TÜRSAB yönetiminde ibra krizi | Mahkeme kararı ile iptal edildi

İdare Mahkemesi, TÜRSAB’ ın, 23. Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda kapalı oylama ile gerçekleştirilen Başaran Ulusoy’un başkanlığındaki yönetim kurulunun ve aynı dönemde görev yapan denetim kurulunun ibra edilmemesi yönünde alınan usulsüz kararı, haksız ve hukuka aykırı bularak iptal etti. Böylelikle ibra edilmeme yönünde alınan karar, yok sayıldı.

3-4 Aralık 1999 tarihinde TÜRSAB başkanı olarak seçilen Başaran Ulusoy; iki yılda bir yapılan olağan genel kurullarla arda arda seçilmek suretiyle 24-25.02.2018 tarihinde gerçekleştirilen 23. Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar kesintisiz 18 yıl başkanlık görevini yürütmüştür. Birlik üyesi seyahat acentalarının büyük desteğini alan Başaran Ulusoy ve yönetim kurulları ile denetim kurulları son genel kurula kadar her dönem ibra edilmişlerdi.

Başaran Ulusoy’un başkan adayı olmadığı 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda seçimlerde gece saat 22.00’de katılımcıların 5’te 1’i kalmışken ibra oylaması yapıldı. Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurulu ibra edilmedi.

Eski yönetim ve denetim kurulunun başvurusu üzerine İstanbul 7. İdare Mahkemesi, Genel Kurulun, ibraya ilişkin maddelerini incelemeye aldı. Mahkeme kararında, Genel Kurulun “ibra edilmemeyi” yi gerektiren konuları somut gerekçelerle ortaya koyamadığını belirterek,” dolayısıyla “Genel Kurulun “gelir ve gider hesaplarını kabul etmeme” ve “Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nu ibra etmeme” yönündeki iradesini ve takdir yetkisini, yargısal denetime imkan verecek şekilde ve kamu yararına uygun olarak kullandığının ortaya konulamadığı sonucuna varmıştır.” denildi.

TÜRSAB seçimlerine gölge düştü

Mahkeme kararıyla birlikte TÜRSAB seçimlerine gölge düştü. TÜRSAB eski Başkanı Başaran Ulusoy“Genel kurulda gece saat 22.00’de katılımcıların 5’te 1’i kalmışken, yangından mal kaçırır gibi ibra oylaması yaptılar. Yaptığımız her şey kanuna ve muhasebeye uygun. Çekinecek hiçbir şeyimiz yok. Mahkeme de kararını bizim lehimize verdi. Adalet yerini buldu.” dedi.

Hak yerini buldu

2 yıldır sabrettiğini belirten ULUSOY, “İki yıl boyunca sesimi çıkarmadım. Hukukun karar vermesini bekledim. Mahkeme, “gece baskınına dur,” dedi. Değişim vaatlerinde bulunanlar TÜRSAB' ı zora soktu. Artık hak yerini buldu. Şimdi onların hesap vakti geldi” diye konuştu.

Kişilik haklarımıza ağır saldırı yapıldı

Başaran Ulusoy, TÜRSAB’a uzun yıllar emek verdiğini ifade ederek, “Uzun yıllar kamu yararına hizmetlerimiz karşılığında başta yönetim kurulu başkanı sıfatı ile şahsım ve yönetim kurulu ile denetim kurulunda görev yapan değerli arkadaşlarımın ibra edilmemesi ve haksız yere karalanması nedeniyle kamuoyu önünde çok ağır mağduriyet yaşadığımız gibi kişilik haklarımıza da ağır saldırı olmuştur. İdare mahkemesi kararı, hukuki haklarımızın yanı sıra sonuçları itibariyle kamuoyu önündeki kişilik haklarımıza yapılan ağır saldırının da önüne geçmiştir.” dedi.

Başaran ULUSOY, hakkında 1 liralık yolsuzluk bulunmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Hesabını vermediğim/veremeyeceğim hiçbir hesap yok. Biz hizmet için vardık. Görev yaptığım 20 yılda seyahat acentalarının menfaatine olarak bilet fiyatlarında 876 milyon lira indirim sağladım. Dönemimde bilete iki defa zam yapıldı. Bir tanesine yüzde 10 bir tanesine yüzde 15’tir. Görevi bıraktığımda Topkapı’nın fiyatı 18 TL idi. Şimdi 100 TL oldu. Yönetim SICPA’yı zengin etmek için uğraşıyor. SICPA ile ilgili Bakan Mehmet Nuri Ersoy’ u bilgilendirdim. SICPA ile yapılan mukavelemiz bulunduğu ve TÜRSAB’ın bunu ortaya çıkarmadığını anlattım. SICPA, her yıl elde edilen karın yüzde 15’ini TÜRSAB’a verecek diye imzamız var. TÜRSAB başkanı iki yıldır bunu hasır altı ediyor. Bugün yönetimin başında olan arkadaş işleri öğrendi gitti müzelerin büfe ihalesine girdi. Mağazalarında 41 liraya su satmayı biliyor. Ben işi öğrenip de hiçbir ihaleye girmedim. Acentalara ve TÜRSAB’a gelir kazandırdım. TÜRSAB’ı borçla devraldım. Büyüttüm.” diyerek açıklamada bulundu.

Turizm için hizmet ettim

Başaran ULUSOY, “Turizm kazansın, ülke kazansın amacıyla hizmet ettim. İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne yatırım yaptım. Halkı müzeler ile kaynaştırdım. Bakanlığın müzelerden elde ettiği gelirin artmasını sağladım. Ülke için önemli olan kongre turizmini geliştirmeye çalıştım. Onlar gibi ülkenin ilk kongre turizmi merkezi Lütfi Kırdar Kongre ve Turizm Merkezi’ni bulunduğu yerden tahliyesine sebebiyet vermek için uğraşmadım. Kuşadası Kongre Merkezi’ni kapatıp eskimeye bırakmadım” diye konuştu.