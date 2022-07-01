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Make Friend Not Money SM22 koleksiyonu sokaktan ilham aldı

01 Temmuz 2022 Cuma 14:08
Make Friend Not Money SM22 koleksiyonu sokaktan ilham aldı

Make Friend Not Money SM22 koleksiyonu sokaktan ilham aldı


Gençlerin en popüler markazı haline gelen Make Friend Not Money, SM22 Koleksiyonu ile her mevsim renk renk seçenek sunuyor.

Make Friend Not Money, genclerin en gözde koleksiyonu SM22 ile sokak kültüründen ilham aldığı rahat tasarımlarını sunuyor.

Yaz ruhunu büyütüp çoğaltan koleksiyon, İstanbul’un simgesi begonvil renkleri, derin ege mavisi nüansları gibi ilham verici dokunuşlarla dikkat çekiyor. Ege Denizi’nin esintisini, minimal tasarımlar ve sokak kültürünün canlı dünyasıyla buluşturan Make Friend Not Money, özgün tasarımlarıyla plaj modasına yepyeni bir boyut kazandırıyor.

MAKE FRIEND NOT MONEY SM22 2022 koleksiyonunun öne çıkan parçaları arasında, markanın imza tasarımlarından biri olan oversize kesim t-shirtler, plaj elbiseleri, mini etekler, şortlar ve mayolar yer alıyor. Kadın ve erkek tasarımları, markanın dokusal baskıları ve göz kamaştırıcı renkleriyle rahat ve kentsel fitleriyle dikkat çekiyor. Kirli beyaz, parlak neon sarı, begonvil pembesi ve Ege Denizi mavisi gibi özgün renk paletiyle harmanlanan Sm22 koleksiyonunda her bir parça yüksek kalite kumaşlardan özenle tasarlandı.
Özgün tasarımlarını çoğunlukla sınırlı sayıda üreterek, 'Özel' kalmaya önem veren gençlerin ruhuna hitap eden Make Friend Not Money SM22 serisine, İzmir ve İstanbul'un geleneksel renklerini ön plâna çıkartıyor. 
Ünlü marka Make Friend Not Money'in sınırlı sayıda ürettiği tarz ürünleri kendi mecralarında yüzde 40'a varan indirimlerle satışa sunuyor.

MAKE FRIEND NOT MONEY SM22 Koleksiyonu, www.makefriendnotmoney.com ve diğer seçili noktalarda satışa sunuluyor.


 

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