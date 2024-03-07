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Level Infinite ve Esports Dünya Kupası Vakfı İş Birliği

Level Infinite, PUBG MOBILE ve Honor of Kings'in oyun ve espor ekosistemini  geliştirmek için Espor Dünya Kupası Vakfı ile üç yıllık bir iş birliğine imza attı. İşbirliği kapsamında binden fazla espor etkinliği düzenlenecek ve her seviyeden oyunculara yarışma fırsatı sunularak espor altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor.

07 Mart 2024 Perşembe 17:12
Level Infinite ve Esports Dünya Kupası Vakfı İş Birliği






Level Infinite ve Esports Dünya Kupası Vakfı İş Birliği

Tencent'in global oyun markası Level Infinite, PUBG MOBILE ve Honor of Kings'in espor ekosistemlerini geliştirme hedefiyle Espor Dünya Kupası Vakfı ile üç yıllık bir anlaşmaya gerçekleştirdi. Bu iş birliği kapsamında, espor ve oyun sektörlerinin büyümesini ve gelişmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Bu iş birliği her iki oyunun da Espor Dünya Kupası'nın geniş espor ekosistemine dahil olmasını sağlayarak, espor altyapılarını güçlendirecek ve dünya çapında daha fazla turnuva ve etkinlik düzenlenmesine imkan sağlayacak. Böylece oyunculara da daha fazla rekabet etme ve kazanma fırsatı sunulacak. İş birliği sadece oyunculara değil, aynı zamanda içerik oluşturucular ve yapımcılara kadar pek çok sektör temsilcisine de yeni fırsatlar sunacak. Böylece her iki oyunun da espor ekosistemlerini geliştirmeye ve dünya çapında rekabetçi espor fırsatlarını artırmaya yardımcı olurken; bu sektörlere daha fazla yatırım yapılması, büyümesi ve desteklenerek gelişmesi amaçlanıyor. bu ortaklık, esporun geleceği için önemli bir adım olarak görülüyor.

İş birliği kapsamında dünya çapında binden fazla espor etkinliği düzenlenecek

İş birliğinin bir parçası olarak, 2024 yılında PUBG MOBILE ve Honor of Kings için dünya çapında binden fazla espor etkinliği düzenlenecek ve her seviyeden oyuncuya yarışma fırsatı sunulacak. Level Infinite ve Espor Dünya Kupası Vakfı ayrıca, rekabetçi ve oyuncu odaklı bir ortam yaratmak için oyuncu deneyimini de kolaylaştıracak.

Level Infinite adına iş birliği hakkında konuşan Tencent Games Küresel Yayıncılık ve Küresel Espor Genel Müdürü Vincent Wang; "Küresel espor sektörü hızlı ve büyük bir büyüme gösteriyor. Oyun geliştiren bir marka olarak, oyun geliştirmeyi kolaylaştırmaya, yeni nesil oyunlar ve sporcular yetiştirmeye ve kapsayıcılık, bağlantı ve erişilebilirlik odağında bir topluluk oluşturmayı taahhüt ediyoruz" dedi.

Espor Dünya Kupası Vakfı CEO'su Ralf Reichert ise; "Espor Dünya Kupası Vakfı olarak, temel misyonlarımızdan biri sürdürülebilir bir küresel e-spor altyapısı oluşturarak, takipçilerimizin nesiller boyu bu eporun tadını çıkarmasını sağlamak. Level Infinite ile olan iş birliğimiz, Espor Dünya Kupası programına en çok oynanan iki oyunu ekleyerek dünya genelinde oyuncular ve takipçiler için binden fazla rekabetçi etkinlik fırsatı yaratacak” dedi.

PUBG MOBILE yeni turnuvasını tanıtacak

Bu ortaklığın bir parçası olarak PUBG MOBILE, yarışan takımlar için 3 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip yepyeni PUBG MOBILE Dünya Kupası'nı Espor Dünya Kupası ile birlikte tanıtacak. Yaz sezonu etkinliği olarak düzenlenecek yeni yarışma, performansa dayalı takım seçimi süreciyle en üst düzey rekabeti teşvik ederken bir önceki PUBG MOBILE World Invitational’ın (PMWI) başarısı üzerine inşa edilecek.

Ayrıca, ilk defa düzenlenecek Honor of Kings Invitational Midseason | Espor Dünya Kupası’nda dünya çapında 12 takım, 3 milyon dolarlık ödül havuzu için mücadele edecek ve yılın ilerleyen dönemlerinde düzenlenecek Honor of Kings Invitational Championship'te yer alma imkanı yakalayacak.

Espor Dünya Kupası bu yaz Riyad’da gerçekleşecek
 

MENA bölgesi, espor için büyüyen pazarlardan biri olmasının yanı sıra, ilk Espor Dünya Kupası bu yaz Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek ve ilk Espor Dünya Kupası Kulüp Şampiyonu belirlenecek. Suudi Arabistan Krallığı daha önce sayısız etkinliğe ev sahipliği yaparak, Riyad’a 1,4 milyon ziyaretçi çekmesiyle öne çıkıyor. 

Level Infinite Hakkında

Level Infinite, dünya çapında, nerede ve nasıl oynamak istedikleri fark etmeksizin tüm oyunculara yüksek kalitede, sürükleyici eğlence deneyimleri sunmayı amaçlayan global bir marka. Level Infinite; PUBG MOBILE, Goddess of Victory: NIKKE ve SYNCED gibi çığır açan hit oyunların yayıncısı ve Fatshark'ın Warhammer 40,000: Darktide, Funcom'un Dune: Awakening, Inflexion Studios'un Nightingale gibi oyunlarda da iş birliği yaptı. Amsterdam ve Singapur merkezli şirketin tüm dünyada ekipleri bulunuyor. 

PUBG MOBILE Hakkında

PUBG MOBILE, interaktif eğlence dünyasını 2017 yılında değiştiren fenomen PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS oyununu temel alıyor. Oyunda 100 kadar oyuncu, ıssız bir adaya paraşütle atlayarak hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyor. Oyuncuların etrafta silah, araç ve çeşitli kaynaklar bulması, tüm rakiplerini yenmesi ve giderek daralan oyun alanında hayatta kalması gerekiyor. 

Anahtar Kelimeler:
PUBG MobileHonor Of KingsEspor Dünya KupasıTencent
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