Kılıçdaroğlu; Türkiye demokrasiyle gurur duyuyor



Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde halka hitaben bir konuşma yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önemli satır başları şöyle;

Türkiye demokrasiye inananlarla gurur duyuyor ve bütün dünya Türkiye ile gurur duyuyor. Bütün samimiyetimle söylüyorum, demokrasiye inanan bütün dünya son seçimler dolayısıyla yine Türkiye'yle gurur duyuyor. Demokrasiye inananlar insanlar, demokrasiden yana tavır alanlar, demokrasiyi savunan insanlar sizlerle herkes gurur duyuyor. Şunu söylüyordum, Ben bu milletin ferasetine güveniyorum diye, halkımıza güveniyoruz, halkımızın iradesine güveniyoruz. Kapalı kapılar ardında demokrasiye darbe yapıldı, bu darbeyi İstanbul giderecek, Allah'ın izniyle 800 bin oy farkıyla biz bunu çözdük.

HUZUR İSTEDİK HAK HUKUK ADALET DEDİK

Her şey adalet yürüyüşle başladı. Adalet istedik adalet. Huzur istedik huzur. Hak istedik hak. Hak, hukuk, adalet dedik. Bütün dünyaya sesimizi duyurduk, herkese sesimizi duyurduk, Mısır'daki sağır sultana bile sesimizi duyurduk. Getirmek istemediler, engellemek istediler, bütün engelleri aştık, en son İstanbul seçimlerinde aştık.

Ve bizler hep birlikte emin olun bir demokrasi destanı yazdık. Her türlü baskıya rağmen, kullandıkları devletin bütün imkanlarına rağmen, bütün bürokratlarına rağmen bu ülkenin insanı baskıdan yana değil demokrasiden yana tercihini koydu ve demokrasiyi şahlandırdı.

Söylemiştim Cumhuriyet'i, demokrasiyle taçlandırdığımız zaman bir anlam kazanacaktır diye. Cumhuriyeti şimdi demokrasi ile taçlandırıyoruz. Demokrasi kararlılığımızı bütün dünyaya bildireceğiz ve bildirdik de. Bu demokrasi destanının yazılmasında önce CHP'nin bütün örgütlerine yürekten şükranlarımı sunuyorum. Gençlik Kollarına, Kadın Kollarına, partiye üye olmaksızın demokrasi için mücadele eden bütün gönüllülere şükranlarımı sunuyorum. Anadolu'da bütün gözleri, yürekleri, düşünceleri İstanbul seçimlerinde olan Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen, yakınlarına, akrabalarına telefon eden bütün 80 ildeki yurttaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

İYİ PARTİ VE HDP'YE TEŞEKKÜR

İYİ Parti'nin sayın genel başkanına milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Millet İttifakı'nda yer almamakta birlikte bize destek veren AK Partili kardeşlerime, Ülkücü kardeşlerime, MHP'li kardeşlerime, HDP'li kardeşlerime, Saadet'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Bizler tarihin en önemli süreçlerinden birini yaşadık. Farklı siyasal görüşlerle olmakla beraber demokrasi konusunda biraraya geldik, bir destan yazdık. Ve bizim yazdığımız destan şu anda bütün dünyada yankılanıyor, bundan daha güzel bir şey olamaz.

HİÇ KİMSEYE YUH ÇEKMEYECEĞİZ

Ve asıl artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Artık bu saatten sonra kapalı kapılar ardında hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz. Artık saraylarda oturup, egemen olarak herkese etkileyeceğini düşünenler halkın iradesine saygı duymak zorundadırlar. Hiç kimseye yuh çekmeyeceğiz, çünkü biz adaletten, haktan ve hukuktan yanayız. Hakkı, hukuku ve adaleti her yerde ve her ortamda savunacağız.

İŞSİZ SAYIMIZ 8.5 MİLYON

Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönemli. İşsiz sayımız 8,5 milyona yaklaştı. 1 milyonun üstünde üniversite mezunu gencimiz işsiz ve iş arıyor. Bu ülkenin işçisi, çiftçisi, emeklisi, sanayicisi, serbest meslek çalışanı hemen hemen toplumun her kesiminde huzursuzluk vardı. Şimdi hukukun üstünlüğünü, demokrasi çıtasını birlikte yücelteceğiz. Bizim gücümüz demokrasilerde en büyük güçtür. Mücadelemizi kadınlarla, erkeklerle, çocuklarımızla, engellelilerimizle birlikte yapacağız. 82 milyon demokrasi sınavını verdik. Şimdi demokrasiyi yüceltmek zamanı. Birlikte Türkiye'ye, insanlarımıza, sorunlarımıza sahip çıkacağız.

EKREM AMCA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

Bu güzel bir slogandı, İstanbul'da bir çocuğumuzun bulduğu slogandı. Onun talebinin ve onun beklentilerinin karşılanması aslında yürekten sevindirdi. Filinta gibi gencecik bir çocuğumuz, 'Ekrem amca her şey çok güzel olacak' diyor. Onun beklentileri karşılandı. Hiç kimsenin üzülmesini istemem. Ekrem Bey'in rakipleri kazanamamış olabilir, hiç kimse unutmasın, kazanan demokrasi, Türkiye Cumhuriyeti devleti, Mustafa Kemal'in arkadaşlarıdır demokrasiyi getirmek isteyenler.

Bu güzel bir slogandı, İstanbul'da bir çocuğumuzun bulduğu slogandı. Onun talebinin ve onun beklentilerinin karşılanması aslında yürekten sevindirdi. Filinta gibi gencecik bir çocuğumuz, 'Ekrem amca herşey çok güzel olacak' diyor. Onun beklentileri karşılandı. Hiç kimsenin üzülmesini istemem. Ekrem Bey'in rakipleri kazanamamış olabilir, hiç kimse unutmasın, kazanan demokrasi, Türkiye Cumhuriyeti devleti, Mustafa Kemal'in arkadaşlarıdır demokrasiyi getirmek isteyenler.

KİN BESLEMEYECEĞİZ

Söyledik Ankara'da, Ankara'da bir tarih yazdık. Mansur Yavaş'ı Ankaralılar, sizler seçtiniz. Mansur Başkan, Ankara'yı, Cumhuriyetin Ankarası yapacaktır. Kuruluşun ve kurtuluşun Ankarası yapacaktır. Göreceksiniz Ekrem İmamoğlu da üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan İstanbul'u dünyanın en önemli markası yapacaktır. Ve Ekrem Başkan önümüzdeki günlerde mazbatasını alacak hakkı ikinci kez teslim edilecek. Tabii her belediye başkanına da nasip olmaz. İkişer ay arayla ya da bir ay arayla iki kez arka arkaya İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına seçilmek de her kula nasip olmaz. Engel çıkarmak istediler, engeller aşıldı. Bundan sonra artık önünde hiçbir engel yok, hiçbirimizin önünde engel yok. Biz demokrasi mücadelesi veren bu ülkenin saygın insanlarıyız. Herkesi kucaklayacağız. Hiç kimseye kin beslemeyeceğiz, kucaklayıcı bir dil kullanacağız. Her düşünceye saygı göstereceğiz. CHP bundan sonra artık 82 milyonun partisidir, 82 milyonun sorunlarına odaklanacaktır. CHP artık hiç kimseyi inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü eleştirmeyecektir. Herkesin inancına saygı duyulacaktır.

HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ

Ve bizler birarada huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Bizler bu toplumda hiç kimsenin işsiz, aşsız olmadığı tencerenin kaynadığı güzel bir Türkiye istiyoruz. Belediye başkanlarımızın yurttaşlar arasında hiçbir ayrımı yapmadığı güzel bir belediye başkanlığı istiyoruz. Türkiye genelinde huzurlu, barış içinde bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Yolumuz uzun ama güzel, kararlıyız, inançlıyız, herkesi kucaklıyoruz, selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bizim adalet yürüyüşünde şunu söylemiştim Maltepe'de. 'Geldik bir duvara dayandık duvarı yıkacağız' diye ve o duvar parça parça yıkılıyor. Herkese şunu söyleyeceğiz, herkesin düşüncesi saygındır, her düşünceye saygı göstermek de bizim temel görevimizdir. Hepinize en içten sevgilerinizi, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın, demokrasi için yürüyeceğiz.