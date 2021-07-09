Lüleburgaz'da feci kaza | Başkan Gerenli kazaya isyan etti

Dün akşam saatlerinde Lüleburgaz’ın içinden geçen uluslararası karayolu olan D-100 Karayolu bir can daha aldı. Kırmızı ışıkta geçen tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Eren Karabıyık bütün Lüleburgaz halkını yasa boğarken Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, “Acımız çok büyük. İlgili kurumların kentimize çevre yolu kazandırması için daha kaç canımızı kaybetmemiz gerekiyor? Daha kaç ocağa ateş düşmesi gerekiyor? Çevre yolunu yatırım planına alınmasını ve kentimize çevre yolu kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

Lüleburgaz’ın içinden geçen uluslararası yol D- 100 Karayolu aramızdan bir canı daha aldı. Dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu’nda meydana gelen trafik kazası sonucu 15 yaşındaki Eren Karabıyık yaşamını yitirdi. Karabıyık’ın ölümü tüm Lüleburgaz’ı üzüntüye boğdu. Bununla birlikte Lüleburgaz Belediyesi bu hafta gerçekleştireceği bütün etkinlikleri ileri bir tarihe erteledi. Öte yandan Başkan Gerenli Eren Karabıyık’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili başsağlığı dileklerini iletirken, Lüleburgaz’a çevre yolu kazandırılması için artık adım atılması gerektiğini belirtti.

“Sabrımız kalmadı”

Lüleburgaz’ın 122 bin merkez nüfusuna sahip olmasına rağmen Trakya’da çevre yolu olmayan tek ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Gerenli, “Yıllardır kentimize çevre yolu yapacaklarını söyleyen kurumların harekete geçmesi için daha kaç gitmesi gerekiyor. Artık, sabrımız kalmadı. Kaybettiğimiz canların hesabını kim verecek? Milyarlarca dolarlık yatırımlara bütçe ayırabilen ilgili kurumlar, Lüleburgaz’ın çevresinden geçecek ve en fazla 5 kilometre uzunluğunda olacak olan çevre yolu için neden bütçe çıkaramamaktadır?” diye konuştu.

“Bütün yükümlülükleri yerine getirdik”

Başkan Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi’nin çevre yoluyla ilgili bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini, ortada hiçbir pürüz kalmamasına rağmen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hala bir adım atmamasına anlam veremediklerini söyledi. Başkan Gerenli, “Biz Lüleburgaz Belediyesi olarak tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Ancak ne yazık ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hala bir adım atmamaktadır. Bu durumu gerçekten izah etmek zor. Hemen yanı başımızda 18 bin nüfusa sahip Pınarhisar’a çevre yolu yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 122 bin nüfuslu, Trakya’nın merkezinde olan Lüleburgaz’a neden bu yatırımı yapmamaktadır? ” dedi.

Lüleburgaz halkının tahammülü kalmadı!

Başkan Gerenli çevre yolunun yapılması için Lüleburgaz halkının artık tahammülü kalmadığını söyleyerek, “Şehrimizin içinden geçen D-100 Karayolu bir canımızı daha aramızdan aldı. Çevre yolu yapılması için daha kaç ailenin ocağına ateş düşmesi gerekiyor? Artık Lüleburgaz’ın, Lüleburgaz halkının sabredecek gücü kalmadı. Çevre yolunun bir an önce yatırım planına alınmasını ve kentimize en kısa sürede çevre yolu kazandırılmasını istiyoruz. İlgili bütün kurumlara açık çağrımızdır. Artık kaybedecek bir canımız, bekleyecek bir günümüz dahi yok” ifadelerini kullandı.