Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Çabuk pratik, Kuru Köfte Tarifi

Evde pratik çabuk köfte nasıl yapılır.

21 Mart 2020 Cumartesi 18:58
Çabuk pratik, Kuru Köfte Tarifi

Çabuk pratik, Kuru Köfte Tarifi

   Evde pratik çabuk köfte nasıl yapılır.

Malzeme;

500 gramyağlı dana kıyma

1/3 adetbayat ekmek içi (ıslatılmış)

4 yemek kaşığızeytinyağı

1 dişrendelenmiş sarımsak

1 adet büyük boysoğan

1 adetyumurta

1 tatlı kaşığıkarabiber

1 çay kaşığıtoz kırmızı biber

1 çay kaşığıkimyon

1 tatlı kaşığıtuz

Kızartmak için:

3/4 su bardağısıvı yağ

Nasıl Yapılır?

Soğanın kabuklarını soyun ve soğanı incecik, minik küpler halinde doğrayın.

Islatılmış bayat ekmek içini suyun içinden çıkarın ve sıkarak fazla sularını süzdürün.

Derin bir kabın içine bayat ekmek içini, soğanı, rendelenmiş sarımsağı, kıyma, zeytinyağı ve yumurtayı alın.

Tüm malzemeler birbirlerine geçene kadar yaklaşık 8-10 dakika kadar güzelce yoğurun.

Ardından baharatları ve tuzu da ilave edin birkaç dakika daha yoğurun.

Yoğurduğunuz köftelerden ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve uzunlamasına şekiller vererek yuvarlayın.

Bir tepsiye aralıklarla dizin, üzerini streç filmle kapatın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Tavanın içerisine sıvı yağı aktarın ve kızdırın. Kızmış yağda dinlenen köftelerinizi arkalı önlü kızartın.

Kağıt havlu sarılı bir tabağın üzerine alın ve fazla yağlarından süzdürün. Ardından tabaklara servis edin. Afiyet olsun.

(yemek.com)

Son Güncelleme: 21.03.2020 19:03
Anahtar Kelimeler:
Kuru Köfte
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pratik Kaaolu Şekersiz Kek nasıl yapılır
Pratik Kaaolu Şekersiz Kek nasıl yapılır
Liseli genç şefler mutfakta yeteneklerini konuşturdu
Liseli genç şefler mutfakta yeteneklerini konuşturdu
Sevgililer Günü için yemek tarifleri mi arıyorsunuz?
Sevgililer Günü için yemek tarifleri mi arıyorsunuz?
Dr. Oetker’den muhteşem bir lezzet: Tahinli Sufle!
Dr. Oetker’den muhteşem bir lezzet: Tahinli Sufle!
​​​​​​​Kış hastalıklarına kalkan; Mumbar dolması
​​​​​​​Kış hastalıklarına kalkan; Mumbar dolması
Pizzayı Evde Kendiniz Yapın!
Pizzayı Evde Kendiniz Yapın!
Sedef'in acı biber reçeli
Sedef'in acı biber reçeli
Nefise’nin Bulgurlu Kabak yemeği
Nefise’nin Bulgurlu Kabak yemeği
Nefise’nin Halka Soğanlı Patates Kavurması
Nefise’nin Halka Soğanlı Patates Kavurması
Nefise’nin fırında mücver’İ
Nefise’nin fırında mücver’İ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim