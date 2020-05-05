Turizmin durduğu dönemde, Lujo'dan atak!

Bodrum’daki Lujo Hotel, koronavirüs nedeniyle açılışını ertelemedi ve reklam filmlerine de ara vermedi. Televizyon kanalları ve internet sitelerinde yayınlanan reklam filmi ise teması, kostümleri, müziği ve görüntüleriyle izleyenlerin oldukça ilgisini çekti.

Moda gözüyle yapıldı

Filmin bu kadar ilgi çekmesinin en önemli nedeni ise Ogün Işık ve Nil Uzun ikilisi. Genel otelcilik anlayışının ve alışılmışın dışında düşünüp, projeler üreten bir yaratıcı ekip oldukları için filmi birlikte tasarladılar. Projenin kreatifini ve yönetmenliğini yapan Ogün Işık, moda fotoğrafçılığı geçmişinden geliyor. Filmin kostümlerden mekanlara tüm stilini oluşturan Nil Uzun ise moda editörlüğü geçmişli. 15 yıldır birlikte projelere imza atan ikilinin, kendilerine has bir tarzları ve projeyi sahiplenen, kalabalık içinde kaybolmadan her detayına dokunmaya özen gösteren bir çalışma düzenleri var.

İkiliden reklam filmi için moda çekimlerinde edindikleri deneyimi, filmdeki ögeleri markanın ruhuna uygun şekilde tasarlamaları istendi.

Reklam umut ışığı

Koronavirüs sürecinde insanların hayal etmeye her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu fikriyle ortaya çıkan reklam filmle ekip, hayatın normale döneceği günlere dair bir umut ışığı oldu. Reklam filmi, izleyenleri kayıplardan, endişelerden uzaklaşıp umuda doğru bakmasını sağladı.

Hem modern hem vintage

Klasik deniz-kum-güneş üçlüsü ile sunulan yaz tatili, resort otel imajının ötesine bir hikâye işlenen reklam filminde marka ruhu Art&Joy her detayda yer verildi.

Müzikle, kostümle, görseldeki detaylarla "art" gülen yüzler, sarılan, dans eden insanlarla "joy" temaları filmde hissettirilmeye çalışılan ana duygular oldu. İçinde otelciliğin kilit noktası misafirperverlik, huzur, doğa, neşe, görkem, samimiyet ve aynı zamanda bir Harikalar Diyarı olan filmde birbirinden çok farklı kişilikler ve onlara ayrı ayrı hitap eden farklı servis anlayışları görülüyor.

Lujo Hotel’in hem modern hem avangart hem de vintage bir ruhu var. Filmde de bu hissettirilmeye çalışıldı.

İlginç detaylarla dolu

Reklam filmi ilginç detaylarla donatılmış. Filmde pastoral temayla hazırlanan bir piknik sofrası var mesela, pastanın üzerindeki meyvelerden ekmeğin sarılı olduğu pelür kağıda, sofrada kullanılan doğal bambulardan kızın pijamasına iliştirilmiş çiçeğe kadar incecik detayları aynı konseptte harmanladı...

Beyaz lilyumlar ve gümüş şamdanlarla dekore edilen, görkemin en masalsı haliyle ruhu doyuran bir lobi karesi var ve içinde smokin takımıyla yürüyen, saçı makyajı bile o ambiansa uygun tasarlanmış, şehirli şıklığı tasvir eden bir misafir portresi...

Mutfakta haute couture elbisesiyle, şeflerin arasında bir misafir görülüyor, uyumsuzluğun uyumundan doğan bir etkiyi yakalanıyor...

10.000 adet özel olarak siyaha boyatılmış mum ile aydınlattığımız bir havuzda, moulain rouge mayosu ve tacıyla, su yatağında gördüğümüz bir diğer misafir profiliyle lüksün sükunet ile buluşmasına şahit oluyoruz.

Müziği çok sevildi

Reklam filmi her izleyende başka bir mesaj uyandırdı. “Umuda ihtiyacımız olan şu dönemde, bize umut oldunuz, içimizi açtınız” diyen de oldu, “Çok iyi zamanda yayınlıyorsunuz” diyen de. Değişik görüşler arasında misafirlerle personelin birlikte dans etmesini garipseyenler veya deniz-kum-güneş gösterseydiniz daha iyi olurdu diyen klasikseverler de var. Öte yandan filmdeki müzik çok sevildi. Otel ekibine müziğin ismini ve sanatçısını soran onlarca mesaj gönderildi. İnsanı yakalayan ve her defasında filmi seyrettiren film müziği Londra'da Edectic Company tarafından yapıldı.