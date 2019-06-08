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İGDAŞ çalışanlarını 6.5 milyon liraya fit yapacak

Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım kurumlarından biri olan İĞDAŞ, abonelerinden topladığı parayla, çalışanlarını zayıflatmaya ve sağlıklı yaşamı öğretmeye kararlı.

İGDAŞ çalışanlarını 6.5 milyon liraya fit yapacak

Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım kurumlarından biri olan İĞDAŞ, abonelerinden topladığı parayla, çalışanlarını zayıflatmaya ve sağlıklı yaşamı öğretmeye kararlı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:49
İGDAŞ çalışanlarını 6.5 milyon liraya fit yapacak

İGDAŞ çalışanlarını 6.5 milyon liraya fit yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden biri olan İĞDAŞ, çalışanlarına egzersiz yaptırmak ve sağlıklı beslenme eğitimi vermek için 6 milyon 480 bin liralık ihale düzenledi. Bünyesinde çalışanların sendikal haklarını yıllardır gasp eden kurumun, seçimler öncesi düzenlediği ihale, personele şirin gözükme çabası olarak görüldü. Bu arada çok sayıda İĞDAŞ çalışanının EMPATİ projesi kapsamında Binali Yıldırım için vatandaşlardan oy istediği iddia ediliyor.  

İBB, 'Hiç uygulanmamış fikir projeleri' için 226 milyon lira harcarken, belediye şirketlerinden İĞDAŞ “Hareket Ofiste Projesi” ile çalışanlarına sağlıklı yaşamı öğretecek, egzersiz yaptırarak zayıflatacak. İĞDAŞ bu iş için 6.480 bin liralık harcamayı şimdiden gözden çıkarmış.  Sözcü Gazetesi'nden Özlem Güvenli'nin haberine göre İGDAŞ'ın “Hareket Ofiste Projesi” hizmeti almak için 2 Nisan 2019 günü düzenlediği ihaleye sadece bir şirket katılabildi. ihale 6 milyon 480 bin TL'ye İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş'ye (SPOR İSTANBUL) verildi. 

İGDAŞ gibi bir İBB şirketi olan SPOR İSTANBUL ile 10 Haziran 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasına kapsayan 9 aylık sözleşme imzalandı. İhalenin teknik şartnamesine göre Hareket Ofiste Projesi; İGDAŞ bünyesinde çalışan yaklaşık 2 bin 200 kişinin sosyal ve fiziksel anlamda desteklenmesi, sağlıklı yaşam kültürünün gündem yapılarak farkındalık oluşturulması, fizyoterapi ve rehabilitasyon desteği, spor eğitmeni yönetiminde fiziksel aktivite çalışmaları, sağlıklı beslenme, diyetisyen ve psikolog desteği içeriyor. Proje ile fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme tutumunun kurum kültüründe örgütsel bir davranışa dönüşmesi adına afiş, sticker bastırılıp eğitimler verilecek. Konuyla ilgili e-posta ve sms gönderimi yapılacak.

OKÇULUK EĞİTİMİ DE VAR

Sportif etkinlikler içinde de okçuluk, mini golf ve trekking etkinleri düzenlenecek. Etkinlikte fotoğraf çekim hizmeti verilecek. Şartnamede, kurum çalışanlarının kendilerine tahsis edilmiş günde ve mekanda okçuluk faaliyetlerine katılacağı, kadın- erkek tüm çalışanların bu etkinliğe katılabileceği belirtildi. Her bir okçuluk organizasyonu için bir set okçuluk malzemesi kullanılacak. Bir set içinde 10 adet Türk yayı, 10 adet Türk yayı kepaze, 100 adet ok alüminyum, 100 adet ok ahşap, 20 adet hedef tahtası, 40 adet hedef tahtası ayağı bulunacak.

ÇALIŞANLARINA KURUYEMİŞ DAĞITILACAK

Çalışanlara bir kez “Sağlıklı Yaşam Kiti” dağıtılacak. 2 bin 200 kişiye dağıtılacak kitin içinde 4 adet sağlıklı yaşamı teşvik edici kitap, bir adet cam su şişesi, çiğ fındık- çiğ kaju-turna yemişi- çiğ antep fıstığından oluşan 250 gramlık sağlıklı besin paketi olacak. Çalışanların boyu ve kilosu ölçülerek vücut kitle indeksi ile vücut yağı yüzdesi hesaplanacak. Spor eğitmenleri çalışanlara masa başında ortalama 1-2 dakika sürecek germe ve kuvvet egzersizlerini uygulamalı olarak gösterecek.

20 KİŞİYE AKILLI SAAT

Etkinliklere gönüllü olarak katılıp en yüksek gelişimi kaydeden 20 kişiye akıllı saat verilecek. Kurumsal beslenme eğitimi, egzersiz eğitimi, sağlıklı yaşam eğitimi, derin beyin eğitimi, doğru nefes eğitimi de verilecek.

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İĞDAŞHareket Ofiste Projesi
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