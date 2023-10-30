Turizmin yeni dijital paltformu Bedboxx

VstTour, turizm sektörüne ses getirecek yeni ürün ve gelişmeler ile büyümeye devam ediyor. Katıldıkları Antalya Turizm Fuarı'nda, iş ortakları ve fuar ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gören VstTour, yeni bir dijital seyahat platformu olan bedboxx.com’un da açılışını duyurdu. Bedboxx.com hem profesyonel bir çözüm ortağı olacak hem de son kullanıcıya avantajlı fiyatlar sağlayacak.

VstTour büyümeye devam ediyor

ile online yeni iş modelleri sunacaklarını ve aynı zamanda uluslararası alanda pek çok yeni anlaşmayı bitirmek üzere olduklarını söyledi.

Temelleri 2019 yılında atılan VstTour, kuruluşundan önce faaliyet alanlarını en ince ayrıntısına kadar araştıran, turizm sektöründe deneyimli yönetim kadrosu ile faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. VstTour bir seyahat acentasından çok daha fazlası olarak, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren otel işletmelerine İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olmak üzere 4 farklı dilde 7/24 çağrı merkezi ve satış pazarlama hizmetleri veriyor.

Firma, Call center, dijital pazarlama, marka yönetimi ve iş geliştirme gibi faaliyetlerine Duja Hotels grubu ile başladı. Bugün ise otellerin çağrı merkez ihtiyaçlarından sosyal medya yönetimlerine, markaların kurumsal tasarımlarından dijital platformlarda itibarlarını kapsayan kapsamlı bir hizmet sunan VstTour, bir çok otele hizmet veriyor. Çağrı merkezi ekibiyle, otellere gelen çağrıların tümünü kayıt altına alarak misafirler veya potansiyel misafirlerin ihtiyaç ve sorularını ivedilikle değerlendirilmesini sağlayan firma, gelen çağrıları yüksek oranda satışa çevirmesi ile ön plana çıkıyor.

2022 yılında VstMedia'nın hizmet vermeye başlaması ile dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi ile otelleri dijital platformlarda en iyi şekilde temsil eden VstTour, her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülen ve halen geliştirmesi devam eden Mobil aplikasyonları ile operasyonları hem misafirler, hem de personeller açısından kolaylaştırıyor.