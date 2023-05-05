Tahtalı Dağı'ndan Corendon Airlines Run to Sky heyecanı



12 ülkeden 600 sporcu, tarihin en eski efsanelerine konu olan Zeus’un mabedi Tahtalı Dağı’nda (Olympos) Corendon Airlines isim sponsorluğu ile dokuzuncu kez buluşacak

Corendon Airlines, Tahtalı Run to Sky ile koşu tutkunlarını denizden gökyüzüne bulutların üzerine koşu deneyimine davet ediyor

Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular; Tanrıların Evi’ne ulaşmak için sınırları zorlayacak



Eşsiz doğası ve tarihi ile dünyanın en popüler turizm ve kültür merkezlerinden biri olan Kemer, 5-6 Mayıs 2023 tarihlerinde 12 ülkeden 600 sporcuyu ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky’da sporcular, deniz seviyesinden bulutlara yolculuk ederek birbirinden zorlu 3 farklı etapta kıyasıya mücadele edecek. Dokuzuncu yılında Corendon Airlines isim sponsorluğunda, Merrell ana sponsorluğunda, Olympos Teleferik’in destekleriyle yüzlerce koşucu, Kemer’de tarihin ve zamanın içinde yolculuğa çıkarak bir kez daha unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Corendon Airlines’ın yanı sıra T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, T.C. Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Beydağları Sahil Milli Parkı ve Kemer Belediyesi tarafından desteklenen “Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky”ın co-sponsorları ise Olympos Teleferik, Akra Hotels, Züber Lezzetler, Viking Hotels, Shakespeare Coffee & Bistro, SPX, MEDIFIZ ve Yaşam Hastaneleri olurken yarışın kurumsal partnerleri ise; Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) olarak sıralanıyor. Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, turizmin başkenti Antalya’nın gözde turizm merkezlerinden Kemer’in eşsiz doğasında deniz seviyesinden bulutlara düzenlenecek.

Hikayesi, efsaneleri ve mücadele dozuyla bir yarıştan çok daha fazlası olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky boyunca Kemer Olbia Park’ta kurulan Expo alanı, katılımcılara ve tüm spor tutkunlarına DJ performansları, sürpriz hediyelerle dolu Corendon Airlines Kağıt Uçak Yarışması ve Merrell etkinlik alanı gösterileriyle festival coşkusu yaratacak.

Katılımcılar 3 farklı etapta limitleri zorlayacak

“Sky Climber (Gökyüzüne Tırmananlar)” mottosu ile dokuzuncu kez dünyanın dört bir yanından koşu severleri Kemer’in benzersiz coğrafyasında buluşturacak olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky’da 12 ülkeden 600 sporcu 3 farklı etapta kendi limitlerini zorlayacak.

3 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışların parkur mesafeleri ise şu şekilde olacak:

65 K Berg Sky Race

27 K Tahtalı Run to Sky

12 K KemeRun

Berg Sky Race (BSR) 65 K

Türkiye’nin ilk Skyrunning yarışı olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky’ın en uzun parkuru olan Berg Sky Race tam 65 kilometrelik uzunluğa sahip. Tahtalı Dağı çevresinde koşularak, büyüleyici manzara eşliğinde Tahtalı Dağı’nın zirvesinde son bulacak olan parkur aynı zamanda Avrupa ve Türkiye’nin en zorlu parkurlarından bir tanesidir. Muhteşem denizi, tabiat parkları ve çok daha fazlasıyla Akdeniz’in gözdesi Kemer’de koşulan yarışta ise sporcular, 4300 metre irtifa kazanacak.

Tahtalı Run to Sky (TRS) 27 K

Sporcular, Yunan mitolojisinde Zeus’un evi olduğuna inanılan, heybetli görüntüsüyle nefesleri kesen ve 2365 metrelik yüksekliğiyle ülkemizin en yüksek dağlarından biri olan Tahtalı Dağı’nın zirvesine, dünyanın en güzel 10 plajından biri olan Çıralı’dan başlayarak ulaşacak. 27 kilometre uzunluğundaki parkur 2650 metre irtifaya sahip.

KemeRun (KMR) 12 K

Kemer şehir merkezinden başlayan yarış 12 kilometre uzunluğu ile Kemer’in en güzel noktalarını keşfetme imkânı sunuyor. 7’de 70’e herkesin koşabileceği patika koşusu toplam 400 metre irtifa kazanımına sahiptir.