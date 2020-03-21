Çabuk pratik, Kuru Köfte Tarifi

Evde pratik çabuk köfte nasıl yapılır.

Malzeme;

500 gramyağlı dana kıyma

1/3 adetbayat ekmek içi (ıslatılmış)

4 yemek kaşığızeytinyağı

1 dişrendelenmiş sarımsak

1 adet büyük boysoğan

1 adetyumurta

1 tatlı kaşığıkarabiber

1 çay kaşığıtoz kırmızı biber

1 çay kaşığıkimyon

1 tatlı kaşığıtuz

Kızartmak için:

3/4 su bardağısıvı yağ

Nasıl Yapılır?

Soğanın kabuklarını soyun ve soğanı incecik, minik küpler halinde doğrayın.

Islatılmış bayat ekmek içini suyun içinden çıkarın ve sıkarak fazla sularını süzdürün.

Derin bir kabın içine bayat ekmek içini, soğanı, rendelenmiş sarımsağı, kıyma, zeytinyağı ve yumurtayı alın.

Tüm malzemeler birbirlerine geçene kadar yaklaşık 8-10 dakika kadar güzelce yoğurun.

Ardından baharatları ve tuzu da ilave edin birkaç dakika daha yoğurun.

Yoğurduğunuz köftelerden ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve uzunlamasına şekiller vererek yuvarlayın.

Bir tepsiye aralıklarla dizin, üzerini streç filmle kapatın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Tavanın içerisine sıvı yağı aktarın ve kızdırın. Kızmış yağda dinlenen köftelerinizi arkalı önlü kızartın.

Kağıt havlu sarılı bir tabağın üzerine alın ve fazla yağlarından süzdürün. Ardından tabaklara servis edin. Afiyet olsun.

(yemek.com)