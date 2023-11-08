Turizmde insani dokunuşu kaybetmemek gerekiyor

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 14 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşen dünyanın önde gelen yatırımcılarını, iş liderlerini, politikacılarını bir araya getiren FII 7th Edition: The New Compass’ın konuşmacıları arasında yer aldı. Kutman ‘Turizmin Jeopolitiğinde Yol Almak’ konulu panelde seyahat endüstrisinde rekabet avantajı kazanmak amacıyla jeopolitik çatışmalarla mücadele ederken izlenecek yollarla ilgili bilgiler paylaştı.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, "Kruvaziyer ve uçak yolculuklarında güvenlik ve vergi konularında bütün dünya vatandaşları bir numaraya sahip olmalı. Bunu sağlayacak teknolojiye artık sahibiz. Turizmde insani dokunuşu kaybetmemek çok önemli. Sahip olduğumuz teknoloji güvenlik ve veri toplamak için oldukça önemli fakat hizmet kalitesinde insani dokunuş büyük önem taşıyor” dedi.

"Turizmde insanı dokunuşu kaybetmemek çok önemli”

Yatırımcıların şirketlerine ve küresel ekonomiye yönelik gelişmeleri takip etmeleri için ve çağımızın zorluklarını ve fırsatlarını anlamak için stratejiler geliştirmek üzere tasarlanmış etkileşimli bir program olan FII 7th Edition: The New Compass, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşti. Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 14 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH)’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman gerçekleşen zirvede ‘Turizmin Jeopolitiğinde Yol Almak’ konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Eski Başkanı, Carnival Corporation Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Arnold Donald üstlenirken, diğer konuşmacıları iseoldu.

Kutman, seyahat endüstrisinde rekabet avantajı kazanmak amacıyla jeopolitik çatışmalarla mücadele ederken izlenecek yollarla ilgili bilgiler paylaştı.

Pandemiler, siber saldırılar, askeri gerginlikler, aile içi anlaşmazlıklar ve göç, seyahat ve turizm endüstrisini alt üst etme ve varış noktasını umutsuzluk içinde bırakma konusunda ciddi kapasiteye sahip etkenler arasında yer alıyor. Seyahat endüstrisinde rekabet avantajı kazanmak amacıyla jeopolitik çatışmalarla mücadele etme temasını taşıyan ‘Turizmin Jeopolitiğinde Yol Almak’ konulu panelde konuşan Kutman, " Global Ports Holding olarak 18 ülke ve 30 limanda faaliyetlerimiz ile çok geniş bir coğrafi dağılıma sahibiz. Kruvaziyer endüstrisi özellikle Orta Doğu söz konusu olduğunda jeopolitik olaylardan fazla etkilenmez. Hükümetler ile iş birliği çok önemli bir noktada yer alıyor. COVID 19 döneminden örnek vermem gerekirse, Malta tekrar faaliyete geçen ilk liman oldu. Hükümetle birlikte gerekli adımları attık. Güvenlik de iş birliğinde önemli bir boyut. Bazı ülkelerde sorunsuz geçiş sağlayan süreçler var. Mesela Antigua’da yolcuların güvenlik kontrollerini havalimanında tamamlayıp doğrudan limana transfer ederek gemilerin düzenli hareketini sağlıyoruz. Bir başka önemli nokta ise bir krizin algılanması ve nasıl bir perspektiften ele alındığıdır. Merkezi bir koordinasyon sağlamak pandemi ve güvenlik için kritik önem taşıyor. Kruvaziyer ve uçak yolculuklarında güvenlik ve vergi konularında bütün dünya vatandaşları bir numaraya sahip olmalı. Bunu sağlayacak teknolojiye artık sahibiz. Turizmde insanı dokunuşu kaybetmemek çok önemli. Sahip olduğumuz teknoloji güvenlik ve veri toplamak için oldukça önemli fakat hizmet kalitesinde insani dokunuş büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

‘Turizmin Jeopolitiğinde Yol Almak’

‘Turizmin Jeopolitiğinde Yol Almak’ konulu panelde pandemiler, siber saldırılar, askeri gerginlikler, aile içi anlaşmazlıklar ve göç gibi konuların seyahat ve turizm endüstrisinde karşı karşıya kalınan konularda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konuşuldu. Seyahat endüstrisinde rekabet avantajı kazanmak amacıyla jeopolitik çatışmalarla mücadele etmek için benimsenen stratejiler değerlendirildi.