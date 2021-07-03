İBB’den kentsel dönüşümü hızlandıracak proje
İBB, İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak yeni bir sistemi devreye alıyor. KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ’ın ortaklaşa yürüttüğü “İstanbul Yenileniyor Platformu” tanıtım toplantısı, 5 Temmuz’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti afetlere karşı dayanıklı bir hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kentsel dönüşümü hızlandıracak yeni bir sistemi devreye alan İBB, vatandaşlardan gelen talepleri tek çatı altında toplayacak.
PROGRAM BİLGİSİ:
Tarih: 5 Temmuz 2021
Saat: 11.00
Adres: Haliç Kongre Merkezi Sadabad Salonu