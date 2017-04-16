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16 Nisan 2017 Pazar 23:53

Şimdi doğa ile bütünleşme zamanı; Yoga Festivali Nisan'da Aban'ta

Her ay doğal yörelerde gerçekleşen Uluslararası Yoga Festivali’nin Nisan ayı adresi büyüleyici manzarası, çam ormanları ve doğal tabiat parkı ile Abant Gölü kıyıları.

Şimdi doğa ile bütünleşme zamanı; Yoga Festivali Nisan'da Aban'ta
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Şimdi doğa ile bütünleşme zamanı; Yoga Festivali Nisan'da Aban'ta



Çocukluğumuzun en sevilen doğa mekanlarından Abant gölünde, 23 nisanda yine çocuklar gibi şen olmak, doğal olmak, doğayla bütünleşmek için harika bir fırsat. Festivali düzenleyen Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) yetkilileri:“Yoga ile doğanıza dönebilir, sizi kısıtlayan, değiştiren bütün engellere paydos diyebilirsiniz. Daha neşeli, daha bilinçli, daha sevgi dolu olmak ve hayatın sunduklarını eğlence içinde fırsata çevirmek için gelin Yoga yapalım” diyerek çağırıyorlar herkesi.

Yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce katılımcı, 22-23 nisan haftasonu YOGA, SAĞLIK & SPOR dolu bir haftasonu için Abant’ta buluşacak. Göl kenarında yürüyüş, fayton, at ve bisiklet gezileri de cabası.

Etkinlik programında, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı (UYF) Akif Manaf ile 4 Çakra çalışması ve Yoga üzerine İnteraktif Söyleşi var. Meditasyon, gevşeme, nefes çalışmaları ve zayıflamak için Yoga da yapılacak. Ayrıca festivalde, Yoga Ateşi Dans gösterileri ile Yoga ve Dansın bir arada keyfine varılıyor.

Yoga Festivali Programında Yer alan Çalışmalar

ÇAKRA uygulamaları ile daha coşkulu, özgüvenli, yaratıcı, kararlı ve en önemlisi sevgi gücü artmış yeni bir insan haline geleceğiz.

MEDİTASYONun gerçek anlamda uygulanması ile bilinci dönüştürmek için nasıl kullanılacağını, zihnin yapısını, bilinicin doğasını, yaşamın kendisini anlamak yolunda ilerleyeceğiz. Hızla değişen dünyada zihin sabitliği, sağlık, huzur ve kendi dingin doğamıza dönük çalışmalar yapacağız.  

DERİN GEVŞEME SANATI ile stres, gerilim, uykusuzluk, yorgunluk, huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğundan yakınanlara Yoga Nidra Derin Gevşeme Teknikleri verilecek. Tam bir fiziksel, zihinsel ve duygusal gevşeme haline ulaşmak için bilinçli gevşemeyi öğreneceğiz.

NEFES seansları ile sinir, solunum, sindirim ve dolaşım sistemlerini olumsuz etkileyen korku, endişe, kaygı ve çeşitli hastalıklardan kurtulmak için doğal yöntemler uygulayacağız. Daha yüksek bir anlayış düzeyine doğru yol alacağız.



Yoga Festivali Programı :
22-23 Nisan, 1 gece 2 gün. Abant Palace Otel - Bolu

Çalışmalar:
Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Büyük Üstad Akif Manaf yönetimindedir.
Tüm çalışmalar hem İlk kez Yoga ile tanışacak olanlar hem de deneyimliler için uygundur.
 
22 Nisan Cumartesi

11.00 Muladhara (kök) Çakra çalıştırma teknikleri - Özgüvenin geliştirilmesi
12.30 Kahvaltı
14.30 Meditasyon
15.30 Nefes çalışması
17.00 Svadhisthana (pelvis) Çakra çalıştırma teknikleri Yaratıcılığın geliştirilmesi
18.45 Akşam Yemeği
19:45 Yoga Ateşi Dans Gösterisi
20.00 Tüm Sorulara Cevaplar - Büyük Üstad ile interaktif söyleşi

23 Nisan Pazar

08.00 Manipura (karın) Çakra çalıştırma teknikleri Kararlılığın geliştirilmesi
09.30 Kahvaltı
12.30 Zayıflamak için Yoga çalışması
13.30 Gevşeme çalışması
15.00 Anahata (göğüs) Çakra çalıştırma teknikleri Sevginin geliştirilmesi

Yoga matlarınızı ve kalın giysilerinizi getirmeyi unutmayınız.


Rezervasyon Ve Detaylı Bilgi
Tel: 0212 243 96 42 / 0533 251 75 83


 
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