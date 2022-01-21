5 Çayı için tatlılar
Pasta Şefi Didar Yanar konu hakkında bilgiler verdi.
LAVANTALI MUHALLEBİ
Malzemeler
Muhallebi için:
- 500 gr süt
- 35 gr pirinç unu
- 30 gr lavanta
- 1 adet limonun kabuğu
- 100 gr toz şeker
- 200 gr krema
Böğürtlen sosu için:
- 100 gr böğürtlen
- 8 gr mısır nişastası
- 20 gr toz şeker
- 10 gr limon suyu
- 200 gram su
YALANCI TAVUK GÖĞSÜ
- 70 gr un
- 100 gr şeker
- 5 gr vanilya
- 500 gr süt
- 5 gr tereyağ
- 5 gr toz tarçın
- 20 gr file badem
Hazırlanışı: Tüm kuru malzemeleri süt dolu tencerenin içine ekleyin. Tencerenin altını yakmadan önce tüm malzemeyi iyice karıştırın. Hiç topak kalmayınca ocağın altını açıp pişirin. Dibinin tutmaması için muhallebiyi kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırın. Kıvamı yoğunlaşan muhallebiye tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımı bir cam kaseye alıp blend edin. Blenderdan geçirdiğimiz muhallebiyi bir kaba boşaltın ve 4 saat boyunca buzdolabında dinlenmeye alın. Afiyet olsun.
ELMA CRUMBLE
Malzemeler
Hamuru için:
- 300 gr un
- 150 gr toz seker
- 5 gr tarçın
- 5 gr vanilya
- 200 g soğuk tereyağı
Harcı için:
- 5 adet elma
- 60 gr toz şeker
- 10 gr toz tarçın
- 30 gr kuru üzüm
Hazırlanışı: Elmaları yıkayıp, kabuklu veya kabuksuz olarak küp şeklinde doğrayın. Toz şeker, un, tarçın, üzüm ilave edilerek, fırına girecek 30 cmlik oval veya yuvarlak bir kaba koyun. Hamur için; un, şeker, tarçın ve vanilya karıştırılır, soğuk tereyağı ile elde ovuşturarak veya çatalla irili ufaklı top top hamur haline getirin, elmaların üzerine serpilerek tümünü kaplayın. 180 derece önceden ısıtılmış fanlı fırında 45 dakika hamur kızarana kadar pişirin.