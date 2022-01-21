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5 Çayı için tatlılar

Ev davetlerinin baş tacı çayla birlikte lezzetli tatlılar tarifi Pasta Şeri Didar Yanar'dan geldi, Mutfakta hazırlık yapmadan önce malzeme listesine göz atın.

21 Ocak 2022 Cuma 09:10
5 Çayı için tatlılar

5 Çayı için tatlılar

Pasta Şefi Didar Yanar konu hakkında bilgiler verdi.

LAVANTALI MUHALLEBİ 

Malzemeler 

Muhallebi için: 

  • 500 gr süt 
  • 35 gr pirinç unu 
  • 30 gr lavanta 
  • 1 adet limonun kabuğu 
  • 100 gr toz şeker 
  • 200 gr krema 

Böğürtlen sosu için: 

  • 100 gr böğürtlen 
  • 8 gr mısır nişastası 
  • 20 gr toz şeker 
  • 10 gr limon suyu 
  • 200 gram su 

Hazırlanışı: Lavanta tohumu ve limon kabuğunu temiz bir bezin içerisine alıp sarın ki pişerken muhallebiye sadece lezzeti geçsin tohumlar geçmesin. Diğer tarafta bir tencere içerisine 125 gr sütü, nişasta ve şekeri ilave edip ateşe koymadan önce bir çırpın. Şeker ve nişastanın sütün içerisinde açıldığını gördüğümüz zaman kalan sütü de ekleyin. Ardından da kremayı ilave edin. Muhallebiyi ocağa alın altını kısık ateşte açın ve yavaş yavaş pişsin. Sürekli karıştırarak muhallebi koyulaşıncaya kadar pişirin. Sos tavasının içerisine böğürtlenleri, limon suyunu, su, ve suda açılmış nişastayı ekleyin. Ocağa alıp altını iyice açın kaynadığını gördükten sonra altını kısıp bir beş dakika kadar daha kısık ateşte kaynatın. Kıvama gelen muhallebiyi ocaktan alıp içerisinde ki beze sarılı lavantayı da içerisinden çıkarın ve muhallebiyi kaselere dökün üzerine de hazırlamış olduğunuz böğürtlen sosunu döküp servis edin. Afiyet olsun. 

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ 

  • 70 gr un 
  • 100 gr şeker 
  • 5 gr vanilya 
  • 500 gr süt 
  • 5 gr tereyağ 
  • 5 gr toz tarçın 
  • 20 gr file badem 

Hazırlanışı: Tüm kuru malzemeleri süt dolu tencerenin içine ekleyin. Tencerenin altını yakmadan önce tüm malzemeyi iyice karıştırın. Hiç topak kalmayınca ocağın altını açıp pişirin. Dibinin tutmaması için muhallebiyi kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırın. Kıvamı yoğunlaşan muhallebiye tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımı bir cam kaseye alıp blend edin. Blenderdan geçirdiğimiz muhallebiyi bir kaba boşaltın ve 4 saat boyunca buzdolabında dinlenmeye alın. Afiyet olsun.

ELMA CRUMBLE 

Malzemeler 

Hamuru için: 

  • 300 gr un 
  • 150 gr toz seker 
  • 5 gr tarçın 
  • 5 gr vanilya 
  • 200 g soğuk tereyağı 

Harcı için: 

  • 5 adet elma 
  • 60 gr toz şeker 
  • 10 gr toz tarçın 
  • 30 gr kuru üzüm 


Hazırlanışı: Elmaları yıkayıp, kabuklu veya kabuksuz olarak küp şeklinde doğrayın. Toz şeker, un, tarçın, üzüm ilave edilerek, fırına girecek 30 cmlik oval veya yuvarlak bir kaba koyun. Hamur için; un, şeker, tarçın ve vanilya karıştırılır, soğuk tereyağı ile elde ovuşturarak veya çatalla irili ufaklı top top hamur haline getirin, elmaların üzerine serpilerek tümünü kaplayın. 180 derece önceden ısıtılmış fanlı fırında 45 dakika hamur kızarana kadar pişirin. 

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5 Çayı
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