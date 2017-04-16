Şimdi doğa ile bütünleşme zamanı; Yoga Festivali Nisan'da Aban'ta

Yoga Festivali Programında Yer alan Çalışmalar

Yoga Festivali Programı :

Çocukluğumuzun en sevilen doğa mekanlarından Abant gölünde, 23 nisanda yine çocuklar gibi şen olmak, doğal olmak, doğayla bütünleşmek için harika bir fırsat. Festivali düzenleyen Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) yetkilileri:“Yoga ile doğanıza dönebilir, sizi kısıtlayan, değiştiren bütün engellere paydos diyebilirsiniz. Daha neşeli, daha bilinçli, daha sevgi dolu olmak ve hayatın sunduklarını eğlence içinde fırsata çevirmek için gelin Yoga yapalım” diyerek çağırıyorlar herkesi.Yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce katılımcı, 22-23 nisan haftasonu YOGA, SAĞLIK & SPOR dolu bir haftasonu için Abant’ta buluşacak. Göl kenarında yürüyüş, fayton, at ve bisiklet gezileri de cabası.Etkinlik programında, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı (UYF) Akif Manaf ile 4 Çakra çalışması ve Yoga üzerine İnteraktif Söyleşi var. Meditasyon, gevşeme, nefes çalışmaları ve zayıflamak için Yoga da yapılacak. Ayrıca festivalde, Yoga Ateşi Dans gösterileri ile Yoga ve Dansın bir arada keyfine varılıyor.ÇAKRA uygulamaları ile daha coşkulu, özgüvenli, yaratıcı, kararlı ve en önemlisi sevgi gücü artmış yeni bir insan haline geleceğiz.MEDİTASYONun gerçek anlamda uygulanması ile bilinci dönüştürmek için nasıl kullanılacağını, zihnin yapısını, bilinicin doğasını, yaşamın kendisini anlamak yolunda ilerleyeceğiz. Hızla değişen dünyada zihin sabitliği, sağlık, huzur ve kendi dingin doğamıza dönük çalışmalar yapacağız.DERİN GEVŞEME SANATI ile stres, gerilim, uykusuzluk, yorgunluk, huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğundan yakınanlara Yoga Nidra Derin Gevşeme Teknikleri verilecek. Tam bir fiziksel, zihinsel ve duygusal gevşeme haline ulaşmak için bilinçli gevşemeyi öğreneceğiz.NEFES seansları ile sinir, solunum, sindirim ve dolaşım sistemlerini olumsuz etkileyen korku, endişe, kaygı ve çeşitli hastalıklardan kurtulmak için doğal yöntemler uygulayacağız. Daha yüksek bir anlayış düzeyine doğru yol alacağız.22-23 Nisan, 1 gece 2 gün. Abant Palace Otel - BoluÇalışmalar:Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Büyük Üstad Akif Manaf yönetimindedir.Tüm çalışmalar hem İlk kez Yoga ile tanışacak olanlar hem de deneyimliler için uygundur.11.00 Muladhara (kök) Çakra çalıştırma teknikleri - Özgüvenin geliştirilmesi12.30 Kahvaltı14.30 Meditasyon15.30 Nefes çalışması17.00 Svadhisthana (pelvis) Çakra çalıştırma teknikleri Yaratıcılığın geliştirilmesi18.45 Akşam Yemeği19:45 Yoga Ateşi Dans Gösterisi20.00 Tüm Sorulara Cevaplar - Büyük Üstad ile interaktif söyleşi08.00 Manipura (karın) Çakra çalıştırma teknikleri Kararlılığın geliştirilmesi09.30 Kahvaltı12.30 Zayıflamak için Yoga çalışması13.30 Gevşeme çalışması15.00 Anahata (göğüs) Çakra çalıştırma teknikleri Sevginin geliştirilmesiYoga matlarınızı ve kalın giysilerinizi getirmeyi unutmayınız.Tel: 0212 243 96 42 / 0533 251 75 83