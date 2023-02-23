Deprem Bölgesinde 5 Sosyal Market Açıldı

- Afetzedeler gıda, hijyen malzemesi ve kıyafetlerini ücretsiz temin edebilecek

- 2 ile 7 market daha açılacak

Kızılay, depremden etkilenen illerde aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla depremzedelere beslenme desteğini sürdürürken, afetzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal marketleri de hizmete soktu. Sosyal marketlerde ilk gün yoğun geçerken afetzedelerin eksiklerinin karşılanması için ürünlerin çeşitliliği artırılmaya devam edecek.

Depremin yıkıcı etkisinin en çok zarar verdiği 10 ilde binlerce profesyonel çalışanı ve gönüllüsü ile yaraları sarmaya çalışan Kızılay, beslenme hizmetlerinin yanı sıra psiko sosyal destek çalışmaları, mobil sağlık hizmetleri ve yardım dağıtımları ile çalışmalarını da sürdürüyor.

Kızılay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep/İslâhiye’de 5 sosyal marketi afetzedenin hizmetini açarak vatandaşların gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için seferber oldu. Afetzedeler toplamda 12 sosyal marketten ihtiyaçları olan ürünleri ücretsiz olarak alabilecekler.

Açılan sosyal marketlerin yanı sıra afete maruz kalan diğer illerde de hafta sonuna kadar 7 sosyal market daha açılarak hizmet vermeye başlayacak. Marketler, afetzedelerin kolay ulaşabilmesi için çadır kent ve merkezi noktalara yakın bölgelerde açıldı.

Şu an için 4 ilde açılan 5 sosyal market içerisinde;

- Erkek, Kadın ve Çocuk Giyim

- Gıda kolisi ve/veya gıda malzemeleri (bulgur, pirinç, kek, süt, yağ,v.s)

- Hijyen kolisi ve/veya hijyen malzemeleri (çocuk bezi, şampuan, wc kağıdı, peçete) bulunuyor.

Kızılay Sosyal Marketlerde afetzede vatandaşlara kamu kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde ve koordineli bir şekilde dağıtım yapmaktadır.

Afetin ilk anından itibaren bölgedeki Kızılay profesyonel ekiplerine her türlü desteği sağlayan gönüllüler sosyal marketlerde de aktif görev alıyor.

SOSYAL MARKET NOKTALARI

Adıyaman Eğriçayır Çadırkent Erdem Çöplen İletişim Delegesi / 0542 470 33 91

Malatya Battalgazi Bld. Hayır Çarşısı Serkan Özkaptan İletişim Delegesi / 0543 340 33 96

Malatya Yeşilyurt Bld. Hayır Çarşısı Serkan Özkaptan İletişim Delegesi / 0543 340 33 96

Osmaniye Masal Park Cevahir Buğu İletişim Delegesi / 0535 987 03 24

Gaziantep İslâhiye Bahçelievler Mah. Fatih İşçi İletişim Delegesi / 0535 330 59 41