrisinde rekabet avantajı kazanmak amacıyla jeopolitik çatışmalarla mücadele ederken izlenecek yollarla ilgili bilgiler paylaştı.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, "Kruvaziyer ve uçak yolculuklarında güvenlik ve vergi konularında bütün dünya vatandaşları bir numaraya sahip olmalı. Bunu sağlayacak teknolojiye artık sahibiz. Turizmde insani dokunuşu kaybetmemek çok önemli. Sahip olduğumuz teknoloji güvenlik ve veri toplamak için oldukça önemli fakat hizmet kalitesinde insani dokunuş büyük önem taşıyor” dedi.

Yatırımcıların şirketlerine ve küresel ekonomiye yönelik gelişmeleri takip etmeleri için ve çağımızın zorluklarını ve fırsatlarını anlamak için stratejiler geliştirmek üzere tasarlanmış etkileşimli bir program olan FII 7th Edition: The New Compass, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşti. Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 14 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH)’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman gerçekleşen zirvede ‘Turizmin Jeopolitiğinde Yol Almak’ konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Eski Başkanı, Carnival Corporation Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Arnold Donald üstlenirken, diğer konuşmacıları ise Amriya Group Yönetim Kurulu Başkanı H.E Halid Al Rumaihi, Abercrombie and Kent Yönetim Kurulu Başkanı Manfredi Lefebvre d'Ovidio oldu.

"Turizmde insanı dokunuşu kaybetmemek çok önemli”

Kutman, seyahat endüstrisinde rekabet avantajı kazanmak amacıyla jeopolitik çatışmalarla mücadele ederken izlenecek yollarla ilgili bilgiler paylaştı.

Pandemiler, siber saldırılar, askeri gerginlikler, aile içi anlaşmazlıklar ve göç, seyahat ve turizm endüstrisini alt üst etme ve varış noktasını umutsuzluk içinde bırakma konusunda ciddi kapasiteye sahip etkenler arasında yer alıyor. Seyahat endüstrisinde rekabet avantajı kazanmak amacıyla jeopolitik çatışmalarla mücadele etme temasını taşıyan ‘Turizmin Jeopolitiğinde Yol Almak’ konulu panelde konuşan Kutman, " Global Ports Holding olarak 18 ülke ve 30 limanda faaliyetlerimiz ile çok geniş bir coğrafi dağılıma sahibiz. Kruvaziyer endüstrisi özellikle Orta Doğu söz konusu olduğunda jeopolitik olaylardan fazla etkilenmez. Hükümetler ile iş birliği çok önemli bir noktada yer alıyor. COVID 19 döneminden örnek vermem gerekirse, Malta tekrar faaliyete geçen ilk liman oldu. Hükümetle birlikte gerekli adımları attık. Güvenlik de iş birliğinde önemli bir boyut. Bazı ülkelerde sorunsuz geçiş sağlayan süreçler var. Mesela Antigua’da yolcuların güvenlik kontrollerini havalimanında tamamlayıp doğrudan limana transfer ederek gemilerin düzenli hareketini sağlıyoruz. Bir başka önemli nokta ise bir krizin algılanması ve nasıl bir perspektiften ele alındığıdır. Merkezi bir koordinasyon sağlamak pandemi ve güvenlik için kritik önem taşıyor. Kruvaziyer ve uçak yolculuklarında güvenlik ve vergi konularında bütün dünya vatandaşları bir numaraya sahip olmalı. Bunu sağlayacak teknolojiye artık sahibiz. Turizmde insanı dokunuşu kaybetmemek çok önemli. Sahip olduğumuz teknoloji güvenlik ve veri toplamak için oldukça önemli fakat hizmet kalitesinde insani dokunuş büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

‘Turizmin Jeopolitiğinde Yol Almak’

‘Turizmin Jeopolitiğinde Yol Almak’ konulu panelde pandemiler, siber saldırılar, askeri gerginlikler, aile içi anlaşmazlıklar ve göç gibi konuların seyahat ve turizm endüstrisinde karşı karşıya kalınan konularda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konuşuldu. Seyahat endüstrisinde rekabet avantajı kazanmak amacıyla jeopolitik çatışmalarla mücadele etmek için benimsenen stratejiler değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler:
TurizmGlobal Yatırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizmin yeni dijital paltformu Bedboxx
Turizmin yeni dijital paltformu Bedboxx
Ege adalarına 1 yıllık 'Ada vizesi' geliyor
Ege adalarına 1 yıllık 'Ada vizesi' geliyor
Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi Süreçlerinde Teknolojik Adımlar
Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi Süreçlerinde Teknolojik Adımlar
Akış mı, İndirme mi? | Hangisi Daha İyi?
Akış mı, İndirme mi? | Hangisi Daha İyi?
Türkiye'nin en ünlü plajı açık hava oteline döndü
Türkiye'nin en ünlü plajı açık hava oteline döndü
Corendon Tur Operatörü, Alanya programını kışın da sürdürecek
Corendon Tur Operatörü, Alanya programını kışın da sürdürecek
TESK'in 'Her şey dahil' isyanı | Para kazandırmıyor
TESK'in 'Her şey dahil' isyanı | Para kazandırmıyor
Gastronomi meraklılarını buluşturan festival
Gastronomi meraklılarını buluşturan festival
IATA seyahat sezonuna yönelik verileri açıkladı
IATA seyahat sezonuna yönelik verileri açıkladı
Tatil Bütçesi Nasıl Hazırlanır?
Tatil Bütçesi Nasıl Hazırlanır?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim