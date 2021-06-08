Nur Fettahoğlu'ndan sokak tacizine karşı 5D hareketi

L’Oréal Paris’in dünya çapında ses getiren “StandUp - Sokak Tacizine Karşı Dur” 5D eğitim programına L’Oréal Paris’in güzellik elçisi Nur Fettahoğlu da tam destek verdi. Eğitim programına katılan Nur Fettahoğlu, eğitimin ne kadar etkili ve önemli olduğu konusunda paylaşımlarda bulundu.

Bireyleri, toplumda güvenle yaşamaları için sokak tacizi konusunda bilinçlendiren “StandUp - Sokak Tacizine Karşı Dur” programı, sokak tacizini azaltmaya yardımcı olma hedefini sürdürüyor. L’Oréal Paris’in global olarak ele aldığı ve Türkiye’de de farkındalık yaratabilmek için çalışmalarını sürdürdüğü StandUp programına markanın güzellik elçisi Nur Fettahoğlu da katıldı. 5D eğitimi sonrasında aldığı bilgilerin öneminden bahseden güzellik elçisi, herkese bu eğitimi L’Oreal Paris’in internet sitesinden almaları konusunda çağrıda bulundu.

L’Oréal Paris güzellik elçisisokak tacizinin toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Tacizin özellikle kadınların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olduğunu biliyoruz. Bu konuda bilinçlenmek ve bilinçlendirmek hem önemli hem de çok gerekli bir adım. Üstelik sadece kadınlar değil, erkekler de sokak tacizine maruz kalıyor. Bu nedenle bu konuda bilinçlenmek ve eğitim almak çok önemli. Sokak tacizindeki en büyük problemlerden biri, insanların böyle bir durumda ne yapacaklarını bilmedikleri için sessiz kalmaları. Bu yüzden hem ülkemizde hem de dünyada ne yazık ki çözülemeyen bir sorun olarak ele alınıyor. Loreal Paris, StandUp 5D eğitimi ile sokak tacizine karşı durmak için geliştirilmiş pratik ve güvenli yöntemleri anlatarak bu sorunun en temel sebebini çözmeyi hedefliyor. Bu konuda büyük kitlelere hitap ederek farkındalık uyandırmak, büyük değişimlerin kapısını aralayacaktır" şeklinde konuştu.

L'Oréal Paris'in Ipsos ile yapmış olduğu uluslararası çalışmaya değinen L'Oréal Türkiye Kurumsal İletişim ve Pazar Araştırmaları Direktörü Mehmet Karamollaoğlu, "2019'da Ipsos ile yaptığımız araştırmanın sonucu, oldukça endişe verici datalar sundu. Araştırmada, dünyadaki kadınların %78'i hayatları boyunca en az 1 kez tacize uğradıklarını belirtti, bu da neredeyse 5 kadından 4'ü demek. Ancak ne yazık ki bu kişilerin sadece %25'i birinin yardım ettiğini ve %79'u eğer yardım alabilselerdi, durumun düzelebileceğini ifade etti.

Sokak tacizinin yarattığı sonuçlar oldukça büyük. Kadınların özgüvenlerini düşürüyor ve güçlenmelerinin önünde engel teşkil ediyor. Bu sorunlar da L'Oréal Paris'in ele aldığı ve çözmek istediği sorunlardır" dedi.

StandUp programı ve eğitimde yer alan 5D metodu ile ilgili olarak L'Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Divizyon Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, "Uluslararası partnerlerimizden Hollaback! ve Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile iş birliği içinde sokak tacizine karşı durmak için bu projeyi başlattık. Hollaback! sokak tacizi ile mücadelede uzman bir Sivil Toplum Kuruluşu'dur ve 5D metodunun yaratıcısıdır. 5D, sokak tacizin karşı etkisi kanıtlanmış, güvenli, basit ve etkili 5 temel çözüm sunar. 5D'nin içeriğine baktığımızda, sokak tacizine müdahale etme durumunda uygulanacak farklı yöntemler bulunuyor. Bunlar; Dikkat Dağıt, Dahil Et, Delillendir, Doğrudan Müdahale Et ve Dayanışma Göster şeklinde sıralanabilir. StandUp eğitimi herkes içindir. StandUp'ın hedef kitlesi; kadın erkek fark etmeksizin sokak tacizine uğrayan birini gören ve bu durumda ne yapacağını bilmeyen tüm insanlar içindir. Bu noktada sokak tacizine uğrayan veya şahitlik eden kişi herhangi biri olabilir" şeklinde konuştu.