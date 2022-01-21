5 Çayı için tatlılar

Pasta Şefi Didar Yanar konu hakkında bilgiler verdi.

LAVANTALI MUHALLEBİ

Malzemeler

Muhallebi için:

500 gr süt

35 gr pirinç unu

30 gr lavanta

1 adet limonun kabuğu

100 gr toz şeker

200 gr krema

Böğürtlen sosu için:

100 gr böğürtlen

8 gr mısır nişastası

20 gr toz şeker

10 gr limon suyu

200 gram su

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ

70 gr un

100 gr şeker

5 gr vanilya

500 gr süt

5 gr tereyağ

5 gr toz tarçın

20 gr file badem

Lavanta tohumu ve limon kabuğunu temiz bir bezin içerisine alıp sarın ki pişerken muhallebiye sadece lezzeti geçsin tohumlar geçmesin. Diğer tarafta bir tencere içerisine 125 gr sütü, nişasta ve şekeri ilave edip ateşe koymadan önce bir çırpın. Şeker ve nişastanın sütün içerisinde açıldığını gördüğümüz zaman kalan sütü de ekleyin. Ardından da kremayı ilave edin. Muhallebiyi ocağa alın altını kısık ateşte açın ve yavaş yavaş pişsin. Sürekli karıştırarak muhallebi koyulaşıncaya kadar pişirin. Sos tavasının içerisine böğürtlenleri, limon suyunu, su, ve suda açılmış nişastayı ekleyin. Ocağa alıp altını iyice açın kaynadığını gördükten sonra altını kısıp bir beş dakika kadar daha kısık ateşte kaynatın. Kıvama gelen muhallebiyi ocaktan alıp içerisinde ki beze sarılı lavantayı da içerisinden çıkarın ve muhallebiyi kaselere dökün üzerine de hazırlamış olduğunuz böğürtlen sosunu döküp servis edin. Afiyet olsun.

Hazırlanışı: Tüm kuru malzemeleri süt dolu tencerenin içine ekleyin. Tencerenin altını yakmadan önce tüm malzemeyi iyice karıştırın. Hiç topak kalmayınca ocağın altını açıp pişirin. Dibinin tutmaması için muhallebiyi kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırın. Kıvamı yoğunlaşan muhallebiye tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımı bir cam kaseye alıp blend edin. Blenderdan geçirdiğimiz muhallebiyi bir kaba boşaltın ve 4 saat boyunca buzdolabında dinlenmeye alın. Afiyet olsun.

ELMA CRUMBLE

Malzemeler

Hamuru için:

300 gr un

150 gr toz seker

5 gr tarçın

5 gr vanilya

200 g soğuk tereyağı

Harcı için:

5 adet elma

60 gr toz şeker

10 gr toz tarçın

30 gr kuru üzüm



Hazırlanışı: Elmaları yıkayıp, kabuklu veya kabuksuz olarak küp şeklinde doğrayın. Toz şeker, un, tarçın, üzüm ilave edilerek, fırına girecek 30 cmlik oval veya yuvarlak bir kaba koyun. Hamur için; un, şeker, tarçın ve vanilya karıştırılır, soğuk tereyağı ile elde ovuşturarak veya çatalla irili ufaklı top top hamur haline getirin, elmaların üzerine serpilerek tümünü kaplayın. 180 derece önceden ısıtılmış fanlı fırında 45 dakika hamur kızarana kadar pişirin.