Girişimcilik ekosistemi etkinlikte buluştu

Ülkemizin en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemi olarak faaliyetlerini sürdüren Aktif Bank iştiraki Aktif Portföy, Mindvest adlı girişim sermayesi fonu öncülüğünde bir etkinlik düzenledi. Mindvest AddVenture 2023 etkinliğinde girişimcilik ekosisteminin son trendleri ele alınırken, inovatif start-up’ların kurucuları heyecan verici girişimcilik hikayelerini anlattı. İlham verici paylaşımların yapıldığı bu özel buluşmanın açılış konuşmalarını Aktif Portföy Genel Müdürü Yasin Atikler ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca yaptı.

Adaca: “Önümüzdeki yıllarda daha birçok başarılı girişimcilik hikayesine tanık olacağız”

Start-up’lara yatırım yaparak ekosistemdeki desteklerini sürekli genişlettiklerini belirten Adaca; “Çok farklı alanlarda uzmanlaşmış lider iştiraklerimizle fintech ekosisteminin en bütünleşik işleyen yapısını yönetiyoruz. Ekosistemimizin kapsayıcılığını; dijital ürün ve hizmet kanallarımızla birlikte tüm iştiraklerimizin servis modellerinde avantaja çeviriyor, toplamda sektörün en karlı ve verimli operasyonu olarak büyütüyoruz. Bir yandan startup’lar ile birlikte çalışarak, onlarla beraber projeler üretiyoruz. Aktif Ventures ile servis bankacılığı hizmetlerimizi fintech’lere açarken, Aktif Portföy çatısı

Altında Mindvest ile erken aşama girişimlere yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Start-up’ların serüven dolu yolculuğunda onlara eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz, ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda pek çok başarı hikayesine hep birlikte tanık olacağız” şeklinde konuştu.

Atikler: “Girişimcilik ekosistemiyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum”

Mindvest ile startup’lara yatırım yaparak onları büyüme yolculuklarında desteklediklerini vurgulayan Aktif Portföy Genel Müdürü Yasin Atikler ise “Aktif Portföy olarak kurucusu olduğumuz Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuz Mindvest öncülüğünde düzenlediğimiz AddVenture 2023 buluşması vesilesiyle girişimcilik ekosistemiyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Girişimlerin büyüme aşamalarında nelere ihtiyaç duyduğu, bir girişimin ölçek kazanmasındaki etkenler gibi heyecan verici konuları ele aldığımız bu etkinliğin tüm katılımcılarına teşekkür ederim” dedi.