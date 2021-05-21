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Pırlanta Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Pırlantaların elmasın kesilerek şekil verilmiş hali olduğunu bilmeyenler için belirtelim. Yani elmas ile pırlanta birbirinden farklı kıymetli madenler değildir.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:51
Pırlanta Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Pırlanta Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Çok eski yıllardan bu yana kadınların asla hayır diyemediği tasarımların başında pırlanta takı modelleri geliyor. En kıymetli mücevherlerden biri olan pırlantalı takı modelleri hakkında bilmeniz gereken bazı hususlardan söz edeceğiz. Öncelikle pırlantaların elmasın kesilerek şekil verilmiş hali olduğunu bilmeyenler için belirtelim. Yani elmas ile pırlanta birbirinden farklı kıymetli madenler değildir.

Elmas madenini özel bir formda kesilmesi ve alt bölümünün kubbe şeklinde olması halinde daha ışıltılı bir görünüm kazanması da mümkün olabiliyor. Dolayısıyla takı tasarımlarında kullanılan modeller de alt bölümü kubbe şeklinde kesilmiş olan elmaslardır. Pırlanta ile süslenmiş bir takı tasarımı hakkında fiyat araştırması yaptığınızda karşınıza birbirinden çok farklı rakamlar çıkabilir. Bunun nedeni ise pırlantanın değerini belirleyen pek çok farklı unsurun olmasıdır. Bu unsurlar fiyatlandırmaya da birebir yansıyor ve dolayısıyla karşınıza arasında adeta uçurum olan farklı fiyatlar çıkabiliyor.

Pırlantaların fiyatını belirleyen temel unsurların başında kısaca 4c olarak adlandırılan faktörler geliyor. Bu faktörleri şu şekilde açıklayabiliriz:

  • Karat ağırlığı (carat weight)
  • Berraklık (clarity)
  • Renk (color)
  • Kesim (cut)

Elbette bu dört unsurdan her biri bir diğeri kadar önemlidir. Eğer kaliteli ve kıymetli bir pırlanta tasarım satın almak istiyorsanız 4c unsurunu mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Bununla birlikte pırlantalı tasarımların sertifikalı olması gerektiğini de belirtmek gerekir. Bu ürünler arasından tercih yaparken güvenilir adreslerden alışveriş yapmaya ve seçtiğiniz pırlantalı tasarımın sertifikasının olmasına dikkat etmelisiniz.

Pırlantalı Takılar Arasında En Çok Tercih Edilen Tektaşlardır!

Günümüzde pırlanta kullanılarak hazırlanan onlarca farklı takı tasarımı bulabilirsiniz. Kolyeler, yüzükler, küpeler, halhallar, bilezikler, bileklikler, broşlar ve daha pek çok aksesuar modelinde bu özel kıymetli maden kullanılıyor. Ancak tüm bu takı tasarımları bir arada değerlendirildiğinde en çok tercih edilen modellerin tektaş yüzükler olduğunu da belirtebiliriz. Özellikle tektaş pırlanta yüzük modellerinin evlenme tekliflerini de süslüyor olması, bu tasarımlara olan ilginin hiçbir zaman azalmamasını beraberinde getiriyor.

Eğer siz de yakın zamanda pırlantalı tektaş yüzük modeli satın almayı düşünüyorsanız son derece güvenilir bir alışveriş platformu olan Altınbaş internet sitesini tercih edebilirsiniz. Pırlanta tektaş yüzük modelleri onlarca farklı model seçeneği eşliğinde beğeniye sunuluyor ve fiyatlar da bir o kadar düşük seviyede tutuluyor. Bu sayede kazançlı bir alışveriş yapma fırsatı sizi bekliyor.

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