Urla Caz ve Gastronomi Festivali | Caz ve gastronomi buluşması



“Müziğin ruhu ile doymak” mottosundan yola çıkılan, Urla Caz ve Gastronomi Festivali 14 Eylül’de; üzüm, incir ve zeytin hasadı dönemine denk gelen haftada başlayarak, misafirlerine eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Urla’nın açık hava mekanlarında gerçekleşecek ve ilk dört gün sürecek, gastronomi buluşmalarının ilki, Kösem Urla’da başlayacak, etkinlik açılış yemeği ise Anadolu'nun bilinen en eski zeytinyağı işliği, Köstem Zeytinyağı Müzesi Polima Restoranda misafir şef, Ahmet Güzelyağdöken, Fehmi Samancı ve Tolga Kamiloğlu tarafından hazırlanacak. Aynı gün ünlü caz sanatçısı Önder Foçan Quartet Patlıcan / Eggplant Projesi müzede müzik ve yemek eşleşmesi ile deneyimsel bir yolculuk sunacak.

Salı günü; Tatlı ve çay uyumunun konuşulacağı etkinliğe Leone Patisserie ve Ronnefeld ev sahipliği yapacak. “Goû thé” adı verilen güne İzmir’in genç caz müzisyenlerinin performansları eşlik edecek. Ardından, Nohutalan Köyü’nden, Hakime Hanım Çiftliği’ne uzanacak yolculuk, “tarla, sohbet, sofra ve caz” etkinlikleri ile devam edecek. Ve Kepler Mahfel’de düzenlenecek workshoplar ile sonlanacak.

Ertesi gün ise,’nde zeytinler arasında kurulacak Caz Piknik etkinliğinde, bas gitar ustası’ın dinamik notalarıyla Urla yerel ürünleri buluşacak. Aynı gün, Bağlarda’de festival için özel olarak hazırlanan menüye, yine müzik eşlik edecek. Ardından tarihi dokusu ve ambiyansı ile dikkat çeken’de, jam session, tadımlar ve eşleştirmeler gerçekleşecek

Ve Perşembe günü, OD|URLA’da yerel lezzetler deneyimlenecek, sonrasında HİÇ Restoran’da tadım ve akşam sinemasının ardından, ünlü şef Zeynep Pınar Taşdemir’in hazırlayacağı ve gelirinin tamamının Koruncuk Vakfı’na bağışlanacağı “İyilik Masası Yemeği” için Kepler Mahfel’de bir araya gelinecek.

Urla Caz ve Gastronomi Festivali’nin son üç günü ise, Sultanlar Vadisi’nde gerçekleşecek olan konserlerde, Kenan Doğulu, Fatih Erkoç, Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, Elif Çağlar, Aylin Aslım gibi birçok sanatçı sahne alacak.

Ayrıca, Türkiye’de ilk kez, konser alanında pop-up restoran kurulacak. Sultanlar Vadisi’nde, etkinlik için özel olarak kurulacak olan açık mutfakta, misafir şeflerin yaratıcı menüleri müzikseverler ile buluşacak.