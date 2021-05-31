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Yerli turist, bu yıl daha ucuz tatil yapacak

Türkiye’de 17 günlük tam kapanmanın olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığı bu dönemde, turizmcilerin umutları arttı. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un açıkladığı 30 milyon turist hedefini yakalamak için turizmcilerin çalışmaları hız kazandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:31
Yerli turist, bu yıl daha ucuz tatil yapacak

Yerli turist, bu yıl daha ucuz tatil yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 1 Haziran’da normalleşmeyi işaret etmesi, turizmcileri de heyecanlandırdı. Normalleşme ile birlikte yurtiçi ve yurtdışından ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan sektör temsilcileri,  “Yeni normal hazırlıklarını” tamamladı. Turizm acenteleri ise rezervasyon taleplerine karşı yoğun mesai harcıyor. Holimax Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “11 yıldır turizm sektöründe hizmet veriyoruz. Pandemi sürecinde her sektör gibi bizler de umutsuzluğa kapıldık ama gelen rezervasyon talepleri, yeniden yüzümüzü güldürdü. Bu sezon sektör olarak rekor kıracağız. Özellikle iç pazarda büyük hareketlilik bekliyoruz” diye konuştu. 

“İptal garantili acenteler tercih ediliyor”

Erken rezervasyon sürecinde iptal garantili rezervasyonların yapıldığına dikkat çeken Becer, “Kapanma kararlarının belirsizliği, tatilcilerin iptal etme garantisi veren acenteleri tercih etmesine sebep oldu. Holimax olarak son günde bile iptal hakkı tanıyoruz ve ücret iadesi yapıyoruz. Müşterilerimiz bu avantajı çok önemsiyorlar” dedi. 2021 yılı rezervasyonlarını değerlendiren Becer, “Geçen yıllarda ortalama tesis kalış süreleri 3 gündü, bu sene ise pandeminin de etkisiyle ortalama kalış süreleri 6 güne çıktı. Yerli turist bu yıl daha uzun tatil yapacak” diye konuştu. 

Ege, Akdeniz tatile göç alacak! 

Rusya’nın uçuş yasaklarını uzatmasıyla birlikte, Ağustos ayına kadar Rus turistin yerine yerli turist göreceklerini kaydeden Becer, “1 Haziran’dan sonra Ege ve Akdeniz bölgesine göç başlayacağını söyleyebilirim. Aşılanmanın hızlanması ile birlikte yine Avrupa’dan yoğun talep göreceğimize inanıyorum. Bu sezon Mart ayı yerine Haziran’da başlasa da, pandemi döneminin acısı çıkacak” diye konuştu. Ödeme yöntemlerine de dikkat çeken Becer, “Ağırlıklı olarak tatil rezervasyonlarına kredi kartı kullanımları öne çıkıyor. Ertelemeli kampanyalar daha çok tercih edildi. Taksitli tatil alışkanlığı bu yılda da değişmedi” dedi.   

“Türkiye’nin tanıtımına ağırlık vermeliyiz”

CRM Turizm markasıyla turizm sektörüne hem satış, hem pazarlama, call center hizmetleri gibi bütünleşik pazarlama hizmeti verdiklerini, bu yıl da Holimax markasını hayata geçirdiklerini belirten Becer, “Holimax güvenilir bir tatil platformu olarak hizmete başladı. Edindiğimiz tecrübeleri yeni nesil tatil anlayışıyla birleştirdik” dedi. Ülkemizin en fazla döviz getirisi sağlayan sektörlerinden birinin turizm sektörü olduğunu hatırlatan Becer, “Yurtdışı turizm gelirlerini artırmak için Türkiye’nin tanıtımına ağırlık verilmesi gerekiyor. Pandemi ile birlikte tüm dünyada değişen pazarlama modelleri, turizm sektörü için de geçerli oldu. Influencer marketing ile turizm tesislerimizin tanıtımlarının en etkili pazarlama yöntemi olduğunu gördük. Bu sebeple yine grubumuzun bünyesinde bulunan Regnum Partners markamızıhayata geçirdik” diye konuştu. Regnum Partners’ın turizm sektörünün ilk influencer ajansı olduğunu belirten Becer, “Bünyemizde bulunan uluslarası ve yerli influencer’larımızı, çalıştığımız turizm tesislerine yönlendirerek, özellikle yurtdışına ülkemizi ve destinasyonlarımızı tanıtmak için operasyonlarımıza başladık” dedi.

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