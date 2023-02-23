Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Deprem Bölgesinde 5 Sosyal Market Açıldı

Kızılay, depremden etkilenen illerde aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla depremzedelere beslenme desteğini sürdürürken, sosyal market uygulamasına ağırlık veriyor.

23 Şubat 2023 Perşembe 16:41
Deprem Bölgesinde 5 Sosyal Market Açıldı

Deprem Bölgesinde 5 Sosyal Market Açıldı

- Afetzedeler gıda, hijyen malzemesi ve kıyafetlerini ücretsiz temin edebilecek

- 2 ile 7 market daha açılacak

Kızılay, depremden etkilenen illerde aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla depremzedelere beslenme desteğini sürdürürken, afetzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal marketleri de hizmete soktu. Sosyal marketlerde ilk gün yoğun geçerken afetzedelerin eksiklerinin karşılanması için ürünlerin çeşitliliği artırılmaya devam edecek. 

Depremin yıkıcı etkisinin en çok zarar verdiği 10 ilde binlerce profesyonel çalışanı ve gönüllüsü ile yaraları sarmaya çalışan Kızılay, beslenme hizmetlerinin yanı sıra psiko sosyal destek çalışmaları, mobil sağlık hizmetleri ve yardım dağıtımları ile çalışmalarını da sürdürüyor.

Kızılay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep/İslâhiye’de 5 sosyal marketi afetzedenin hizmetini açarak vatandaşların gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için seferber oldu. Afetzedeler toplamda 12 sosyal marketten ihtiyaçları olan ürünleri ücretsiz olarak alabilecekler.

Açılan sosyal marketlerin yanı sıra afete maruz kalan diğer illerde de hafta sonuna kadar 7 sosyal market daha açılarak hizmet vermeye başlayacak. Marketler, afetzedelerin kolay ulaşabilmesi için çadır kent ve merkezi noktalara yakın bölgelerde açıldı.  

Şu an için 4 ilde açılan 5 sosyal market içerisinde;

-           Erkek, Kadın ve Çocuk Giyim

-           Gıda kolisi ve/veya gıda malzemeleri (bulgur, pirinç, kek, süt, yağ,v.s)

-           Hijyen kolisi ve/veya hijyen malzemeleri (çocuk bezi, şampuan, wc kağıdı, peçete) bulunuyor.

Kızılay Sosyal Marketlerde afetzede vatandaşlara kamu kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde ve koordineli bir şekilde dağıtım yapmaktadır.

Afetin ilk anından itibaren bölgedeki Kızılay profesyonel ekiplerine her türlü desteği sağlayan gönüllüler sosyal marketlerde de aktif görev alıyor. 

SOSYAL MARKET NOKTALARI 

Adıyaman           Eğriçayır Çadırkent                          Erdem Çöplen İletişim Delegesi                / 0542 470 33 91

Malatya               Battalgazi Bld. Hayır Çarşısı          Serkan Özkaptan İletişim Delegesi / 0543 340 33 96

Malatya               Yeşilyurt Bld. Hayır Çarşısı            Serkan Özkaptan İletişim Delegesi / 0543 340 33 96

Osmaniye           Masal Park                                         Cevahir Buğu İletişim Delegesi   / 0535 987 03 24

Gaziantep           İslâhiye Bahçelievler Mah.          Fatih İşçi İletişim Delegesi           / 0535 330 59 41

Met Gün deprem bölgeside taşın altına elini değil, bedenini koydu
Met Gün deprem bölgeside taşın altına elini değil, bedenini koydu
Depremin vurduğu binalarda hurdacı mücadelesi
Depremin vurduğu binalarda hurdacı mücadelesi
Deprem Korkusu Nedir? | Sismofobi nedir? 
Deprem Korkusu Nedir? | Sismofobi nedir? 
Deprem Sonrası Okula Başlayan Çocuklar İçin Ailelere Öneriler
Deprem Sonrası Okula Başlayan Çocuklar İçin Ailelere Öneriler
Türkiye depremzedeler için kenetlendi
Türkiye depremzedeler için kenetlendi
Deprem bölgesine uçakla makam araçları mı taşındı
Deprem bölgesine uçakla makam araçları mı taşındı
Deprem çocuklara nasıl anlatılmalı?
Deprem çocuklara nasıl anlatılmalı?
AKP'li yazar depremde ölenler için oy hesabı yaptı
AKP'li yazar depremde ölenler için oy hesabı yaptı
Anahtar Kelimeler:
DepremSosyal MarketDeprem Bölgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üşümeden Şık Olma Rehberi: Tarz Erkek Mont ve Ceket Modelleri
Üşümeden Şık Olma Rehberi: Tarz Erkek Mont ve Ceket Modelleri
Sakarya Vidanjör
Sakarya Vidanjör
Deprem bölgelerinde köylere gıda desteği
Deprem bölgelerinde köylere gıda desteği
İskenderun Limanı'ndaki yangın soğutma çalışması sürüyor
İskenderun Limanı'ndaki yangın soğutma çalışması sürüyor
Üsküdar deprem için seferber oldu
Üsküdar deprem için seferber oldu
Yatak Tercihinizi Şekillendirecek Önemli Nüanslar
Yatak Tercihinizi Şekillendirecek Önemli Nüanslar
ODTÜ'lü öğrenciler bağışçılar ve depremzedeleri buluşturdu
ODTÜ'lü öğrenciler bağışçılar ve depremzedeleri buluşturdu
Sulak alanları onarma zamanı
Sulak alanları onarma zamanı
Yaprak Dede Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti
Yaprak Dede Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti
Oyun Halıları ile İlgili En Çok Sorulan 5 Soru
Oyun Halıları ile İlgili En Çok Sorulan 5 Soru

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim