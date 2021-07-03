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İBB’den kentsel dönüşümü hızlandıracak proje

KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ’ın ortaklaşa yürüttüğü “İstanbul Yenileniyor Platformu” tanıtım toplantısı, 5 Temmuz’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek. 

03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:09
İBB’den kentsel dönüşümü hızlandıracak proje

İBB’den kentsel dönüşümü hızlandıracak proje

İBB, İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak yeni bir sistemi devreye alıyor. KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ’ın ortaklaşa yürüttüğü “İstanbul Yenileniyor Platformu” tanıtım toplantısı, 5 Temmuz’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek. 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti afetlere karşı dayanıklı bir hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kentsel dönüşümü hızlandıracak yeni bir sistemi devreye alan İBB, vatandaşlardan gelen talepleri tek çatı altında toplayacak. 

İBB iştiraklerinden, KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ tarafından geliştirilen kentsel dönüşüm destek sisteminin, “İstanbul Yenileniyor Platformu” lansmanı, 5 Temmuz 2021 günü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla, Haliç Kongre Merkezindeki toplantıda gerçekleşecek.  

PROGRAM BİLGİSİ: 

Tarih: 5 Temmuz 2021

Saat: 11.00

Adres: Haliç Kongre Merkezi Sadabad Salonu 

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Anahtar Kelimeler:
İBBKentsel Dönüşüm
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