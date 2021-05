Kapanma Sürecini İyi Değerlendirin | Cildinizi yenileyin

Bir yılı aşkın bir süredir bütün dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele ediyoruz. Şimdi de ülkece hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekilerin sağlığını korumak için 3 haftalık bir kapanma sürecine girdik. Bu süreci evde yapılan aktivitelerle verimli geçirmek mümkün. Evde kalınan sürede hem sağlıklı yaşamı desteklemek hem de kilo almamak için egzersiz ve spora ağırlık verirken Deotak ile ter kokusunu engelleyebilirsiniz. Ayrıca bu zaman dilimini ürünleri düzenli kullanarak cilt bakımı için de fırsata dönüştürebilirsiniz. Sebamed PRO Yenileyici Krem ile 2 haftada cildi yenileyerek gençleştirmenin ve Bio-Oil Natural ile de 2 haftada vücuttaki çatlakların görünümünü azaltmanın şimdi tam zamanı!

Pandemi sebebiyle günlük yaşam rutinimiz farklılaştı. Hem kendi sağlığımızı korumak için de hem de çevremizdekiler için daha az sosyalleşiyor, evlerimizde daha çok vakit geçiriyoruz. Bir de buna zorunlu karantina süreçleri gibi evde kalmak zorunda kaldığımız zamanlar da eklenince evdeki vakti verimli değerlendirmek daha da önemli hale geldi. Bunun için öncelikle evde kaldığımız günlerde kilomuza ve sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu 2 haftalık zaman diliminde yaptıklarımızın faydasını göreceğinizden emin olabilirsiniz. Sağlıklı beslenmek, porsiyonları azaltmak, her gün en az 2 litre su içmek ve çayı şekersiz içmek gibi kolaylıkla yapılabilecek değişiklikler, bu karantina sürecinin verimli şekilde geçmesine yardımcı olacak. Tabii sadece bunlar yeterli değil... Kalori sporsuz yakılmaz. O yüzden evde spor yapmak hem vücudu zinde hissettirecek hem de vücudun hareketsiz kalmasını engellemiş olacak. Tam da bu noktada Deotak kullanarak ter kokusunu engelleyebilir, D-panthenol katkılı formülüyle cildinizi nemlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra kapanma sürecini cilt bakımına da ayırarak süreci sağlıklı ve yenilenmiş bir şekilde atlatmak mümkün. Probiyotiklerin mucizevi gücünden yararlanan Sebamed Pro Yenileyici Krem ile 2 haftada cildinizi yenileyerek gençleştirebilirsiniz. Bio Oil Natural ile cildinize yaptığınız bakımla da ciltte oluşan çatlaklarların görünümünü 2 haftada yüzde 71’e kadar azaltabilir yeni çatlakların oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Sebamed ile zamana meydan okuyun

Vücuttaki çatlaklara veda edin

Tam kapanmayı fırsata çevirerek cildi gençleştirmek mümkün.kırmızı deniz yosunundan elde edilen zengin içerikli L-Fukoz kompleksiyle cildi nemlendiriyor. Probiyotiklerin mucize gücünden yararlanan ProRenew Complex CLR™ formülüne sahip krem, cildi dış etkenlerden korurken cildin üst tabakasının yapısal bütünlüğünü koruyan pH 5.5 değeriyle de cildin dayanıklılığını artırarak cilde yenilenmiş bir görünüm veriyor. Alman Sebapharma Labaratuvarı tarafından geliştirilen Sebamed PRO Yenileyici Krem, dermotolojik ve klinik olarak da test edilmiş durumda. Düzenli kullanıldığında cilde yoğun bir nem desteği sağlayarak 2 haftada cildi yeniliyor ve 4 haftada da belirgin kırışıklıkların görünümünü gözle görünür bir biçimde azaltıyor.

Vücuttaki çatlaklarla ilgilenmenin, yeni çatlakların oluşumunu engellemek için bakım yapmanın şimdi tam zamanı! Bio-Oil Natural, içeriğinde yer alan soya yağı, aspir tohumu yağı, jojoba yağı, chia tohumu yağı, nar çekirdeği yağı, kalendula özütü, lavanta yağı gibi bitkisel yağlar, doğal antioksidanlar, bitki özleri ve vitaminlerle çatlak olulumunu önlüyor, mevcut çatlakların görünümünü de azaltıyor. Etkisi klinik çalışmalarla da kanıtlanan Bio-Oil Natural’i kullananların 2 hafta sonunda yüzde 71’inde çatlak görünümünde iyileşme görüldü. 8 hafta sonundaysa yüzde kullananların yüzde 97’sinde iyileşmenin görüldüğü ürün, yüzde 100 doğal ve aynı zamanda vegan bir ürün. Karın, göğüs, kalça ve bacak gibi çatlak oluşumuna yatkın bölgelerde günde 2 kez masaj yapıldığında en etkili sonuç alınıyor.

Ter kokusuna karşı önleminizi alın

Evdeki zamanı verimli değerlendirirken spor sonrası bakımı da ihmal etmemek gerekiyor. “Bir Deotak yeter, ter kokusu biter” diyen Deotak roll on ve krem deodorant seçenekleriyle, alkol ve paraben içermeyen formüllüyle ter kokusunu ortadan kaldırıyor. Cildi tahriş etmeden nemlendirerek 24 saat etkili deodorantlara göre 7 kata kadar etkili koruma sağlayan Deotak ürünleri, farklı seçeneklerle kullanıcılarla buluşuyor. Deotak Roll On, Invisible for Women, Original for Women, Invisible for Men ve Original for Men versiyonlarına sahipken; Deotak Krem Deodorant, Classic Krem Deodorant, Fresh Krem Deodorant, Soft Krem Deodorant ve Plus Krem Deodorant seçenekleriyle ter kokusuna karşı ekstra koruma sağlayarak hoş kokularıyla uzun süre ferahlık hissi veriyor.

